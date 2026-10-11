Ovu hranu smo kao djeca mrzili, a sada je obožavamo

Djeca su često izbirljiva kada je hrana u pitanju, no s godinama se naši ukusi mogu potpuno promijeniti. Brojni korisnici podijelili su namirnice koje su kao mali odbijali, a danas ih obožavaju – od brokule do slastica i pizze
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U nastavku pogledajte koju hranu mnogi nisu voljeli kao djeca, a sada obožavaju kao odrasli.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koju hranu mnogi nisu voljeli kao djeca, a sada obožavaju kao odrasli. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koju hranu mnogi nisu voljeli kao djeca, a sada obožavaju kao odrasli.
| Foto: 123RF
ŠPAGETI Kao dijete nisam volio špagete jer ih je otac kuhao tako da bi ih poslužio zajedno s vodom u kojoj su se kuhali, što mi je bilo odvratno. Ni školski ručak nije popravio dojam, no kao odrasla osoba otkrio sam da dobro pripremljeni špageti mogu biti itekako ukusni.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
JUHA Juha mi nikad nije bila posebno draga, ali s godinama sam je počeo cijeniti. Posebno godi topla zdjela juhe kada ste bolesni ili vam treba nešto što će vas ugrijati i okrijepiti.
| Foto: 123RF
POVRĆE Kao djeca mnogi smo jeli povrće kuhano dok gotovo potpuno ne omekša, zbog čega nam je bilo bezukusno i odbojno. Kasnije smo otkrili da povrće pečeno u pećnici, uz malo začina, može biti sasvim druga priča. Pritom izbirljivost nije rijetka među djecom – istraživanja pokazuju da roditelji kao izbirljive u jelu opisuju između 13 i 22 posto djece, dok je u jednom istraživanju predškolske djece taj udio dosegnuo čak 54 posto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MASLINE Masline su jedna od namirnica koje mnogi kao djeca jednostavno ne mogu smisliti. S vremenom se, međutim, okus može promijeniti pa postanu omiljeni dodatak salatama, pizzama i raznim jelima.
| Foto: Fotolia
BATAT Batat mi je kao djetetu bio jedina namirnica koju sam uporno odbijao jesti, zbog čega sam čak bio kažnjavan za stolom. Danas ga volim, a posebno sam ga zavolio nakon što sam istražio njegove nutritivne vrijednosti i počeo ga pripremati na način koji mi odgovara.
| Foto: DREAMSTIME
KUPUS Kao dijete kupus mi je bio samo bezukusna kaša, sve dok ga nisam probao u proljetnim rolicama i dao mu novu priliku. Danas ga jedem na brojne načine. Na izbirljivost djece mogu utjecati genetika, osjetljivost na okuse i teksture, neugodna iskustva s hranom, alergije, refluks ili problemi sa senzornom obradom, pa nije uvijek riječ samo o tvrdoglavosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ŠPINAT Špinat mi je bio prihvatljiv dok je bio svjež, ali kuhani nikako nisam mogao podnijeti. Zanimljivo je da se s godinama okus može potpuno promijeniti, pa nam neke namirnice koje smo nekoć odbijali postanu sasvim prihvatljive.
| Foto: 123RF
JAJA Jaja su mi se jednostavno jednog dana počela sviđati i ta se promjena nikad nije vratila unatrag. Danas ih posebno volim u kombinaciji s krumpirom, sirom i malo ljutog umaka.
| Foto: 123RF
BROKULA Brokula je kao djetetu bila jedna od namirnica koju nisam mogao smisliti. Danas je mnogi rado jedu, osobito kada je pečena ili začinjena na način koji ističe njezin okus.
| Foto: Canva
AVOKADO Kao dijete gotovo da nisam ni znao za avokado pa sam ga prvi put probao tek u srednjim dvadesetima. Danas mi je toliko omiljen da ga jedem gotovo svako jutro.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CURRY Curry mi kao djetetu nije bio među omiljenim jelima, što je pomalo ironično s obzirom na to da s očeve strane obitelji imam indijske korijene. Nakon odlaska iz roditeljskog doma počeo sam više cijeniti hranu koju prije nisam želio jesti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
GRAŠAK Grašak mi se kao djetetu nije posebno sviđao, no s vremenom se to potpuno promijenilo. Danas ga volim u juhama, salatama, taginama i praktički svakom jelu u koje ga mogu ubaciti.
