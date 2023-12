Ovo su trendovi u ukrašavanju božićnog drvca: Bijelo i rozo će dati dozu elegancije prostoru

Za koje god se božićno drvce odlučili, pravo ili umjetno, ono je dio blagdanskog uređenja doma. Bez obzira na to volite li više bezvremenski klasični ugođaj ili ste za stvaranje vlastite tradicije s neobičnim temama, ova je godina bogata po karakteru, bojama i štihu. Neki blagdanski klasici, poput ukrasa za bor kao što su lamete u srebrnoj ili zlatnoj boji ili pak vilina kosa te trake i lančići, ponovno bi mogli zavladati ove godine. Ako su vam već dosadila tradicionalna zelena božićna drvca, ove godine posebno se ističe bijelo drvce.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Paljenje lampica na drvcu u New Yorku | Video: 24sata/REUTERS

Prekrasne neutralne palete boja i prirodni organski materijali popularni su i ove godine. Spojite jednu ili dvije boje iz već postojeće palete boja u svojem domu s neutralnom božićnom paletom. Klasične blagdanske boje, poput crvene i zelene, te kombinacija crvene i bijele uvijek su prisutne u božićnom dekoru i uvijek su popularne. Ipak, za koju god se kombinaciju boja odlučili, dodajte barem malo sjaja. I svakako dodajte zlatnu metalik boju, koja će se odlično uklopiti u božićni interijer i stvoriti još čarobniji ugođaj.

Klasične kuglice za bor ove vam godine neće trebati. Naime, najnoviji trend u ukrašavanju božićnih drvaca uključuje gotovo sve moguće ukrase osim tradicionalnih kuglica. Mašne, fotografije, šljokice, drvene igračke - sve je popularno. Ako želite da drvce izgleda skuplje, odlučite se za klasične bijele božićne lampice. Iako višebojna svjetla mogu izgledati razigrano, ona također mogu rezultirati manje bezvremenskim izgledom.

Tihi luksuz je trend koji je obilježio cijelu ovu godinu, od interijera do mode. Zato ne čudi da je prihvaćen i za Božić. Ovaj trend govori o smanjenoj eleganciji koja u isto vrijeme izgleda skupo. To znači da se poštuje trend “manje je više”. Korištenje samo jedne vrste ukrasa savršen je način da postignete upravo to, dajući svojem drvcu dotjeran izgled. Ako ste i ove godine planirali božićnu jelu potpuno ukrasiti u ružičastoj boji, možete biti sigurni da ćete ponovno biti u trendu. Ružičasta boja već nekoliko sezona dominira kad je riječ o blagdanskom ukrašavanju.

A ako ste više za retro stil, onda uključite lamete i vilinu kosu. Bilo da se odlučite za drvce potpuno ukrašeno lametama ili samo dodate pokoju srebrnu nit božićnom drvcu, upotrijebite ga za dodatni sjaj i učinite drvce još življim.