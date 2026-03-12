U Hrvatskoj je tijekom 2025. godine rođeno ukupno 32.991 dijete, a sve češće pojavljuju i modernija, internacionalna imena, poput Noa, Mia, Mila, Lara ili Sofia
Ovo su najpopularnija imena za bebe u Hrvatskoj za 2025.
Od tog broja 16.914 su dječaci, a 16.077 djevojčice, što znači da su dječaci i dalje blago brojniji među novorođenima.
Podaci također otkrivaju koja su imena roditelji najčešće birali za svoju djecu te pokazuju da su u Hrvatskoj i dalje popularna kratka, tradicionalna i lako izgovorljiva imena, često s biblijskim podrijetlom.
Najviše djece rođeno u velikim gradovima
Kada je riječ o broju rođenja po regijama, najveći broj djece i dalje se rađa u najvećim urbanim sredinama.
Na prvom mjestu je Grad Zagreb, gdje je u 2025. rođeno 10.803 djece, što čini gotovo trećinu svih rođenja u državi. Slijede:
- Splitsko-dalmatinska županija - 4.089 novorođenih
- Osječko-baranjska županija - 2.104
- Primorsko-goranska županija - 2.093
S druge strane, najmanje rođenja zabilježeno je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je tijekom cijele godine rođeno samo 233 djece, što se povezuje s dugotrajnim demografskim padom i manjim brojem stanovnika u tom dijelu zemlje.
Najpopularnija imena za dječake u 2025.
Među dječacima dominiraju kratka i tradicionalna imena. Najčešće ime u 2025. godini je Luka, koje je dobilo 622 novorođenih dječaka.
Top 10 najpopularnijih imena za dječake:
- Luka - 622
- Jakov - 514
- Toma - 441
- David - 398
- Niko - 384
- Ivan - 375
- Petar - 360
- Roko - 353
- Noa - 339
- Mateo - 335
Osim njih, među češćim izborima roditelja nalaze se i imena poput Šimun, Matej, Mihael, Fran, Leon, Lovro, Marko i Borna, što pokazuje da su tradicionalna hrvatska imena i dalje snažno prisutna.
Najpopularnija imena za djevojčice
Kod djevojčica je situacija nešto raznolikija, ali prvo mjesto zauzima ime Nika, koje je dobilo 372 djevojčice.
Top 10 najpopularnijih imena za djevojčice:
- Nika - 372
- Mia - 355
- Rita - 353
- Lucija - 324
- Marta - 321
- Mila - 307
- Ema - 281
- Eva - 270
- Sara - 259
- Lara - 228
Uz ova imena, među čestim izborima roditelja nalaze se i Elena, Ana, Dora, Klara, Marija, Una i Iva, kao i modernija imena poput Sofia, Nora, Aria i Vita.
Trendovi u imenima: kratka, tradicionalna i internacionalna
Analiza imena pokazuje da roditelji u Hrvatskoj najčešće biraju kratka i jednostavna imena s jednim ili dva sloga.
Velik broj najpopularnijih imena ima biblijsko ili tradicionalno podrijetlo, primjerice:
- Luka
- Jakov
- Ivan
- Petar
- Ana
- Marija
Istodobno se sve češće pojavljuju i modernija, internacionalna imena, poput Noa, Mia, Mila, Lara ili Sofia, što pokazuje utjecaj globalnih trendova i popularne kulture na izbor imena.
Demografski izazovi i dalje prisutni
Iako broj rođenih pokazuje određenu stabilnost, dugoročni demografski trendovi u Hrvatskoj i dalje ukazuju na pad broja stanovnika, posebno u manjim i slabije naseljenim županijama.
Veliki gradovi i dalje privlače mlade obitelji, dok ruralna područja bilježe znatno manji broj novorođenih, što dodatno naglašava regionalne demografske razlike.
