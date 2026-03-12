U Osječko-baranjskoj županiji sve više djece u školama

Posljednjih godina Osječko-baranjska županija bilježi pozitivne demografske trendove, a neki od pokazatelja takvih trendova su povećan broj upisane djece u školama i vrtićima te veći broj doseljenih nego iseljenih stanovnika.

Najkonkretniji pokazatelj pozitivnog demografskog kretanja jest porast od 169-ero upisane djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u ovoj školskoj i pedagoškoj godini, odnosno 85-ero djece u osnovnim školama i njih 84-ero dječjim vrtićima, izvijestila je Osječko-baranjska županija.

Napominju kako posebno ohrabruje da je zaustavljen dugogodišnji trend iseljavanja te da se sve veći broj ljudi odlučuje za povratak na to područje.

Prema podacima osječko-baranjske policije, odnosno evidencije prijava i odjava prebivališta, od 2022. do 2025. godine vidljiv je trend povećanja broja stanovnika.

U tom razdoblju doselile su 11.654 osobe, a u druge dijelove Hrvatske ili inozemstvo odselila 10.231 osoba. To znači da je ostvaren pozitivan migracijski saldo, odnosno da je broj doseljenih veći od broja odseljenih za 1.423 osobe.

Županica Nataša Tramišak ističe kako ovi podaci potvrđuju da strateška politika i uporni rad na projektima daju konkretne rezultate. Posebno raduje, dodaje, da se nerijetko radi o povratku obitelji s djecom, te da se ne vraćaju samo u urbana središta nego i u manja naselja u županiji.

Radi potpore mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja pokrenut je program "Naša Slavonija i Baranja - naš dom", koji predviđa izgradnju obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u jedinicama lokalne samouprave te dodjelu financijskih potpora, od tri do deset tisuća eura, obiteljima koje žele graditi ili uređivati svoj dom na području Osječko-baranjske županije.

Navode i kako se kontinuirano ulaže u obrazovanje, zdravstvenu infrastrukturu, prometnu povezanost i druge javne usluge koje značajno utječu na kvalitetu svakodnevnog života.

Sve te aktivnosti dio su pak šire razvojne strategije koja ima jasan cilj stvoriti uvjete u kojima će mladi ljudi i obitelji moći ostvariti svoju budućnost u Osječko-baranjskoj županiji.