Ovo su najbogatije obitelji svijeta: Koliko ih prepoznajete?

U 2025. godini svjetska dinastička bogatstva dosegnula su povijesni rekord, a najbogatije obitelji kontroliraju nevjerojatne količine imovine. Ove obitelji predstavljaju elitni krug koji uspješno upravlja globalnim tržištima kroz više generacija
Pregled najutjecajnijih pokazuje kako tradicija, inovacija i strateško planiranje i dalje grade najbogatije dinastije na svijetu.
OBITELJ QUANDT: Dinastija koja stoji iza BMW-a
Obitelj Quandt jedna je od najutjecajnijih industrijskih dinastija u Njemačkoj i ključna snaga iza globalnog uspjeha automobilskog diva BMW. Njihovo ime desetljećima je povezano s razvojem, stabilnošću i strateškim usmjeravanjem kompanije koja danas predstavlja simbol luksuza i inženjerske preciznosti.
OBITELJ PRITZKER - Jedna je od najbogatijih dinastija u SAD-u, s procijenjenim bogatstvom od 65,6 milijardi dolara. Temelje poslovnog carstva postavio je A. N. Pritzker, koji je odvjetnički ured svog oca iskoristio kao platformu za brojne investicijske poslove. Obitelj je najpoznatija po razvoju hotelskog lanca Hyatt Hotels Corporation, koji je izrastao u globalno prepoznat brend. Osim u biznisu, Pritzkerovi su aktivni i u politici, a među najistaknutijima je J. B. Pritzker, guverner savezne države Illinois. Njihov utjecaj proteže se kroz gospodarstvo, javni sektor i filantropiju, čime su izgradili snažnu višegeneracijsku dinastiju.
HOFFMANN OERI - stoji iza švicarskog farmaceutskog diva Roche Holding. Posao je 1896. godine pokrenuo poduzetnik Fritz Hoffmann-La Roche, postavljajući temelje jednog od najvećih svjetskih proizvođača lijekova. Njegovi nasljednici i danas drže kontrolni udio u kompaniji, čime obitelj zadržava ključnu ulogu u upravljanju i strateškom usmjeravanju Rochea. Tijekom godina Roche je postao globalno prepoznat po inovacijama u medicini i farmaceutskoj industriji. Obitelj Hoffmann-Oeri tako predstavlja primjer dugoročne industrijske stabilnosti i kontinuirane prisutnosti u jednom od najvažnijih sektora svjetskog gospodarstva.
OBITELJ CARGILL - MAMILAN - stoji iza prehrambenog i poljoprivrednog diva Cargill, čije se bogatstvo procjenjuje na 73,9 milijardi dolara. Poslovna priča počela je 1865. godine s jednim skladištem žitarica u saveznoj državi Iowa. Tijekom više od stoljeća obitelj je razvila globalnu mrežu u sektoru hrane i poljoprivrede, zadržavajući kontrolu nad kompanijom i njenim strateškim odlukama. Cargill je danas prepoznat po proizvodnji, preradi i distribuciji hrane te poljoprivrednih sirovina diljem svijeta. Obitelj Cargill-MacMillan simbol je dugoročne industrijske stabilnosti i utjecaja u globalnoj prehrambenoj industriji.
OBITELJ THOMSON - Edward C. Johnson II osnovao je Fidelity Investments u Bostonu 1946. godine. Danas njegovu tvrtku vodi unuka Abigail Johnson kao izvršna direktorica (CEO), dok obitelj vrijedi 76,4 milijarde dolara.
Tvrtka se kroz godine prilagodila promjenama u financijama, postavši jedna od najvećih tvrtki za upravljanje imovinom na svijetu. U rujnu 2025. financijski gigant imao je 17,5 trilijuna dolara imovine pod upravljanjem. Firma Fidelity Investments se bavi upravljanjem imovinom i investicijama. To uključuje:
Upravljanje fondovima – npr. investicijskim fondovima i mirovinskim planovima.
Financijsko savjetovanje – pomažu klijentima s ulaganjem, štednjom i planiranjem mirovine.
Brokerage usluge – omogućuju kupnju i prodaju dionica, obveznica i drugih financijskih instrumenata.
Digitalna financijska rješenja – online platforme za ulaganje i praćenje imovine.
