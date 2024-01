Dizajner Damir Begović: Muško u suknji? Pa ja to često nosim

Odvažno, jedinstveno, posebno i drugačije - upravo na taj način mnogi opisuju kreacije modnog dizajnera Damira Begovića (32) koji priznaje kako je upravo to i želio postići, a cilj mu je malim koracima mijenjati svijest o kulturi odijevanja u Hrvatskoj.

Karijeru je započeo kao suosnivač brenda Twins, a potom su ga primijetili u Varteksu te pozvali da radi ondje. Ipak, u toj tvrtki nije vidio svoj put i dao je otkaz te sada radi kao freelancer dizajner, stilist, personal shopper i kostimograf.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Što je personal shopper?

Riječ je o zanimanju koje se na hrvatskoj modnoj sceni tek počelo pojavljivati, a vani je uobičajeno. Nisam prvi jer su moje kolegice već utabale put. Personal shopper je čovjek koji za vas u vašoj estetici kupuje odjeću i modne dodatke. U većini slučajeva to su poslovni ljudi i oni koji nemaju vremena za odlazak u kupovinu. Personal shopper za vas obilazi dućane, pronalazi odgovarajuću odjeću, sugerira kako odabrati stil i odijevanje te olakšava proces kupnje i slaganja. U kratkim crtama, to je stručnjak koji se brine za vaš vizualni identitet ako nemate vremena, niste kreativni ili nemate osjećaj za estetiku, morate postići poslovni, elegantni ili svečani izgled.

No to nije Vaše osnovno zanimanje, zar ne?

Modni dizajn je moje zanimanje. Ja sam magistar modnog dizajna, a pošto sam dugo u modi, paralelno se bavim stiliziranjem. Kako sam od ove godine freelancer, bavio sam se i kostimografijom te stiliziranjem reklama. Šivao sam i neke vjenčanice po mjeri, a pripremao sam i kostime za glavnu glumicu filma o o Dioklecijanu. Sudjelovao sam i u brojnim projektima. No dok kruha ne budem gladan, neću odustati od modnog dizajna.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Kažu da su umjetnici obično gladni. Vrijedi li to i za modni dizajn?

Apsolutno. Kod nas tržište baš i ne postoji i kao većina umjetnika, prepušteni ste sami sebi. Moda je svakako umjetnost. Kod nas je svega nekoliko tvrtki koje se još drže budući da su kod nas tekstilnu industriju sustavno uništavali od devedesetih, tako da si uglavnom sami morate pronaći taj kruh. No posla ima, iako je kod nas moda na niskim granama. Moja mama i teta radile su za modnu industriju kao krojačice u vrijeme Jugoslavije kad je svaki malo veći grad imao tvornicu. One su radile za Modnu industriju Brod, a da ne govorim o tome koliko su jake tekstilne industrije imali u Osijeku ili većim gradovima. Sve je to propalo.

Zašto ste dali otkaz?

Zvali su me da im se pridružim 2019. godine jer su me primijetili temeljem mog rada i nagrada koje sam postizao. Nećkao sam se, no prevagnuo je moj otac. - Naravno da ćeš prihvatiti - rekao mi je. Znate kako ljudi razmišljaju da sve ide svojim tijekom - završiš faks, dobiješ stalan posao, oženiš se, digneš kredit i kupiš kuću i auto. No kod mene ne ide baš tako. Posao mi je bio odličan kao i suradnja sa kolegama, ali ondje nisam vidio prostora za svoj budući razvoj, pa sam dao otkaz.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Jeste li barem na odlasku ponijeli znanje?

Jesam. Puno sam naučio o suradnji sa proizvodnjom i dobavljačima te konstruktorima, od dizajna do stvaranja kolekcija i vlastitih komada koji su ušli u kolekcije. Zanimljivo je, jer ljudi u trgovini vide kaput i on im se ili sviđa ili ne sviđa. No rijetki razmišljaju koliko je truda i energije utkano u taj kaput, kolika vojska ljudi je radila na njemu. Netko je morao osmisliti u koliko komada će se proizvoditi kaput, u koliko boja, kakva će biti boja konca podstave. Zanimljivo je ući u srž proizvodnje odjeće i osvijestiti da sitna greška koju počini dizajner do kraja proizvodnje može postati problem koji će utjecati na finalni izgled serijske proizvodnje.

