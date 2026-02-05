Obavijesti

'Muž je htio troje djece, ali sam ga nagovorila da to prepustimo sreći, sada ih imamo 11'

'Muž je htio troje djece, ali sam ga nagovorila da to prepustimo sreći, sada ih imamo 11'
Karissa Collins bila je šokirana kada joj je suprug rekao da želi imati dvoje ili troje djece. Ona je oduvijek sanjala o velikoj obitelji, pa je predložila da broj djece prepuste slučaju

Karissa je svoju prvu kćer dobila s 25 godina, a danas na TikToku dijeli tople i zabavne trenutke sa svojom velikom obitelji. I dok mnogi uživaju u njihovim objavama i vide kako izgleda život u obitelji od 13 članova, Karissin i suprugov izbor naišao je i na kritike.

Karissa je gotovo svake godine bila trudna tijekom 15 godina. Njihovo najmlađe dijete rođeno je kada su oboje imali 40 godina, dok je najstarija kći danas stara 15 godina, a najmlađa svega godinu dana.

Zašto tolika obitelj? Karissa objašnjava da za nju 'sprječavanje života znači uskraćivanje života od Boga'.

Tijekom godina, obitelj redovito dijeli videozapise u kojima sudjeluju u TikTok trendovima, putuju na odmore i zajedno igraju košarku. Njihov luksuzni dom često je u pozadini snimki, što pokazuje da si mogu priuštiti veliku obitelj.

„Budi plodan i množi se! Obožavam ovo“, napisao je jedan pratitelj. „Kakva blagoslovljena obitelj!“, dodao je drugi. „Volim vašu obitelj!!“, veselo je poručio treći. Mnogi su komentirali da im nije jasno zašto bi netko to smatrao problemom.

Iako imaju 11 djece, to je još uvijek manje od britanske obitelji Sue i Noela Radford, koji imaju 22 djece. Radfordovi su postali poznati zahvaljujući svojoj seriji „22 Kids and Counting“, čija je prva sezona emitirana 2021., a četvrta sezona započela je u siječnju 2024. godine.

Karissa i njezina obitelj i dalje uživaju u svakodnevici velike obitelji, a njezini pratitelji diljem svijeta oduševljeno prate njihove objave, unatoč kritikama.

