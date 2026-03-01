Ovo su najbogatije obitelji svijeta: Koliko ih prepoznajete?

OBITELJ PRITZKER - Jedna je od najbogatijih dinastija u SAD-u, s procijenjenim bogatstvom od 65,6 milijardi dolara. Temelje poslovnog carstva postavio je A. N. Pritzker, koji je odvjetnički ured svog oca iskoristio kao platformu za brojne investicijske poslove. Obitelj je najpoznatija po razvoju hotelskog lanca Hyatt Hotels Corporation, koji je izrastao u globalno prepoznat brend. Osim u biznisu, Pritzkerovi su aktivni i u politici, a među najistaknutijima je J. B. Pritzker, guverner savezne države Illinois. Njihov utjecaj proteže se kroz gospodarstvo, javni sektor i filantropiju, čime su izgradili snažnu višegeneracijsku dinastiju. | Foto: 123RF