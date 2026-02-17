Pa što je ovo? U 'najbujnijoj' vili na svijetu žive samo djevojke s ogromnim grudima

Grupa djevojaka na društvenim mrežama, 'Milky mansion', otkriva dijelove vile u kojoj se nalaze. Komentari koji stoje ispod objava često laskaju njihovom dekolteu, ali postoje i pojedinci koji se zapravo interesiraju o prostoru u kojem snimaju svoje videe.

POGLEDAJ VIDEO: Testira

Pokretanje videa... 01:00 Testira | Video: KanalRi

Djevojke se ističu prvenstveno svojim 'bujnim' grudima koje privlače brojne gledatelje.

Djevojke se na taj način promoviraju i za svoje osobne interese. Primijećen je drastičan rast brojki njihovih privatnih profila. Na svoj način zabavljaju publiku pritom odijevajući se u kostime ili oskudnu odjeću.

U vili se nalazi preko 20 djevojaka i u jednoj od zadnjih objava pozivaju djevojke da se prijave da i one snimaju sadržaj i žive s njima u grupi.

Stvaraju i zabavan sadržaj poput kvizova, biranja između dviju stvari, istine i izazova i npr.video dolje naveden, gdje djevojke biraju koja bi od njenih cimerica bile idealne za spoj s njenim bratom.

Mnogi se pitaju jesu li to prave grudi ili su neke od djevojaka posegnule za operacijskim zahvatima.

Komentari su uistinu svakakvi, nekima je to seksi, a neki se ne mogu prestati zgražati:

- Volio bih živjeti s vama.

- Gdje se nalazi vila? Da svratim... Pitam za prijatelja...

- Ovo je očajno, na što spadaju žene...

- Kako ovo može biti popularno? Ljudi, dajte osvrnite se na stvarne stvari, ove cure su niskog morala...