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OD MRŽNJE DO LJUBAVI

Ovu hranu smo kao djeca mrzili, a sada je obožavamo

Djeca su često izbirljiva kada je hrana u pitanju, no s godinama se naši ukusi mogu potpuno promijeniti. Brojni korisnici podijelili su namirnice koje su kao mali odbijali, a danas ih obožavaju – od brokule do slastica i pizze
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Ovu hranu smo kao djeca mrzili, a sada je obožavamo
U nastavku pogledajte koju hranu mnogi nisu voljeli kao djeca, a sada obožavaju kao odrasli. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koju hranu mnogi nisu voljeli kao djeca, a sada obožavaju kao odrasli. | Foto: 123RF
Komentari 1

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