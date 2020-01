Pa ti varaj ženu... Napravila je pod od muževe kolekcije ploča

Sonia Barton iz Engleske saznala je da je njezin suprug, s kojim ima troje djece, vara. Kako bi mu se osvetila, uzela je njegovu ljubljenu kolekciju ploča i od njih napravila kuhinjski pod.

Par je u istoj kući živio 13 godina, a nakon što je riješila rastavu s preljubnikom, Sonia je zaključila da njenom domu treba preobrazba.

Već je ranije htjela pločama urediti pod u kuhinji, ali njenom suprugu ideja se nije svidjela. No nakon rastave, odlučila je krenuti s preuređenjem doma, a za svoju ideju iskoristila je kolekciju ploča svog bivšeg supruga.

- Volim 'uradi sam' projekte i volim boju pa mi je ideja za kuhinju došla prirodno. Već sam ranije htjela staviti ploče na pod u kuhinji, ali mužu se to nije svidjelo, a nakon rastave odlučila sam to i učiniti. Kada god uđem u kuhinju zabavlja me i nasmijava kada god vidim njegove ploče na podu - ispričala je.

Svoju preuređenu kuhinju naziva 'plodom ljubavi'. Radila je samo vikendima i trebalo joj je godinu dana da završi projekt.

- Sama sam napravila sve ladice i vrata i kako volim jarke boje, sama sam sve i obojila. Dugo sam birala pločice i nisam mogla naći ništa što mi se sviđa pa sam na kraju kupila obične bijele te ih obojila po svom ukusu - objasnila je.

Pod je izradila tako što je sve željene elemente zalijepila za pod i onda je preko toga stavila smolu.

- To je čvrst pod i trebao bi dugo izdržati. Čini me sretnom i nasmije me svaki put kada ga vidim - zaključila je.

