Kada je britanska tvrtka Lorraine Cosmetics sponzorirala natjecanje u pronalaženju 'britanskog savršenog lica', tada je studentica Florence Colgate (18), sa blistavom kožom, prirodno plavom kosom i blistavim plavim očima, proglašena pobjednicom. Sudjelovalo je preko 8000 sudionika, a ona je izabrana kao pobjednica.

Prema Daily Mailu, natjecateljice su se ocjenjivale bez šminke, a svaka koja je imala neku plastičnu operaciju ili poboljšavanje na licu, bila je izbačena.

Iako Florence ima zavidnu boju kose i prekrasne oči, ona zbog toga nije pobijedila na natjecanju. Umjesto toga, pobijedila je radi dobro poznatog 'zlatnog omjera' koji je matematički mjerio njezinu simetriju lica, crte lica i slično.

Većina je primijetila kako Florence smatraju najljepšom ženom u Britaniji zbog razmaka između njezinih zjenica koji je jednak polovici širine njezinog lica od uha do uha. Ona je na zlatnom omjeru u tom području postigla rezultat od 44 posto.

Znanost također kaže da lica najatraktivnijih žena imaju relativnu udaljenost između očiju i usta, što je nešto više od trećine mjerenja između njihove kose i brade. Florence je tu dobila 32,8 posto prema omjeru. Osim toga, lice joj je savršeno simetrično.

Carmen Lefèvre, iz laboratorija za percepciju Sveučilišta St Andrews, rekla je za Daily Mail da je ljepota čvrsto povezana sa simetrijom, objasnivši: 'Florence ima sve klasične znakove ljepote. Ima velike oči, visoke jagodične kosti, pune usnice i svijetle je puti. Čini se da je simetrija vrlo važan znak privlačnosti. Iako je ne shvaćamo u svakodnevnim interakcijama, na licima većine ljudi desna i lijeva polovica zapravo se prilično razlikuju.'

Konačno, drugi koji su detaljno istražili njezine fotografije otkrili su da su njezine proporcije lica gotovo savršena ilustracija Zlatnog omjera, 1.618, također poznatog kao phi.

Zlatni omjer, poznat i kao zlatna sredina ili božanski omjer je matematičko-strukturalni pojam kojeg se najčešće veže za umjetnost, jer je u povijesti umjetnosti najčešće korišten. To je način podjele neke vrijednosti s djeliteljem od približno 1,6. On je kompozicijski zakon u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom, piše Your Tango.