Ovo su poze u kojima se penis može slomiti - i vrlo su česte...

Penis najlakše puca kada sklizne tijekom penetracije i naglo se svine. Ponekad i prepucij popuca, ali i ako su muškarci previše divlji tijekom odnosa ili ako preagresivno masturbiraju.

Fraktura penisa je lom jedne ili obje membrane koje prekrivaju njegovo erektilno tkivo, a uzrokuje ga brza, tupa sila dok je spolovilo u erekciji, obično tijekom seksa ili kod agresivne masturbacije.

U mnogim slučajevima neugodno im je otići na pregled, ali to samo može zakomplicirati stvari.

Foto: Dreamstime

Koja poza je najopasnija za lom penisa?

Liječnici su otkrili tri poze kod kojih je šansa za frakturu penisa najveća. U novoj studiji objavljenoj u časopisu International Journal of Impotence Research pod nazivom "Relationship between sexual position and severity of penile fracture" (odnos između seksualnog položaja i ozbiljnosti frakture penisa), stručnjaci s analizirali položaje tijekom seksa i došli do određenih zaključaka.

Otkrili su da je tzv. doggy poza (pseća poza) najopasnija - čak 41 posto slučajeva frakture penisa dogodilo se tijekom te poze. Na drugom mjestu je tzv. misionarski položaj kod kojeg je do loma penisa došlo u 25 posto slučajeva dok je na trećem mjestu poza u kojoj je žena na muškarcu.

Istraživači su, također, primijetili kako su ozljede kod doggy poze i misionarske vrlo slične i vrlo su ozbiljne, dok lomovi tijekom seksa u kojem je žena na muškarcu nisu toliko teški, otkriva The Sun.

Foto: Dreamstime

Penis mu se slomio i do bolnice pocrnio

Bili su to najgori trenuci u životu muškarca iz Indije. Imao je 32 godine, a frakturu penisa doživio je 2016. godine. Tijekom vrlo žestokog seksa čuo je zvuk lomljenja i osjetio stravičnu bol u međunožju. Potekla je i krv. Panično je odjurio u bolnicu u New Delhiju, a do dolaska pred liječnike penis mu je posve pocrnio i bio nagnut na jednu stranu.

Liječnici su najprije napravili ultrazvuk i zaključili kako mu je spolovilo na neki način slomljeno. Naime, penis nema kost koja bi mogla puknuti, ali ima spužvasti sloj koji se može nagnječiti i li potrgati.

Inače, upravo zahvaljujući tom sloju dolazi do erekcije jer kod uzbuđenja velika količina krvi dolazi u penis i on nabubri. Kod ovog nesretnika bila je rastrgana desna strana tog sloja, penis je bio natečen i pun krvi. Višak krvi su ispustili tijekom operacije i polako se sve vratilo u normalu.

Ponekad se muškarci potpuno oporave i nemaju nikakvih posljedica, ali može se javiti i erektilna disfunkcija jer je tkivo unutar spolovila ostalo oštećeno i krv nije protjecala normalno, prenio je Daily Mail.