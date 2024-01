Oživjeli dizajn Žuži Jelinek: Po njenom kroju kostim danas stoji 650 eura - radilo ga čak 50 ljudi

"Iako sam bila samo obična šnajderica, usudila sam se 1957. godine Varteksu ponuditi svoju suradnju. Zatražila sam prijem kod tadašnjeg generalnog direktora Ivice Kurtalja koji me ljubazno primio. Iako je u početku bio skeptičan, očarala ga je činjenica da sam došla autom. To je tada za ženu bilo neobično, jer su u Zagrebu automobil vozile tek 3 žene. Potpisali smo ugovor i dogovorili isporuku prvih sedam modela kaputa koje sam sašila u svome zagrebačkom krojačkom salonu. Modeli su se svima svidjeli. Za njih sam dobila i dobar honorar što mi je bila prva veća zarada u životu", ispričala je Žuži Jelinek u "90 priča za 90. rođendan Varteksa", koji je i danas ponosan na legendarnu suradnju dugu 17 godina. Žuži Jelinek ostala je do danas jedno od najvećih imena domaćeg dizajna, a već je u svojim počecima bila vrlo poduzetna i odlučna stvoriti svoje malo carstvo.

O Žuži se ne prestaje govoriti, a iza sebe je ostavila jedanaest knjiga, brojne kolumne u kojima je zalazila i u vlastitu intimu te revolucionarni pristup dizajnu. Njezini komadi lako uklopili u ovogodišnju modu sa svojom bezvremenskom notom.

Tome svjedoče i brojni upiti gledatelja emisije "Moderna vremena" i dokaz su da se trendovi uvijek vraćaju i cirkuliraju u vremenu. Naime, Dubravko i Matej Merlić iz Castor Multimedije su za svoj serijal na HTV-u u suradnji s Varteksom oživjeli jedan originalni kroj Žuži Jelinek, a oduševljeni gledatelji zatrpali su produkciju pitanjima hoće li moderni Žužin kostimić biti na prodaju.

Foto: CASTOR MULTIMEDIA

- Odlučili smo u svakoj epizodi nešto proizvoditi, većinom su to bili uporabni predmeti poput svjetiljki ili namještaja, a ovaj put smo imali priliku to promijeniti. Išli smo tragom suradnje Žuži Jelinek i Varteksa, javili smo im se, a oni su prihvatili našu ideju i radosno se prisjetiti vremena kad je Varteks bio moćna tvornica koja je pokrivala puno veće područje od same Ex Yu.

Kako kaže, stručnjaci iz Varteksa iz svoje arhive izabrali su jedan od Žužinih krojeva, a produkcija je prepustila upravo njima odabir materijala i dezena. U Varteksu su izabrali vrlo atraktivan materijal koji je odgovara nekadašnjim, a s kostimom su više nego zadovoljni.

Revija i u New Yorku

- Žuži je bila ona koja je kreirala svakodnevni modni izgled tadašnjih žena, doduše s malo dubljim džepom, ali i jugoslavenske modne ikone, prve dame - Jovanke Broz. Oduševljava to što je Jelinek još tad pokušala širiti svoj utjecaj na američko tržište, pa su se njezine kreacije nosile i na reviji u Central Parku. Bila je jedna sposobna poslovna modistica - rekao nam je Merlić, koji je o Žuži više naučio uz dr. Katarinu Ninu Simončić, profesoricu zagrebačkog Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Maju Arčabić iz Muzeja Grada Zagreba.

Foto: Varteks

O svojoj modi u New Yorku Žuži je pisala u Priči 29:

“Najpoznatiji kaput koji sam sašila za Varteks nosila je 1959. godine na modnoj reviji u New Yorku za vrijeme Međunarodnog trgovačkog sajma, slavna i tada najbolje plaćena američka manekenka Suzy Parker. Iznimno, ovu je reviju nosila bez honorara. Taj se kaput nalazi na jednom od najstarijih sačuvanih Varteksovih reklamnih plakata, a mislim da zapravo nikada nije ni izašao iz mode. Revija, na kojoj je uz ovaj kaput prikazano još 40 modela izrađenih u jugoslavenskim tekstilnim tvornicama, privukla je predstavnike modnih kuća i medija, te je snimljena za američku televiziju NBC. Modele je snimao ugledni američki fotograf Emerick Bronson", napisala je Žuži, a simpatične gospođe iz Varteksa poslale su nam fotografiju kaputa s krznenim ovratnikom, koji bi privlačio poglede i ove sezone.

Jelinek je nakon američke revije nastavila širiti svoj utjecaj i na zemlje Dalekog istoka.

Foto: Varteks

“Revije su pobudile izuzetno zanimanje, a jugoslavenska industrija priznanje. Istaknuta je jednostavnost modela koji se mogu obući u svakoj situaciji, a posebno su veliki uspjeh polučile Varteksove lagane tkanine. Potkraj 1961. održana je još jedna iznimno uspješna revija u New Yorku gdje je predstavljena jednodijelna haljina s dvorednim kopčanjem "Rendez-vous", šivana od Varteksovog vunenoga flanela, kasnije naručena u 5.000 komada." napisala je za Varteks.

Žuži je krojila svoje modele u svom ateljeu na zagrebačkom glavnom trgu, gdje je su žene vrijedno šivale, a klijentice dolazile po svoje nove kostimiće. Kostimografkinja Dženisa Pecotić u srednjoj školi provela je dio ljeta u Žužinom ateljeu, gdje je naučila trikove koji joj koriste i danas, kad njeni kostimi igraju na daskama HNK.

