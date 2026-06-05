Ovo su znakovi da vam debelo i tanko crijevo ne rade najbolje

Probavni sustav svakodnevno obavlja jedan od najvažnijih poslova u organizmu, no kada se pojave problemi s crijevima, tijelo vrlo često šalje jasne signale upozorenja. Mnogi ih u početku pripisuju stresu, prehrani ili osjetljivom želucu, no dugotrajne tegobe ne bi trebalo zanemarivati. Bilo da se radi o debelom ili tankom crijevu, rano prepoznavanje simptoma može pomoći u bržoj dijagnostici i uspješnijem liječenju.

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Znakovi da imate problema s debelim crijevom

Jedan od najčešćih simptoma su promjene u stolici koje traju dulje vrijeme. Ako se proljev, zatvor ili njihova izmjena ponavljaju tjednima, moguće je da se radi o poremećaju rada crijeva ili upalnom procesu.

Krv u stolici također je znak koji ne treba ignorirati. Svježa crvena ili tamna krv može upućivati na hemoroide, polipe, upalne bolesti crijeva ili neka ozbiljnija stanja.

Mnogi ljudi osjećaju i nepotpuno pražnjenje crijeva nakon odlaska na zahod. Takav osjećaj može biti povezan s iritacijom sluznice ili određenim promjenama u debelom crijevu.

Bolovi i grčevi u donjem dijelu trbuha često se javljaju kod upala, spazama ili funkcionalnih poremećaja probavnog sustava. Ako su učestali, važno je potražiti savjet liječnika.

Upozoravajući znak može biti i nadutost koja ne prolazi. Dugotrajna napuhanost ponekad ukazuje na poremećaj crijevne flore ili usporen rad crijeva.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nagli gubitak tjelesne težine bez promjene prehrambenih navika također zahtijeva dodatne pretrage jer može upućivati na probleme s apsorpcijom hranjivih tvari ili druge bolesti probavnog sustava.

Kronični umor i slabost često su povezani sa skrivenim krvarenjima iz probavnog sustava ili manjkom željeza. Povećana količina sluzi u stolici može biti znak upale sluznice ili sindroma iritabilnog crijeva.

Hitna i neodgodiva potreba za pražnjenjem crijeva još je jedan simptom koji može ukazivati na iritaciju ili upalne procese, dok tanka, takozvana olovkasta stolica ponekad može biti znak suženja crijevnog prolaza ili drugih mehaničkih promjena.

Simptomi koji mogu upućivati na probleme s tankim crijevom

Za razliku od debelog crijeva, problemi s tankim crijevom često su povezani s lošijom apsorpcijom hranjivih tvari. Jedan od najčešćih simptoma je kronični proljev koji traje dulje vrijeme.

Nadutost i pojačano stvaranje plinova također mogu ukazivati na poremećaje probave ili prekomjeran rast bakterija u crijevima. Karakteristični su i bolovi oko pupka jer se najveći dio tankog crijeva nalazi upravo u središnjem dijelu trbuha.

Gubitak tjelesne težine bez jasnog razloga često je posljedica nemogućnosti organizma da pravilno iskoristi hranjive tvari iz hrane. Zbog toga se mogu razviti i kronični umor, iscrpljenost te manjak važnih vitamina i minerala poput vitamina B12, željeza i folne kiseline.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kod nekih ljudi javlja se blijeda koža ili anemija upravo zbog slabe apsorpcije željeza. Mučnina nakon obroka također može biti jedan od znakova da tanko crijevo ne funkcionira kako treba.

Posebnu pozornost treba obratiti na masnu i ljepljivu stolicu koja se teško ispire. Takva stolica često ukazuje na probleme s probavom i apsorpcijom masti.

Stručnjaci upozoravaju i na pojačane intolerancije na hranu. Ako se iznenada javljaju jače reakcije na gluten, laktozu ili druge namirnice, moguće je da je došlo do promjena na sluznici tankog crijeva.

Iako ovi simptomi ne moraju nužno značiti ozbiljnu bolest, njihovo dugotrajno trajanje razlog je za pregled kod liječnika. Što se problem ranije otkrije, veće su šanse za uspješno liječenje i očuvanje zdravlja probavnog sustava.