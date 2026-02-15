Ovo su sve skrivene dobrobiti plakanja o kojima nitko ne priča

'Plaču samo slabi', 'Muškarci ne smiju plakati', 'Žene ionako previše plaču' - rečenice su koje i danas često čujemo. No stručnjaci poručuju: plakanje nema veze sa slabošću ni spolom. To je prirodna, ljudska reakcija na emocije - baš kao što se smijemo kad smo sretni ili vičemo kad smo ljuti. A u pravom trenutku, suze mogu biti - ljekovite.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 suze ispiru stres i čuvaju oči od vjetra i infekcija | Video: 24sata/pixsell

Suze nisu slabost, nego prirodna reakcija

Stručnjaci za mentalno zdravlje ističu da klijente često potiču da si dopuste plakati, osobito kada dugo potiskuju emocije. Reakcije su gotovo uvijek iste:

'Osjećam se lakše.

'Nisam znao/la koliko mi je to trebalo.'

'Nikad nisam imao/la siguran prostor da plačem pred nekim.'

Upravo ta posljednja rečenica otkriva problem današnjice. Živimo u kulturi u kojoj se očekuje da budemo jaki, da držimo sve pod kontrolom i da se ne slomimo. Rezultat? Mnogi gutaju suze i nose emocionalni teret u tišini.

Foto: POPROTSKIY ALEXEY

Što se događa kad potiskujemo emocije?

Plakanje nije pogrešno. No izbjegavanje suza može imati posljedice. Kada emocije guramo pod tepih, one ne nestaju - samo se nakupljaju. Kasnije se mogu pojaviti kroz:

razdražljivost

osjećaj težine u prsima

glavobolje

burnout

emocionalnu otupljenost

Stručnjaci upozoravaju da tijelo uvijek pronađe način da progovori ako ga ignoriramo.

Znanost kaže: Plakanje smiruje organizam

Jeste li primijetili da se nakon dobrog plača osjećate lakše? To nije slučajno. Istraživanja pokazuju da plakanje može pomoći tijelu da se vrati u stanje smirenosti.

Suze mogu stabilizirati disanje i aktivirati parasimpatički živčani sustav - dio našeg živčanog sustava koji je zadužen za smirivanje i oporavak organizma. Zato se mnogi nakon plakanja osjećaju smirenije, bistrije, pa čak i pospano.

Živčani sustav tada napokon predahne umjesto da ostane u stanju borbe s emocionalnim preopterećenjem.

Ako ste razdražljivi ili vam je teško bez razloga, moguće je da vam tijelo zapravo poručuje: 'Treba mi ispušni ventil.'

Siguran prostor za suze mijenja sve

Jedna od najvažnijih dobrobiti plakanja je to što nam omogućuje da dotaknemo svoju ranjivost. Mnogi kažu: 'Ne plačem pred drugima.' Razlog? Nikada nisu imali siguran prostor u kojem bi njihove emocije bile prihvaćene bez osude.

No kada se netko osjeti dovoljno sigurno da zaplače - bilo na terapiji ili pred bliskom osobom - to može biti dubok, transformativan trenutak.

Plakanje u sigurnom okruženju nije znak slabosti, nego znak da se tijelo osjeća dovoljno zaštićeno da spusti obrambene mehanizme. Takvi trenuci grade povjerenje, povezanost i emocionalnu bliskost.

Stručnjaci podsjećaju da smo kao ljudi programirani za su-regulaciju - lakše se nosimo s emocijama kada ih netko uz nas prihvaća i drži prostor za njih.

Suze nam otkrivaju što nam je važno

Plakanje nam može pomoći da bolje razumijemo sebe. Ponekad suze poručuju da smo povrijeđeni, preopterećeni ili da nam je nešto duboko važno.

Često ne plačemo zato što smo slabi – nego zato što smo predugo bili jaki. Suze mogu razotkriti:

neispunjene potrebe

emocionalne granice

slomljeno srce

nakupljeni stres

dubinu naše ljubavi prema nekome ili nečemu

Umjesto da ih zaustavimo, možemo se zapitati: Zašto me ovo toliko pogodilo? Što već dugo ignoriram? Takva pitanja vode nas bliže samima sebi.

Kada treba obratiti pažnju?

Plakanje je potpuno normalno i prirodno. No ako postane vrlo učestalo, intenzivno ili se javlja bez jasnog razloga, to može biti znak:

emocionalnog preopterećenja

sagorijevanja (burnouta)

neobrađene traume

kroničnog stresa

hormonalnih promjena

U tim situacijama važno je reagirati bez srama i panike. Potpuno izbjegavanje suza nije snaga – to je potiskivanje, a potisnute emocije s vremenom se mogu odraziti na tijelo.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Kako si pomoći nakon plakanja?

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka:

1. Imenujte emociju - Recite naglas ili u sebi: 'Povrijeđena sam', 'Uplašena sam', 'Preplavljena sam'. Samo imenovanje može smanjiti intenzitet osjećaja.

2. Pronađite siguran prostor - Mirno i privatno mjesto može pomoći da otpustite nakupljene emocije.

3. Osluškujte tijelo - Zapitajte se gdje osjećate napetost. Usmjeravanje pažnje na ta mjesta može potaknuti prirodno oslobađanje suza i napetosti.

4. Plačite pred osobom od povjerenja - Bez savjeta i popravljanja. Dovoljno je da netko bude tu.

5. Uzemljite se nakon suza - Popijte čašu vode, operite lice, duboko udahnite ili zapišite kako se osjećate. To pomaže tijelu da se resetira.

Ako osjećate da su suze stalne ili nekontrolirane, nemojte oklijevati potražiti stručnu pomoć. Razgovor s psihologom ili drugim stručnjakom može biti važan korak prema razumijevanju i olakšanju. Jer plakanje nije znak slabosti - nego znak da smo ljudi, piše Msn.