ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE

Ovo su najpopularnija imena za bebe u Hrvatskoj za 2025.

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U Hrvatskoj je tijekom 2025. godine rođeno ukupno 32.991 dijete, a sve češće pojavljuju i modernija, internacionalna imena, poput Noa, Mia, Mila, Lara ili Sofia

Od tog broja 16.914 su dječaci, a 16.077 djevojčice, što znači da su dječaci i dalje blago brojniji među novorođenima.

Podaci također otkrivaju koja su imena roditelji najčešće birali za svoju djecu te pokazuju da su u Hrvatskoj i dalje popularna kratka, tradicionalna i lako izgovorljiva imena, često s biblijskim podrijetlom.

Najviše djece rođeno u velikim gradovima

Kada je riječ o broju rođenja po regijama, najveći broj djece i dalje se rađa u najvećim urbanim sredinama.

Na prvom mjestu je Grad Zagreb, gdje je u 2025. rođeno 10.803 djece, što čini gotovo trećinu svih rođenja u državi. Slijede:

  • Splitsko-dalmatinska županija - 4.089 novorođenih
  • Osječko-baranjska županija - 2.104
  • Primorsko-goranska županija - 2.093

S druge strane, najmanje rođenja zabilježeno je u Ličko-senjskoj županiji, gdje je tijekom cijele godine rođeno samo 233 djece, što se povezuje s dugotrajnim demografskim padom i manjim brojem stanovnika u tom dijelu zemlje.

Najpopularnija imena za dječake u 2025.

Među dječacima dominiraju kratka i tradicionalna imena. Najčešće ime u 2025. godini je Luka, koje je dobilo 622 novorođenih dječaka.

Top 10 najpopularnijih imena za dječake:

  • Luka - 622
  • Jakov - 514
  • Toma - 441
  • David - 398
  • Niko - 384
  • Ivan - 375
  • Petar - 360
  • Roko - 353
  • Noa - 339
  • Mateo - 335

Osim njih, među češćim izborima roditelja nalaze se i imena poput Šimun, Matej, Mihael, Fran, Leon, Lovro, Marko i Borna, što pokazuje da su tradicionalna hrvatska imena i dalje snažno prisutna.

Foto: Dreamstime

Najpopularnija imena za djevojčice

Kod djevojčica je situacija nešto raznolikija, ali prvo mjesto zauzima ime Nika, koje je dobilo 372 djevojčice.

Top 10 najpopularnijih imena za djevojčice:

  • Nika - 372
  • Mia - 355
  • Rita - 353
  • Lucija - 324
  • Marta - 321
  • Mila - 307
  • Ema - 281
  • Eva - 270
  • Sara - 259
  • Lara - 228

Uz ova imena, među čestim izborima roditelja nalaze se i Elena, Ana, Dora, Klara, Marija, Una i Iva, kao i modernija imena poput Sofia, Nora, Aria i Vita.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Trendovi u imenima: kratka, tradicionalna i internacionalna

Analiza imena pokazuje da roditelji u Hrvatskoj najčešće biraju kratka i jednostavna imena s jednim ili dva sloga.

Velik broj najpopularnijih imena ima biblijsko ili tradicionalno podrijetlo, primjerice:

  • Luka
  • Jakov
  • Ivan
  • Petar
  • Ana
  • Marija

Istodobno se sve češće pojavljuju i modernija, internacionalna imena, poput Noa, Mia, Mila, Lara ili Sofia, što pokazuje utjecaj globalnih trendova i popularne kulture na izbor imena.

Demografski izazovi i dalje prisutni

Iako broj rođenih pokazuje određenu stabilnost, dugoročni demografski trendovi u Hrvatskoj i dalje ukazuju na pad broja stanovnika, posebno u manjim i slabije naseljenim županijama.

Veliki gradovi i dalje privlače mlade obitelji, dok ruralna područja bilježe znatno manji broj novorođenih, što dodatno naglašava regionalne demografske razlike.

