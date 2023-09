U samo nekoliko godina napredovala je od studentskog posla do voditeljice regije

Ima ljudi koji s oduševljenjem svima govore o tome što rade, ali i onih koji izbjegavaju svaki razgovor o poslu. Neki uživaju u mogućnostima koje im sadašnje radno mjesto daje, a neki tijekom radnog vremena u oglasniku traže bolje poslovne prilike. Na kraju se uglavnom sve svodi na to da postoje dvije vrste ljudi - oni koji vole svoj posao i oni koji ga podnose.

Hoćete li voljeti svoj posao ili ne, ovisi o mnogo faktora, a jedan od najvažnijih sigurno je onaj koji se tiče napredovanja. Jer zaposlenik koji unutar kompanije vidi prilike za napredovanje bit će zadovoljniji i produktivniji, što je golem plus ne samo za pojedinca nego i za tvrtku.

Svjesna je toga i Splićanka Ivana Knezović, koja je od "obične" studentice zaposlene u promotivnim aktivnostima kompanije, preko prodajne predstavnice, voditeljice smjene, voditeljice prodajnog mjesta i koordinatorice efikasnosti, uspjela napredovati do voditeljice regije. U osam godina rada napredovala čak četiri puta, a evo kako joj je to pošlo za rukom.

Foto: Shutterstock

Od skromnih početaka

Još tijekom studija Ivana je odlučila da želi raditi nešto u prodaji i prva stepenica za ostvarenje tog nauma - ali i svaka druga, kako se poslije ispostavilo - bio je posao u Hrvatskom Telekomu.

- Dolazak u HT bio je moj prvi plaćeni posao. Kao studentica bila sam uključena u dijeljenje promotivnih materijala i sudjelovanje na eventima u organizaciji tvrtke. Nakon toga ljubav prema kompaniji, prijateljstva s kolegama i želja za učenjem dovele su me do mjesta prodajne predstavnice u T-Centru. Na natječaj sam se prijavila čim se otvorila pozicija jer sam osjetila da je to prilika koju moram iskoristiti - kaže Ivana, kojoj je taj osjećaj dobro poslužio i poslije, gotovo svaki put kad je uvidjela da je došlo vrijeme za nove izazove.

- Uvijek se rado prisjećam svojih početaka i to više cijenim svoju sadašnju poziciju voditeljice odsjeka za T-Centre, franšizne i partnerske trgovine u regiji Jug, koja inače obuhvaća područje od Gospića do kraja Dalmacije. Najviše sam zahvalna na tome što sam na tom putu naučila kako analitički pristupiti i raditi s različitim timovima, što mi je bilo ključno kako bih osigurala uspješno poslovanje u našoj regiji. A vjerujte mi, to ponekad i nije najlakše kad radite s temperamentnim Dalmatincima - s osmijehom nam govori naša sugovornica, čije su se liderske, analitičke i komunikacijske sposobnosti pokazale kao presudne za dobivanje, ali i zadržavanje, trenutne pozicije.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija

Kad tražiti promaknuće?

Iako to sve ovako prepričano zvuči divno i krasno, mnogima je poznat onaj neugodan čvor u trbuhu koji se pojavljuje kad treba razgovarati sa šefom ili šeficom o promaknuću. Kako biste odagnali barem dio tog stresa, savjetuje Ivana, najvažnije je dobro procijeniti da je došlo pravo vrijeme za napredak.

Za Ivanu su to bili trenuci u kojima bi primijetila da redovito postiže, pa čak i premašuje, prodajne ciljeve te ostvaruje izvanredne rezultate s timom kojim upravlja. Važna joj je u tim slučajevima bila i podrška nadređenih, koji su je, prepoznavši njezin potencijal, potaknuli da uopće počne razmišljati o napredovanju.

- Mislim da su dvije najvažnije stvari zbog kojih sam uspjela napredovati bile moja spremnost na nove izazove te želja za osobnim razvojem. Postavila sam sebi jasne ciljeve te osmislila plan kako preuzeti veću odgovornost i pridonijeti uspjehu kompanije na višoj razini - govori.

