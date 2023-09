Ovo su dva znaka upozorenja da vam šef planira dati otkaz

Njujorški komičar Ben Sweeny otkrio je znakove koji ukazuju na to da će netko dobiti otkaz, a njegov video na mrežama ima više od pet milijuna pregleda.

- Želio sam ilustrirati kako šefovi lažu - izjavio je Sweeny, piše NY Post.

Sweeny je rekao da je njegov kanal inspiriran raznim šefovima koje je imao tijekom svojih osam godina u korporativnom svijetu.

U jednom od skečeva inspirirao se masovnim otpuštanjima koja su česta u poslovnom svijetu.

Prvi znak je da šef prati apsolutno sve to radite, ističe.

- Što god da radiš, nastavi to raditi, neće proći nezapaženo. Podijelit će s vama dokument na kojemu morate raditi svaki dan, no to je kao uređaj za praćenje aktivnosti koji šefu otkriva što radite iz sata u sat, od ponedjeljka do petka - izjavio je.

Druga stvar - šef najavljuje sastanak za tjedan dana, kako bi vidio gdje ste stigli sa zadatkom.

- Imati ovakvog šefa znači da se najvjerojatnije nećete dobro zabaviti niti napredovati u karijeri - rekao je Sweeny, koji otpuštenim zaposlenicima savjetuje da promijene karijeru.

Dodao je da je najbolje pustiti korporacije da ih otpuste, a ne izravno dati otkaz.

- Ozbiljno, nikada ne dajte otkaz. Natjerajte ih da vas otpuste ako treba. Zauzmite se za sebe - izjavio je.