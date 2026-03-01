Obavijesti

Galerija

Komentari 0
LOVA DO KROVA

Ovo su najbogatije obitelji svijeta: Koliko ih prepoznajete?

U 2025. godini svjetska dinastička bogatstva dosegnula su povijesni rekord, a najbogatije obitelji kontroliraju nevjerojatne količine imovine. Ove obitelji predstavljaju elitni krug koji uspješno upravlja globalnim tržištima kroz više generacija
Arab businessman managing investments at construction site during phone call
Pregled najutjecajnijih pokazuje kako tradicija, inovacija i strateško planiranje i dalje grade najbogatije dinastije na svijetu. | Foto: 123RF
1/14
Pregled najutjecajnijih pokazuje kako tradicija, inovacija i strateško planiranje i dalje grade najbogatije dinastije na svijetu. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026