Foto: Shutterstock

Prema nekim stručnjacima, ako nakon dvije ili tri godine niste ostvarili neku vrstu napretka, moguće je da u nečemu griješite, a da toga niste svjesni. Ako osjećate da je došlo vrijeme za nove mogućnosti unutar tvrtke u kojoj radite, sjednite sa svojim šefom i iskreno porazgovarajte o budućnosti.

Važna je borbenost, ali i skromnost

Prema Ivaninu mišljenju, za ostvarenje napretka ključno je biti samoinicijativan i proaktivan tip, ali to ne znači da treba zanemariti i tip skromnog zaposlenika koji strpljivo čeka svoju priliku jer tu kvalitetu poslodavac može prepoznati kao znak posvećenosti i odanosti tvrtki.

- Najbolja je zapravo kombinacija toga, ali moram priznati da bih za sebe rekla kako sam više samoinicijativan tip fokusiran na rješavanje izazova. I to mi nije nimalo žao jer su mi aktivno prepoznavanje prilika za unapređenje, preuzimanje inicijative u rješavanju problema i iznalaženje novih načina na koje mogu pridonijeti tvrtki omogućili da se istaknem te da moj trud prepoznaju - tvrdi Ivana.

Nažalost, zaposlenik može imati inicijative i želje za razvijanjem na pretek, ali ako poslodavac ne poduzima ništa da to održava, taj će duh vrlo brzo utihnuti. Upravo zato HT omogućuje svim svojim zaposlenicima da kroz razne digitalne edukacije, online learning platforme i interne razvojne programe neprestano razvijaju svoje vještine te tako napreduju - i to ne samo unutar kompanije u Hrvatskoj nego i u cijeloj Deutsche Telekom grupi. Da je to istina, potvrđuje podatak o tome kako je u prvih šest mjeseci ove godine oko 700 zaposlenika HT-a napredovalo.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija

Dobro je imati poslodavca koji brine

S obzirom na to da su svjesni toga kako prvi posao nekima može biti itekako stresan i težak, Ivana nam objašnjava da u HT-u posebnu pozornost posvećuju onima koji su tek ušli na tržište rada.

- HT kao velika telekomunikacijska tvrtka pruža dobro definiranu strukturu i obilje resursa za podršku novim zaposlenicima, olakšavajući im pritom da se što bolje uklope u novu radnu okolinu. Kao dugogodišnji vodeći telekomunikacijski operater u Hrvatskoj, HT im nudi stabilnost i sigurnost na početku karijere. Također, mladi mogu istražiti raznolike poslovne jedinice i odjele kako bi pronašli svoj interes jer HT pruža razne programe mentorstva i podrške za novozaposlene. Tu su i mnoge prilike za profesionalni razvoj, kao što su obuke, seminari i konferencije - kaže.

Želite li se uvjeriti u sve što govori ova iskusna HT-ova zaposlenica, skupite hrabrost i prijavite se na neku od otvorenih radnih pozicija. To se pogotovo odnosi na mlade, koji će u ovoj tvrtki nesumnjivo steći vrijedno iskustvo i vještine koje će koristiti tijekom cijele karijere. A da bi ostvarili svoj puni potencijal, na početku će ih kroz posao voditi iskusni mentori i treneri koji su uvijek na raspolaganju i koji za njih osmišljavaju edukacije i treninge kako bi osigurali znanje o uslugama, ali i razvijali njihove prodajne i komunikacijske vještine te vještine upravljanja stresom i vremenom.

Također, HT je, prema Ivaninim riječima, izuzetno poželjan poslodavac jer svaki istaknuti trud nagrađuje promjenom plaće ili pozicije. Uz financijske, HT nudi mnoge nefinancijske benefite, pomoću kojih svaki zaposlenik dobiva priliku stvoriti si svijetlu karijeru.

Ako želite raditi u kompaniji koja potiče rast i napredak, prijavite se na neku od otvorenih pozicija u Hrvatskom Telekomu . Za neke od ovih poslova ne trebate prethodno radno iskustvo, samo dobru volju i završenu srednju školu. A možete biti i student . S vremenom ćete steći znanja i vještine koji će vas, lako je moguće, voditi unutar kompanije prema nekim drugim izazovima.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku zaposlenica

napredovanje

telekomunikacije

posao