| Foto: 123RF
GRAH Roditelji su me kao dijete znali tjerati da ostanem za stolom dok ne pojedem barem jedan grah. Sa 17 godina postao sam vegetarijanac i odlučio mu dati novu priliku, a samo dvije godine kasnije toliko sam ga zavolio da bih crni grah mogao jesti svaki dan.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
KAVA Kava možda tehnički nije hrana, ali i ona se našla na popisu namirnica koje su nekima omiljene tek u odrasloj dobi. Slično se dogodilo i s marcipanom – nekoć ga nisam volio, a danas ga obožavam.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BIFTEK Biftek mi se kao djetetu činio gotovo nejestivim jer se u obitelji rijetko pripremao roštilj, a majka je meso voljela potpuno pečeno. Sve se promijenilo kada sam s oko 16 godina prvi put probao pravilno pripremljen odrezak kod prijatelja i shvatio koliko meso može biti ukusno.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
ARTIČOKE Artičoke su mi posljednjih mjeseci toliko prirasle srcu da ih jedem gotovo svaki tjedan. Mogu se kuhati na pari, peći ili pripremati na roštilju, a ukusne su gotovo kako god ih pripremili.
| Foto: Fotolia
ROĐENDANSKA TORTA Kao dijete nisam podnosio kremu na rođendanskim tortama, osobito onu čokoladnu. Danas je i dalje ne volim, ali bijela torta s malinama i kremom od vanilije za mene je potpuno druga priča.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SUSHI I SASHIMI Sushi i sashimi mnogima nisu privlačni kada ih prvi put probaju, posebno zbog sirove ribe. No s vremenom se okus i tekstura mogu toliko zavoljeti da postanu omiljeni izbor.
| Foto: 123RF
PIRE-KRUMPIR Pire-krumpir nisam volio jer je uvijek bio pun grudica. Danas ga puno više cijenim kada je kremast i pravilno pripremljen.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
HREN Kao dijete sam mislio da sve što se zove hren jednostavno mora biti odvratno. Danas obožavam umak od hrena uz govedinu, a kombinacija kečapa i hrena, poput one u umaku za koktel od škampa, odgovara mi uz brojna druga jela.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
SENF Senf možda nije baš hrana, već začin i dodatak jelima, ali i on je nekima okus koji zavole tek kasnije. Danas je nezaobilazan uz kobasice, meso, sendviče i brojne druge kombinacije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
RAJČICE Rajčice su mi kao djetetu bile među najomraženijim namirnicama. Danas ih, s druge strane, obožavam i teško mi je zamisliti kuhinju bez njih.
| Foto: 123RF
PROKULICE Prokulice su još jedna namirnica koja mnogima nije bila draga u djetinjstvu. Danas ih je moguće pripremiti na brojne načine, primjerice pečenjem, prženjem ili na roštilju, pa njihov okus može biti potpuno drugačiji.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
SALATA OD KRUMPIRA Salata od krumpira nije mi bila posebno draga dok sam bio dijete. S godinama sam je počeo doživljavati kao jednostavan, zasitan i ukusan prilog.
| Foto: Dreamstime
CHEESECAKE Cheesecake sam kao dijete mrzio jer mi je bio previše zasitan. Danas se situacija potpuno okrenula i toliko ga volim da bih ga mogao poželjeti gotovo svaki drugi dan.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SVJEŽI SIR Svježi sir mi kao djetetu nije bio među omiljenim namirnicama. Kasnije sam ga počeo cijeniti zbog njegova neutralnog okusa i činjenice da se može kombinirati i sa slanim i sa slatkim namirnicama.
| Foto: 123RF
MESNA ŠTRUCA Mesna štruca mi u djetinjstvu nije bila privlačna i nisam je volio jesti. Kao i kod brojnih drugih jela, doživljaj se može promijeniti kada je pripremljena na drugačiji način i s više začina.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
IDLI I PUTTU Idli i puttu nisam posebno cijenio dok sam živio kod kuće. Nakon što sam se odselio, počela su mi nedostajati ta poznata jela pa sam ih s vremenom ponovno otkrio i zavolio.
| Foto: 123RF