Je li i posao modnog stilista jednako odgovoran?

Za početak, postoji razlika između zanimanja modnog dizajnera i modnog stilista. Kao dizajner osmišljavam, dizajniram odjeću koju će potom stilist složiti za pojedinca, stilizirati. Kao stilist možeš sugerirati trend i nametnuti pojam vizualne atraktivnosti. Ipak, zbog nekih mojih kolega taj posao je dobio nezasluženu negativnu notu. Ponekad mi je znalo zasmetati kad bi me netko nazvao Modnim mačkom. Nemam ništa protiv njega, ali hrvatska javnost je neuka po pitanju mode i umjetnosti odijevanja. Zapravo, mislim da ljudi ne razumiju umjetnička zanimanja.

Foto: Picasa

Gdje ste odrastali?

Potječem iz obitelji Hercegovaca i Ličana. To su moji bake i djedovi koji su se doselili u Slavoniju. Moji roditelji su se rodili u Slavoniji i ja se doživljavam kao Slavonac. Odrastao sam na selu u Starom Slatiniku kraj Slavonskog Broda. Imao sam prekrasno djetinjstvo i ne bih to mijenjao ni zašto. Trčao sam kroz šume i preskakao jarke, igrao se u blatu, hvatao žabe, krao trešnje i išao na pecanje. Sve to čovjeka oblikuje. Moj tata je inženjer strojarstva, a mama je krojačica. Naslijedio sam ponešto od njih oboje, pa sam tako od tate uhvatio žicu za konstrukciju u odijevanju. Od mame sam pak naslijedio ljubav prema tekstilu i modi. Otkad znam za sebe bio sam okružen krojevima i tkanina,a bake su vezle, heklale i štrikale. Tako sam još kao dijete odijevao svoju sestru i drugu djecu. Još sam u osnovnoj školi razmišljao kako bih volio upisati Školu za tekstil i dizajn i primijenjenu umjetnost u Osijeku.

Zašto niste?

Bilo mi je teško sa 14 godina otići u drugi grad. Zato sam upisao u Slavonskom Brodu tehničku školu, smjer strojarski inženjer, kao moj tata. To mi je bila najgora godina u životu. Teško sam se uklapao i moja umjetnička duša nije se snalazila ondje. Bilo mi je jako teško, i imao sam sreću što su to moji roditelji prepoznali.

Kako su Vam pomogli?

Zajedno smo odlučili da ću se sljedeće godine upisati u željenu školu u Osijeku, smjer modni dizajner. Odvezli su me na prijemni ispit, pomagali mi dok sam sljedeće četiri godine boravio ondje u učeničkom domu i bili su uz mene.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Onda je studij u Zagrebu bio logičan sljedeći korak, zar ne?

Ja sam zapravo oduvijek sanjao o tome da svoja znanja usavršavam u inozemstvu, no kako nismo bili u financijskoj mogućnosti, taj je plan otpao. Stipendije je gotovo nemoguće dobiti, osobito u području mode, a školarine su tako visoke da si to rijetki mogu priuštiti. Tako sam 2011. godine došao u Zagreb gdje sam upisao studij na Tekstilno - tehnološkom fakultetu.

Jeste li požalili zbog te odluke?

Ne, jer vjerujem da se sve događa s razlogom. Svjestan sam da je moj put u karijeri teži, ali nikad ne treba odustati od svojih snova i čovjek treba raditi kako bi se na kraju sve posložilo. I dalje vjerujem u velike snove i gajim nadu.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

U domaćoj javnosti vas primjećuju zbog noviteta koje donosite u odijevanju, poput muške suknje. Koliko je realno da će taj trend postati svakodnevica na ulici?

