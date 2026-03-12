Ovo su najpopularnija imena za bebe u Hrvatskoj za 2025.

Od tog broja 16.914 su dječaci, a 16.077 djevojčice, što znači da su dječaci i dalje blago brojniji među novorođenima.

Podaci također otkrivaju koja su imena roditelji najčešće birali za svoju djecu te pokazuju da su u Hrvatskoj i dalje popularna kratka, tradicionalna i lako izgovorljiva imena, često s biblijskim podrijetlom.

Najviše djece rođeno u velikim gradovima

Kada je riječ o broju rođenja po regijama, najveći broj djece i dalje se rađa u najvećim urbanim sredinama.

Na prvom mjestu je Grad Zagreb, gdje je u 2025. rođeno 10.803 djece, što čini gotovo trećinu svih rođenja u državi. Slijede:

Splitsko-dalmatinska županija - 4.089 novorođenih

Osječko-baranjska županija - 2.104

Primorsko-goranska županija - 2.093

S druge strane, najmanje rođenja zabilježeno je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je tijekom cijele godine rođeno samo 233 djece, što se povezuje s dugotrajnim demografskim padom i manjim brojem stanovnika u tom dijelu zemlje.

Najpopularnija imena za dječake u 2025.

Među dječacima dominiraju kratka i tradicionalna imena. Najčešće ime u 2025. godini je Luka, koje je dobilo 622 novorođenih dječaka.

Top 10 najpopularnijih imena za dječake:

Luka - 622

Jakov - 514

Toma - 441

David - 398

Niko - 384

Ivan - 375

Petar - 360

Roko - 353

Noa - 339

Mateo - 335

Osim njih, među češćim izborima roditelja nalaze se i imena poput Šimun, Matej, Mihael, Fran, Leon, Lovro, Marko i Borna, što pokazuje da su tradicionalna hrvatska imena i dalje snažno prisutna.

Najpopularnija imena za djevojčice

Kod djevojčica je situacija nešto raznolikija, ali prvo mjesto zauzima ime Nika, koje je dobilo 372 djevojčice.

Top 10 najpopularnijih imena za djevojčice:

Nika - 372

Mia - 355

Rita - 353

Lucija - 324

Marta - 321

Mila - 307

Ema - 281

Eva - 270

Sara - 259

Lara - 228

Uz ova imena, među čestim izborima roditelja nalaze se i Elena, Ana, Dora, Klara, Marija, Una i Iva, kao i modernija imena poput Sofia, Nora, Aria i Vita.

Trendovi u imenima: kratka, tradicionalna i internacionalna

Analiza imena pokazuje da roditelji u Hrvatskoj najčešće biraju kratka i jednostavna imena s jednim ili dva sloga.

Velik broj najpopularnijih imena ima biblijsko ili tradicionalno podrijetlo, primjerice:

Luka

Jakov

Ivan

Petar

Ana

Marija

Istodobno se sve češće pojavljuju i modernija, internacionalna imena, poput Noa, Mia, Mila, Lara ili Sofia, što pokazuje utjecaj globalnih trendova i popularne kulture na izbor imena.

Demografski izazovi i dalje prisutni

Iako broj rođenih pokazuje određenu stabilnost, dugoročni demografski trendovi u Hrvatskoj i dalje ukazuju na pad broja stanovnika, posebno u manjim i slabije naseljenim županijama.

Veliki gradovi i dalje privlače mlade obitelji, dok ruralna područja bilježe znatno manji broj novorođenih, što dodatno naglašava regionalne demografske razlike.