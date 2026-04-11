Ovo su novi trendovi 'dejtanja' i romantičnih veza u 2026. godini - i neće vam se svi svidjeti

Desetljeće nakon što su se riječi poput "ghosting" i "situationship" pridružile našem vokabularu, živimo u zlatnom dobu internetskog žargona za upoznavanje. Čini se da se svaki dan na društvenim mrežama pojavi novi viralni pojam koji objašnjava nova iskustva u modernom upoznavanju.

U svakom slučaju, ovaj vokabular ima važnu funkciju u stvaranju zajedničkog jezika koji svi možemo koristiti za razgovor o često zbunjujućim i frustrirajućim aspektima traženja romantične veze. Pojašnjenja ovih novih pojmova možda će vam pomoći definirati iskustva u kojima ste se našli tijekom "dejtanja" te ćete shvatiti da niste izolirani u tim iskustvima.

1. 'Šalantnost'

Suprotno od "nonšalancije", sleng koji znači zainteresiranost, entuzijazam. Koristi se za osobe koje traže partnera koji spreman uložiti trud i ne boji se u potpunosti posvetiti vezi, za razliku od nekoga tko je vođen ležernošću i opuštenošću.

2. Ghostlighting​

Spoj pojmova "ghosting" i "gaslighting", označava osobu koja vas je učinkovito "ghosta", točnije ignorira, samo da bi se kasnije nasumično vratila i ponovno započela razgovor kao da se ništa nije dogodilo, a sve to dok vam se pripisuje da ste ludi ako ih prozovete zbog toga.

3. Sledging​ (sanjkanje)

Varijanta cuffinga (ulazak u vezu u sezoni jesen-zima kada ne želimo biti sami) "sledging" je za stepenicu gori. Odnosi se na ulazak u vezu u hladnoj sezoni, ali s namjerom prekida do proljeća. Općenito se smatra toksičnijim pristupom zbog činjenice da druga osoba (ona nasanjkana) nije bila svjesna da ova romansa ima rok trajanja. Sam naziv dolazi od čina vuče sanjki, što implicira da sledger samo vuče nekoga kroz zimu, s malo ili nimalo namjere da zapravo pokuša stvoriti pravu vezu.

4. Friendfluence (utjecaj prijatelja)

2026. je godina u kojoj spajamo društveni život s ljubavnim životom. Podaci iz Tinderovog izvješća Year in Swipe otkrivaju da 42 posto samaca navodi svoje prijatelje kao glavni utjecaj na njihov ljubavni život. U međuvremenu, 37 posto samaca reklo je da žele ići na dvostruke i grupne spojeve u novoj godini, a 34 posto otkrilo je da u vezama svojih prijatelja vide izvor nade za budućnost vlastitih ljubavnih života.

5. Zip - Code (poštanski broj)

Može se odnositi na jednu od dvije stvari: Ograničavanje raspona lokacije na aplikacijama za upoznavanje na vrlo mali radijus i izlaženje samo s ljudima koji žive vrlo blizu ili veza ovisna o lokaciji u kojoj ste "zajedno" s nekim i vjerni samo kada ste unutar istog poštanskog broja, a smatrate se samcem kada ste razdvojeni.

6. Monkey-barring

Toksično ponašanje u kojem netko postavi temelje za novu vezu prije nego što prekine svoju trenutnu. Riječ je zapravo o traženju nove veze dok ste u trenutnoj, koju prekidate tek kada ste sigurni da imate kamo dalje. Zamislite to kao da visite između dvije prečke, još uvijek držite jednu ruku na svom trenutnom partneru dok posežete za nekim novim.

7. Shrekking

Riječ koja govori sama za sebe. Radi se o izlaženju s nekim za koga smatrate da je ispod vaših standarda s pretpostavkom da ćete, budući da ste "liga iznad" te osobe, automatski imati prednost u vezi i da je manja vjerojatnost da ćete biti povrijeđeni.

8. Dečko zlatni retriver

Muški partner koji utjelovljuje energiju zlatnog retrivera. Pun ljubavi, pozitivan, energičan, odan i nekompliciran, kažu stručnjaci za veze. Netko tko ne igra igrice; on je pretjerano drag i brižan tip koji vas stavlja ispred sebe. Pitate se u čemu je problem? Pa nema ga. Ako vam ne dosadi.

9. Dečko crni mačak

Tajni, pomalo ćudljivi pandan dečku zlatnog retrivera, objašnjava trenerica za veze Amie Leadingham. Često neovisan, intelektualan i/ili umjetnički nastrojen, ovaj muškarac može djelovati hladno i distancirano, ali zapravo je samo privržen pod svojim uvjetima i selektivan sa svojom romantičnom pažnjom.

10. Djevojka Crna Mačka

Ženska verzija Dečka Crna Mačka: žena koja odražava klasične osobine ličnosti koje se često povezuju s crnim mačkama - misteriozna, neovisna i selektivno privržena. Leadingham dodaje da one cijene svoje vrijeme nasamo, sklonije su introvertiranosti i imaju pomalo distanciranu, ali zastrašujuću kvalitetu koja privlači ljude.

11. Izbjegavajući način odbacivanja

Sumnjiv manevar prekida u kojem se netko emocionalno distancira od veze bez izravnog prekida i pojašnjenja. To često izgleda kao postupno povlačenje - manje komunikacije, minimalan trud i nedostatak prisutnosti u vezi.