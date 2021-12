Gotovo da nema žene na svijetu koja nema barem jedan komad omiljenog nakita. Nakit se koristio još od davnina, a upravo jedan takav povijesni primjerak oživile su ruke pulskog zlatara Luigia Đinića. On je izradio repliku naušnica nađenih kraj srednjovjekovnoga gradića Dvigrada u Istri.

U prostoru Turističke zajednice Kanfanara predstavili su taj novi zanimljiv i originalan suvenir, koji je iznikao u suradnji općine, turističke zajednice, udruge Dvegrajci i Arheološkog muzeja Istre s pulskim zlatarom Luigijem. Osmišljene su i izrađene replike dvaju tipova naušnica iz Dvigrada, čiji se originalni primjerci čuvaju u Arheološkome muzeju Istre i dio su Srednjovjekovne zbirke tog muzeja.

Sandro Jurman, načelnik te istarske općine, rekao je kako naušnice sad predstavljaju autentičan i originalan suvenir tog područja, a vrijednost ovog projekta je i u tome što njime valoriziraju bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Kanfanarštine. Naušnice datiraju još u 9. stoljeće i u originalu su bile izrađene od bronce.

- Izradio sam repliku u zlatnoj, srebrnoj i rose gold varijanti. Za izradu replike naušnica potrebno je od četiri do pet sati rada, a svaki komadić radi se isključivo ručno, uz mnogo strpljenja. U to ulazi i cijeli proces pripreme, poliranja, savijanja žice... Najprije sam u muzeju dobro pogledao originalnu naušnicu. Oduševio sam se jer su bile predivne. Držao sam povijest u rukama, i to s velikim strahopoštovanjem i ponosom. Potom sam uzeo mjere originalnih te se bacio u izradu vjernih replika, tako da današnje žene mogu uživati u komadiću povijesnog nakita primjerenog današnjem vremenu - rekao je zlatar Đinić i dodao:

- Nije jednostavno izraditi takav drevni predmet, ali uz mikroskope i sva 'čuda' tehnike posao mi je mnogo lakši. Ipak, potrebno je mnogo strpljenja, mirna ruka i puno ljubavi. Obožavam izrađivati nakit iz davnina, a, eto, meni je pripala čast da izradim te naušnice - kaže.

Naušnice će se moći, među ostalim, kupiti u suvenirnici Arheološkog muzeja, na Brijunima i u nekoliko specijaliziranih zlatarnica. Teške su oko 4 grama. No to nije jedini povijesni komad nakita koji su izradile ruke ovog majstora.

- Uz spomenute naušnice izradio sam replike žminjskih, barbanskih, vodnjenskih naušnica te prsten pulske Arene, koji je oduševio sve turiste koji su ga imali prilike vidjeti. Svaki komadić nastojao sam vjerno prikazati na prstenu. Važna mi je tradicija, a Istra zaista ima vrlo bogatu povijest i čast mi je biti dio toga - kazao je.

Iako su originali stoljećima stari, upravo su ovakvi oblici naušnica danas ponovno u trendu.

- Naušnice će pristajati svakom ženskom uhu, a mogu birati jednu od tri varijante. Izrada nakita dio je mene i obitelji već godinama, a mogu samo reći da imam najljepši posao na svijetu. Kad vidim osmijeh na licu kupaca, nema veće sreće za mene - rekao je.