Foto: CASTOR MULTIMEDIA

- Moj tata je htio da ja od dva i pol mjeseca ljetnog ferija mjesec dana iskoristim radeći nešto korisno. Jedne sam godine volontirala u tvornici Badel sa sestrom na traci gdje su izlazile boce Nare, a jedne godine, kad sam počela očijukati sa šivanjem, tata je tražio Žuži da me primi u svoj atelje. U Žužinom ateljeu učila sam šivati ručno, a imala je krasne krojačice i suradnice kraj kojih sam ja sjedila. Nevidljivo porubljivanje, sužavanje, proširivanje i mnoštvo toga smo radile, a ja sam bila u odjelu gdje se sve radilo po mjeri. Bile smo u odvojenoj prostoriji, a mene najviše zanimala praksa i kako nastaje jedan kostim ili kaput. Sve je uvijek bilo savršeno sašiveno i to me fasciniralo. Zanat je u našem poslu najvažniji - on je osnova svega - objašnjava nam Dženisa, pa dodaje kako je odmah nakon prakse kod Žuži krenula u svijet dizajna, koji se tad još nazivao oblikovanje.

Foto: Varteks

- Nakon Žužinog ateljea sam kupila jedan apstraktni žuti materijal s crnim prugama, uzela sam iglu, konac i obične škare jer tad još nisam imala mašinu i skrojila sam si zvonolike hlače. One su bile grozne, ali sam ja bila najponosnija na svijetu jer su bile fantastično porubljene, zahvaljujući salonu Žuži Jelinek - priča nam Dženi kroz smijeh, pa objašnjava da je dizajn baš poput déjà vu-a.

- Čovjek je odavno sve izmislio, samo se sve pretače iz "lonca u lonac" i malo drugačije formira. U svemu ćeš naći nešto iz povijesti. Trenutačno radim skice za novu operu u HNK, Juditu, i proučavam Asirce. Još su oni imali šminku kakvu smo imali mi 60-ih, a živjeli su stoljećima prije naše ere - zaključuje kostimografkinja.

50 ljudi radilo kostim

U proizvodnji današnjeg Žužinog kostima od 650 eura sudjelovalo je 50 ljudi od ideje do skice u okvirno dva i pol sata, ističu iz Varteksa.

- Proces tehnologije šivanja je danas i u 60-im godinama u većini operacija isti. No naravno da se u proizvodnji koristi više specijalnih strojeva i automata koji uvelike ubrzavaju sam proces proizvodnje i doprinose vrhunskoj kvaliteti. Ljudska uloga u današnjoj proizvodnji nikako nije zamijenjena, već pomaže u nekim operacijama da budu što preciznije i brže - objasnila nam je Vesna Loparić, voditeljica marketinga u Varteksu uz dizajnericu Evelin Zaplatić.

Iako tkanina nije iz originalnog vremena kad je Žuži dizajnirala u svome ateljeu, u Varteksu su proučavanjem našli onaj koji je najsličniji ondašnjim.

Foto: SARA HORVATIĆ

- Žužini modeli su u ono vrijeme bili revolucionarni u samom poimanju i nastajanju samog dizajna u Jugoslaviji. Sami modeli su bili ženstveni i jednostavnijih linija. Vrhunske tkanine i detalji svakako su krajnji odjevni predmet činili posebnim i luksuznim. Otvaranje tržišta i potrebe da za takvom vrstom odjeće koja je bila namijenjena ženama koje su željele svojim stilom i načinom odijevanja biti u trendu i biti primijećene, stvorilo je priliku i potrebu za stvaranjem kolekcija za žene koje su pod palicom Žuži Jelinek bile revolucionarne i svjetski prepoznate i prihvaćene - ističu iz Varteksa.

Žužin dizajn odijevale su najpoznatije žene toga vremena, a pojam dizajna za masovnu proizvodnju bio je u usponu. Varteksovi kostimi, odijela i kaputi su od tada pojam vrhunske kvalitete, vrhunskih tkanina i pojam moderne klasike i dan danas. Glavna dizajnerica tog vremena, dok se još riječ dizajn nije upotrebljavala, istaknula je kako svoj uspjeh i slavu duguje upravo Varteksu.

Foto: CASTOR MULTIMEDIA

- Kad se moje ime prvi put pojavilo u novinama, govorilo se o meni kao o Varteksovoj modnoj kreatorici... Uz Varteks me vežu samo najljepši osjećaji. Najmilije mi je bilo kada bi mi mušterija došla i rekla: "Vidite ovaj kaput, to je vaš kaput, kupila sam ga u Varteksu" - ispričala je Žuži u Priči 28.

- Žuži je bila pionir u dizajnu ženskih kolekcija koje su se proizvodile ne samo u Varteksu, već i u drugim jugoslavenskim tekstilnim tvornicama. Njeni modeli su bili trend tadašnjeg vremena, no da mogu biti inspiracija za neke nove modele današnjih kolekcije, nije sporno - zaključila je Loparić, pa dodala da se trendovi mijenjaju i Varteksovi modeli uvijek prate trendove, ali dosljedni svojem modnom izričaju i prepoznatljivoj kvaliteti.

“Zahvaljujući Varteksu, prvi sam put otputovala u Ameriku. Trebala mi je viza, a da bih ju dobila netko je morao za mene garantirati. Obratila sam se Kurtalju zamolivši potvrdu da za njih radim i dobila je. Radila sam kostime i kapute i bila prezadovoljna Tivarovim kvalitetnim tkaninama. Svaki mjesec putovala sam dvaput u Varaždin i tu je počeo uspon moje karijere. Da me tada Kurtalj nije primio, bog zna što bih bila u životu! Možda ni ne bi bila šnajderica! Uspjela sam zahvaljujući teškome radu, ali Varteks mi je pomogao kada je bilo najteže, na početku karijere. Zato je zauvijek ostao u mome srcu." - napisala je Žuži.

