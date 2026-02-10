Obavijesti

PREMA STATISTICI

Ovo su najpopularnija i najrjeđa imena u Hrvatskoj po regijama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

U Hrvatskoj 2025. godine roditelji su i dalje birali tradicionalna i kratka imena za svoju djecu. Podaci dolaze iz službenih izvora, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije

Među dječacima najčešća su imena Luka, David i Jakov, dok su kod djevojčica Lucija, Marta i Nika najviše privlačila pažnju roditelja. Uz najpopularnija imena, postoje i rijetka imena koja se pojavljuju vrlo rijetko, često samo kod jednog ili nekoliko novorođenih, a koja odražavaju starinske tradicije ili osobni izbor obitelji.

Sjeverozapad Hrvatske

U sjeverozapadnoj regiji, uključujući grad Zagreb, najčešća muška imena među novorođenima bila su Luka, David i Jakov, dok su Lucija, Marta i Nika dominirale među djevojčicama, u skladu s nacionalnim trendovima. Među rijetkim imenima koja su se zabilježila samo jednom ili vrlo rijetko u ovoj regiji našla su se imena Inga, Helena i Mak, u Zagrebu, koja su dobile prve bebe u godini i zbog svoje neuobičajenosti privukla pažnju.

Sjeverna Hrvatska

U širem sjevernom dijelu Hrvatske, trendovi najpopularnijih imena također su bili usklađeni s nacionalnim, Luka, David, Jakov među dječacima i Lucija, Nika, Mia među djevojčicama. Rijetka imena koja su se tu pojavila uključuju ime Nikša, koji se lokalno pojavio pri registraciji rođenja u Varaždinu/Međimurju i nije među top popularnim imenima.

Središnja Hrvatska

U središnjoj Hrvatskoj, popularna imena slična su nacionalnim statistikama (Luka, Ivan, Lucija, Mia). U tom području rijetka imena koja su prijavljena u lokalnim izvorima uključuju imena poput Ante i Mate, koja su se vrlo rijetko pojavila i nisu u samom vrhu popularnosti.

Slavonija i Baranja

Na istoku Hrvatske, u širem slavonskom području, popularna imena kao Luka, Jakov, David te Lucija i Marta nastavljaju dominirati među novorođenima, što se poklapa s nacionalnim trendovima. Rijetko ime zabilježeno u ovoj regiji je Damian, pojavio se u samo jednom slučaju iz Slavonskog Broda i smatra se vrlo neuobičajenim.

smiling mothers looking in baby stroller in park
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Istra i Gorski kotar

U Istri i Gorskom kotaru najčešće su imena kod dječaka bila Luka, Ivan i David, a kod djevojčica Lucija, Nika i Sara. Rijetko ime Laura pojavljivalo se samo sporadično u Rijeci i okolici, izvan top lista popularnih imena.

Dalmacija

U široj dalmatinskoj regiji (od Zadra preko Splita do juga), roditelji su najčešće birali imena Luka, Toma i David za dječake te Lucija, Mia i Rita za djevojčice, u skladu s nacionalnim statistikama. Među najrjeđim imenima zabilježenima samo jedanput je Lukre, neuobičajeno ime koje se pojavio u Splitu, te Duje, koje također spada u sve rjeđa imena.

Dubrovačko-neretvanska regija

U južnoj Hrvatskoj, uključujući Dubrovačko‑neretvansko područje, najpopularnija su imena bila Luka i Ivan za dječake te Lucija i Mia za djevojčice, što potvrđuje nacionalni trend. Rijetka i neuobičajena imena koja su se zabilježila u toj regiji uključuju također Lukre, koje se pojavilo samo u jednom slučaju u Dubrovniku i stoga predstavlja vrlo rijedak odabir.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U svim hrvatskim regijama 2025. godine najpopularnija imena djece prate nacionalne trendove, Luka, David i Jakov među dječacima te Lucija, Marta i Nika među djevojčicama. Uz te vodeće nazive, u različitim dijelovima zemlje javljaju se i rijetka imena koja su zabilježena samo jednom ili vrlo rijetko u matičnim registrima ili lokalnim izvještajima, poput Inge, Helene, Maka, Nikše, Laure, Lukre, Duje i Damiana, što sve zajedno pokazuje kako roditelji kombiniraju popularne odabire s jedinstvenim i nekonvencionalnim imenima diljem Hrvatske.