Moguće je, iako je rijetko. Možda to prihvate mlađe generacije koje su slobodnije i odrasle su u drugim vremenima. Ljudi teško razumiju da su muškarci nosili visoke pete i suknje puno prije žena, a još donedavno bilo je posve nezamislivo da žena odjene hlače. Yves Saint - Laurent prvi je ženu odjenuo u odijelo što je tada bilo nezamislivo, a danas je seksi. Vremena se mijenjaju i podržavam svaku slobodu odijevanja. Ne treba se opterećivati onim što drugi o tome misle.

Jeste li kad izašli na ulicu u suknji?

Jesam, i u plaštu. Imao sam raznih ekstravagantnih kombinacija, osobito kad idem na neki event. Nekad sam se bojao hoće li mi tko nešto dobaciti, a danas me ružni komentari ne vrijeđaju. Pomičem granice u ljudskom razmišljanju, koliko god mi mislili da smo napredovali. Kad se čovjek odmakne od svoj sredine i kruga prijatelja ili poslovnih suradnika, uviđa da ga drugi gledaju čudno ako je drugačiji ili se drugačije odijeva. Nisam ja nikakav revolucionar koji mijenja svijet iz temelja, ali vjerujem da sitnim pomacima i malim koracima utječem na promjenu mišljenja. Volim modu i eksperimente, inspiriram se filmovima, umjetnošću i povijesnim epohama te stvaram kombinaciju, pa makar uključivala i suknju, torbicu ili dijamantu ogrlicu. Ne vidim razlog zbog kojeg to muškarac ne bi smio odjenuti.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Muška moda je, dakle, otvorenija?

Mislim da je, zbog utjecaja društvenih mreža i medija. Pojavio se velik broj mladih glumaca i pjevača koji rado eksperimentiraju, pa je sve manje šokantno kad netko u Zagrebu prošeće u nečem drugačijem.

Ima li u modi još prostora za šok, osobito kad je riječ o visokoj modi?

Visoka moda u svojoj srži služi za izražavanje kreativnosti, promociju modne kuće ili za snimanje i red carpet ako je netko hrabriji. U svakodnevnoj modi danas se trendovi brzo mijenjaju i ljudi stalno žele nešto novo, ide se u digitalnom smjeru mode koja je umjetna i u čijem stvaranju sudjeluje umjetna inteligencija. To može donijeti nešto novo, ali ja sam u duši staromodan. Volim stil pedesetih, balske haljine i konstrukciju u kojoj se puno toga može dobiti. Nažalost, trenutačno smo fokusirani na kraj 90 - tih i 2000-tih. Meni je to osobno ružna moda kojoj nedostaje elegancije i glamura, pa se nadam da će se to promijeniti. Tu je i viralna moda kojoj je cilj nešto proizvesti i na brzinu prodati, a potom baciti u zaborav. Nadam se da su na tom putu crocsice i tenisice na visoku petu.

A kad je riječ o tradiciji?

Jako volim hrvatsku tradiciju i etno kulturu i to je moj potpis. U visokoj modi volio bih u tom smjeru pokazati naše bogatstvo, posebice ručni rad kroz suvremene odjevne kompozicije.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Planirate li i dalje život u inozemstvu?

Radim na tome. Fokusiran sam na karijeru i tražim pravi trenutak. Zato je sad privatni život posve po strani i vjerujem kako još imam puno vremena za razmišljanje o zasnivanju obitelji. Sudjelovao sam na nekim natjecanjima u Novom Zelandu, slao sam ondje i neke komade i moj rade su primijetili. Sudjelovao sam i pobijedio na natjecanju mladih dizajner na Novom Zelandu, slao kolekcije stilistima u Los Angeles i moj rad su primijetili. Bit ću posve iskren i reći da nakon iskustva freelancera sada tražim neki konkretniji angažman. Doduše, u planu su i neki projekti, izložbe i puno, puno posla.