Jednostavno rečeno, Fidelity pomaže ljudima i institucijama ulagati novac i rasti njihovu imovinu.
WERTHEIMER OBITELJ. Braća Alain i Gérard Wertheimer danas upravljaju slavnom modnom kućom Chanel. Njihov djed je 1920-ih sklopio dogovor s dizajnericom Coco Chanel u Parizu, što je postavilo temelje za obiteljsku imovinu koja danas vrijedi 85,6 milijardi dolara.
Chanel je poznat po kreiranju ikonske male crne haljine, a u 2024. godini tvrtka je ostvarila 18,7 milijardi dolara prihoda. Osim toga, obiteljski ured Mousse Partners ulaže u druge luksuzne brendove, uključujući visoku modu marke The Row.
AMBANI OBITELJ. Danas Mukesh Ambani vodi Reliance Industries Limited i njegova obitelj kontrolira imovinu vrijednu 105,6 milijardi dolara. Ova grupa sa sjedištem u Mumbaiju vlasnik je najvećeg naftnog rafinerijskog kompleksa na svijetu, smještenog u Gujaratu, Indija.
| Foto: SORAPOP UDOMSRI
Frank Mars počeo je prodavati karamela od melase 1902. godine, još kao tinejdžer. Njegovo malo poduzeće s vremenom je preraslo u čokoladnog giganta poznatog po slasticama poput M&M’s i Snickersa.
Iako su najpoznatiji po čokoladi, brendovi za njegu kućnih ljubimaca poput Pedigree i Whiskas zapravo čine više od polovice njihovih prihoda. Danas je obitelj u petoj generaciji, a njihovo bogatstvo procjenjuje se na 143,4 milijarde dolara.
HERMES OBITELJ. Ova francuska dinastija poznata je po stvaranju luksuznih proizvoda vrhunske kvalitete. Obitelj Hermès, sada u šestoj generaciji, upravlja bogatstvom od 184,5 milijardi dolara.
Više od 100 članova obitelji dijeli ovo bogatstvo, a ključne osobe poput Pierre-Alexisa Dumasa i Axela Dumasa i dalje zauzimaju vodeće pozicije u tvrtki.
AL THANI. Obitelj Al Thani upravlja Katarom od sredine 19. stoljeća. Iako je nafta otkrivena ranije, prava prekretnica bila je iskorištavanje ogromnih offshore plinskih polja. Ova odluka značajno je povećala njihovo bogatstvo, koje danas iznosi 199,5 milijardi dolara. Članovi obitelji zauzimaju brojne političke funkcije i dominiraju lokalnom ekonomijom. Vlasnici su mnogih hotela, osiguravajućih društava i drugih ključnih poduzeća u Kataru.
S druge strane, obitelj Al Saud vlada Saudijskom Arabijom više od 90 godina. Njihovo ogromno bogatstvo uglavnom dolazi iz naftnih rezervi zemlje, a procjenjuje se na 213,6 milijardi dolara. Kronprinc Mohammed bin Salman osobno kontrolira milijarde dolara u imovini. Mnogi članovi kraljevske obitelji stjecali su bogatstvo pokretanjem tvrtki koje podržavaju državne tvrtke poput Saudi Aramco. Obje obitelji pripadaju samom vrhu globalnog financijskog i političkog utjecaja.
AL SAUD. Vladaju Saudijskom Arabijom više od 90 godina, a njihovo ogromno bogatstvo uglavnom dolazi iz naftnih rezervi zemlje, procijenjeno na 213,6 milijardi dolara. Kronprinc Mohammed bin Salman osobno kontrolira milijarde dolara u imovini, dok su mnogi članovi kraljevske obitelji stekli bogatstvo pokretanjem tvrtki koje podržavaju državne kompanije poput Saudi Aramco.
OBITELJ WALTON. Stoji iza najvećeg maloprodajnog lanca na svijetu, Walmarta, kojeg su 1950. godine u Arkansasu osnovali Sam i Helen Walton. Tvrtka generira ogromne prihode, ostvarivši 681 milijardu dolara u fiskalnoj godini 2024.–2025.
Ovaj poslovni uspjeh čini bogatstvo obitelji Walton, koja posjeduje oko 44% tvrtke. Njihovo trenutno bogatstvo procjenjuje se na nevjerojatnih 513,4 milijarde dolara.
