Omiljena humanitarna i kostimirana utrka Zagreb Advent Run održat će se u nedjelju 12. prosinca, s početkom u 12 sati, sa startom i ciljem ispred hotela The Westin Zagreb, za utrke od 5 ili 10 kilometara, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na službenoj stranici utrke, a prijave traju do 30. studenoga. Utrka svake godine ima i svoj humanitarni karakter, a ove godine partner utrke je Udruga žena oboljelih i liječenih od raka 'Nismo same', koja se bavi organizacijom različitih oblika podrške ženama oboljelima od raka, priopćeno je iz organizacije.

Dio sredstava od uplaćenih kotizacija utrke donirat će se Udruzi, koja će ih iskoristiti za svoj projekt 'Nisi sama, ideš s nama', u sklopu kojeg osiguravaju besplatan prijevoz ženama oboljelih od raka na kemoterapije.

- Iznimno sam ponosna što ćemo ove godine biti partner Zagreb Advent Runa te smatram kako ćemo zahvaljujući ovom eventu svim sudionicima utrke zajednički pružiti puno smijeha i zabave. .Ova utrka na prvo mjesto stavlja zdravlje, koje je naše najvrjednije blago, promovira zdravi način života, uz odličnu atmosferu i lijepe trenutke koje ćemo svi pamtiti - istaknula je Ivana Kalogjera

Brkić, predsjednica Udruge 'Nismo same'.

Cilj utrke je promoviranje pozitivnih životnih navika te poticanje fizičke aktivnosti, posebice trčanja kao jednog od najzdravijih načina rekreacije, i to u najboljem društvu.

- Prije svega, Zagreb Advent Run nas podsjeća da je vrijeme blagdana i darivanja, kao i vrijeme kada se moramo osvrnuti oko sebe i pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Druga poruka kojom mi kao organizatori ZAR-a želimo potaknuti sudionike je ta da se u blagdansko vrijeme treba kretati i vježbati, a to je puno zanimljivije u krugu naših obitelji. Upravo zato volimo reći da je naša utrka slavljenje kretanja i obitelji, a ujedno svi koji trčimo činimo nešto dobro i pomažemo drugima - izjavio je Mario Petrović, predsjednik Uprave agencije Millenium promocija i jedan od organizatora utrke.

Zagreb Advent Run 2021. je šesto izdanje utrke, koja je dosad okupila više od 8500 sudionika, a čime je pomogla i Zagrebu da se u isto vrijeme pozicionira na sportskoj i blagdanskoj turističkoj karti Europe. Stoga organizatori pozivaju sve hodače i trkače da se pridruže utrci.

S ciljem promocije kvalitetnijeg života, brige o zdravlju i širenja motivirajućih poruka o tome kako moramo u sebi pronaći ono što nas pokreće, u sklopu ovogodišnjeg ZAR-a pokrenuta je i kampanja pod nazivom #onostomepokrece, pa su svi pozvani dijeliti pozitivan sadržaj i trenutke koji ih pokreću kako bi motivirali i pozitivno utjecali na ljude oko sebe.

Na utrci je moguće sudjelovati uz predočenje EU digitalne COVID potvrde, koju mogu dobiti cijepljenje osobe, osobe koje su preboljele Covid-19 u posljednjih 180 dana ili osobe koje imaju negativan PCR ili antigenski test u posljednjih 48 sati. Antigenski, tzv. brzi test bit će moguće obaviti i na samom ulazu u hotel The Westin Zagreb, poručuju organizatori.