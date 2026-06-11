Ovu pastu mnogi obožavaju, a evo zašto nutricionisti žele da je više jedemo

Iako ga većina ljudi povezuje prvenstveno s humusom, tahini je mnogo više od običnog dodatka jelima. Ova gusta pasta od prženih i mljevenih sezamovih sjemenki posljednjih godina privlači sve veću pozornost nutricionista zbog bogatog sadržaja vitamina, minerala i zdravih masnoća.

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Tahini se stoljećima koristi u kuhinjama Bliskog istoka, Mediterana i Azije, a danas je postao nezaobilazan sastojak brojnih modernih recepata. Osim karakterističnog orašastog okusa, njegova najveća prednost leži u nutritivnoj vrijednosti.

- Tahini je vrlo jednostavna, nutritivno bogata namirnica, ali njegova prava snaga leži u njegovoj svestranosti. Jednako je ukusan u slanim i slatkim jelima - ističe registrirana nutricionistica Sophie Gastman.

Budući da se proizvodi od sezamovih sjemenki, tahini sadrži značajne količine vlakana i biljnih proteina, ali i niz minerala važnih za normalno funkcioniranje organizma. Posebno se ističu kalcij, magnezij, željezo, cink i bakar.

- Sezamove sjemenke izvrstan su izvor kalcija, magnezija, bakra, željeza i cinka. Budući da se melju kako bi nastao tahini, organizam te hranjive tvari može lakše apsorbirati - objašnjava Gastman.

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Kalcij je ključan za zdravlje kostiju i zubi, magnezij sudjeluje u radu mišića i živčanog sustava, dok željezo omogućuje prijenos kisika kroz tijelo. Cink pomaže radu imunološkog sustava i zacjeljivanju rana, a bakar sudjeluje u stvaranju crvenih krvnih stanica.

Tahini je također bogat vitaminima B skupine, uključujući tiamin (B1), niacin (B3), folat (B9) i vitamin B6, koji imaju važnu ulogu u proizvodnji energije, radu živčanog sustava i stvaranju krvnih stanica.

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Mogući učinak na kolesterol

Osim hranjivih tvari, tahini sadrži fitosterole i lignane – prirodne biljne spojeve koji bi mogli pridonijeti zdravlju srca. Fitosteroli mogu smanjiti apsorpciju kolesterola u probavnom sustavu, dok lignani djeluju kao antioksidansi.

Neka manja istraživanja pokazala su da svakodnevna konzumacija oko 40 grama tahinija ili sezamovih sjemenki tijekom četiri do osam tjedana može smanjiti razinu LDL kolesterola, poznatog kao „loš kolesterol“, za približno deset posto. Ipak, stručnjaci upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ti rezultati potvrdili.

- Većina potencijalnih zdravstvenih koristi koje vidimo u istraživanjima dolazi od redovitog unosa, a ne od povremene konzumacije - naglašava Gastman.

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Unatoč brojnim prednostima, tahini treba konzumirati umjereno. Jedna žlica od oko 15 grama sadrži približno 90 kalorija i osam grama masti. Dobra je vijest da najveći dio tih masti čine nezasićene masne kiseline koje se smatraju korisnima za zdravlje srca.

Stručnjaci preporučuju jednu do dvije žlice dnevno kao dio uravnotežene prehrane.

Kako ga koristiti?

Tahini se lako može uklopiti u svakodnevni jelovnik. Može se pomiješati s limunovim sokom, češnjakom i vodom te koristiti kao preljev za salate i pečeno povrće. Odlično se slaže s jogurtom, zobenim pahuljicama i smoothiejima, a često se koristi i za pripremu umaka za rezance ili kao alternativa humusu.

- Tahini nije čudotvorna namirnica, ali ako nekoliko kapi ili žlica nekom obroku daje više okusa i čini ga zasitnijim, to je već velika prednost, zaključuje Gastman.

Za osobe koje nisu alergične na sezam, tahini može biti jednostavan i ukusan način za povećanje unosa važnih hranjivih tvari te obogaćivanje svakodnevne prehrane.