Ovu hranu smo kao djeca mrzili, a sada je obožavamo

ŠPAGETI Kao dijete nisam volio špagete jer ih je otac kuhao tako da bi ih poslužio zajedno s vodom u kojoj su se kuhali, što mi je bilo odvratno. Ni školski ručak nije popravio dojam, no kao odrasla osoba otkrio sam da dobro pripremljeni špageti mogu biti itekako ukusni. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija