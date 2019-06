Ovo treba vidjeti svaki roditelj: Snimka djevojčici spasila život

Jade Rodford (30) podijelila je na društvenim mrežama snimku svoje kćeri Elle (5) sa simptomima sepse. Drama se odvijala 2014. godine kad je djevojčica, kako su tvrdili liječnici, imala nekoliko prehlada.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vidjela sam da nešto nije u redu. Odvela sam je pedijatru, a on je rekao da nije ništa ozbiljno te da će to brzo proći - govori Jade.

Nakon što joj je doktor rekao da se ne mora previše brinuti, odvela je malenu kod bake na čuvanje. Pet minuta nakon što je otišla, baka ju je nazvala i rekla da odmah dođe jer je Ellino lice plavo te da djevojčica ne može disati.

Mother showed doctors this 20-second clip of her five-year-old to prove she had signs of deadly sepsis https://t.co/jar6feD9qG — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 14, 2019

- Srećom, još sam bila u blizini. Izgledala je grozno i imala je jako visoku temperaturu - ispričala je majka.

Pozvala je hitnu pomoć, ali su joj rekli kako to nije hitan slučaj te da u bolnicu moraju doći sami.

- Prvo sam imala osjećaj da trošim njihovo vrijeme. Dovela sam je u bolnicu, a liječnici su rekli da su u pitanju bezazleni napadi - govori. No majka dvoje djece, Elle i Harryja (9) dosjetila se kako je snimala malenu u nekoliko navrata u sličnom, lošem stanju.

- Pokazala sam im snimku i odmah su je primili. U videu su uočili da teško diše i da joj je koža promijenila boju. Bila je ljubičasta, crvena i bijela - kaže Jade.

Nekoliko sati kasnije, malenoj je dijagnosticirana sepsa. Provela je dva tjedna u bolnici.

- Postupno je dobivala snagu, ali bilo je zastrašujuće. Nedavno sam se sjetila snimke i odlučila sam je podijeliti sa svijetom jer smatram da bi svaki roditelj ovo trebao vidjeti. Mojoj djevojčici snimka je spasila život - ističe.

Do sepse dolazi kada se u tijelu pojavi previše bakterija, količina s kojom se tijelo ne može izboriti. Ako se na vrijeme ne počne s liječenjem dolazi do septičkog šoka i može biti smrtonosna. Bakterije struje krvotokom i lako mogu doći do bilo kojeg organa u tijelu pa tako i do srca ili mozga. Liječi se antibioticima.

- Kada se razvije sepsa simptomi su tresavica, zimica, povišena temperatura, slabost, mučnina, povraćanje i proljev. Sepsa može uzrokovati infekcije na bilo kojem mjestu u tijelu (naziva ih se metastatske infekcije), ako se brzo ne liječi. Infekcije se mogu pojaviti na moždanoj opni (meningitis), u srčanoj vreći (perikarditis), na unutrašnjoj strani srca ili tzv. endokardu (endokarditis), u kostima (osteomijelitis) i u velikim zglobovima. Apsces (nakupina gnoja) može nastati gotovo svugdje - pojašnjeno je u MSD Medicinskom priručniku za pacijente.

Kod djece na sepsu može upućivati odbijanje hrane, konvulzije, povraćanje, osjećaj hladnoće i dezorijentiranost, dok se kod novorođenčadi na sepsu može posumnjati kada je dijete vruće na dodir (groznica) ili je pothlađeno, ako ima gnojni iscjedak oko pupka s oteklinom ili crvenilom, slabo ili uopće ne sisa, teško se budi i uglavnom je pospano te ima stalne konvulzije i učestalo povraća.