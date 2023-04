Ovo su najsebičniji horoskopski znakovi koji misle samo na sebe: Jeste li vi među njima?

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Kada Ovan shvati što želi, ide za tim dok to ne dobije. To je dobra stvar,ali može i malo izmaknuti kontroli. Ovan ima stav 'prvo ja' i nastoji imati jednu od najodlučnijih osobnosti. Na primjer, ako nešto kupujte s Ovnom i ta stvar je ostala posljednja, Ovan će sve učinit da on to dobije.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Iako Bik predstavlja stabilnost i pouzdanost, njihova težnja za sigurnošću često ih može učiniti pohlepnima i materijalistima. Također mogu postati pretjerano osjetljivi, pretjerano emotivni i definitivno pretjerano posesivni.

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Iako su Blizanci susretljivi i svestrani, to mogu brzo promijeniti. Zbog svojih naglih promjena ponašanja, drugi ih često smatraju površnima. Ako ste na zabavi s Blizancem, nemojte se iznenaditi ako njihova lažna osobnost izađe na vidjelo i potpuno nova osoba pojavi se niotkuda. Skloni su prilagođavanju okolini iz vlastitih sebičnih razloga.

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Lav je znak 'ono što vidiš to i dobiješ'. Međutim, može biti i prilično sebični. Sjajno je što su neustrašivi kada se radi o borbi protiv svake prepreke koja im se nađe na putu, ali kada vide nešto što žele, igra je gotova za sve ostale. U njihovim očima, njihovo je ime zapisano na toj jednoj stvari koju žele, bez obzira tko bi još to mogao uzeti.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Djevica je pedantna. Ima oštro oko za sve nedostatke ili pogrešne postupke. Ali, oni su prvi koji će kritizirati sve ostale Jedno je biti strog prema sebi, a drugo prema drugima. Suzdržite se od kritika i pustite svoje prijatelje da rade što žele.

