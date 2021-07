Paketi iz Kine, SAD-a, Australije i drugih zemalja koje nisu u Europskoj uniji, pa tako i iz Velike Britanije, moraju od 1. srpnje 2021. proći poseban pregled.

U sortirnici Hrvatske pošte moraju provjeriti je li plaćen PDV, koji se od 1. srpnja naplaćuje i za pakete vrijednosti do 22 eura (160 kuna) koji stižu u EU, a kupljeni su drugdje. U EU su omogućili trgovcima koji nisu u Uniji da PDV plate preko The Import One-Stop Shopa (IOSS). Zato bi kupac trebao provjeriti je li u cijenu već uračunat PDV ili će ga naknadno platiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

No bez obzira na to treba li platiti PDV ili ne, kupac mora platiti pregled paketa 18,50 kuna za pošiljke vrijednosti do 150 eura, a plaća se bez obzira na datum kupnje, pa i za pakete poslane prije mjesec dana iz Kine. Ako je paket vrijednosti između 150 i 1000 eura, naknada je 37 kuna, a plaća se i carina.

Dok smo 1. srpnja bili u sortirnom centru Hrvatske pošte u Velikoj Gorici, otvorili su vreću iz Australije. Na jednom paketu pisalo je da je u njemu dječja odjeća vrijedna 157 australskih dolara (99 eura). Na to će trebati platiti 25 posto PDV-a (185 kuna) i naknadu za pregled 18,50 kuna. PDV na takve pakete i prije je trebalo platiti, a obavezno su ih slali na carinski pregled, za što je naknada bila između 37,50 i 62,50 kuna, ovisno o masi. Taj je kupac s novom naknadom od 18,50 kuna prošao jeftinije. No skuplje prolaze oni koji iz Kine naručuju sitnice.

- Do sada sam iz Kine naručivao ono što nisam našao kod nas, poput remena za sportski sat ili sitnica za bicikl, koje sam platio 83 centa (5,30 kuna). PDV na to sad bi bio 1,3 kune, no 18,50 kuna za pregled je puno za neku sitnicu - rekao je Zagrepčanin.

Paket kojeg će ovih dana donijeti poštar imat će naljepnicu na kojoj će pisati da treba nešto platiti.

U Velikoj Gorici je sortirni centar Hrvatske pošte, a prostor je veličine nogometnog igrališta. U njemu mogu razvrstati i do 15.000 pošiljki tijekom jednog sata koje imaju do 30 kilograma. Putuju pokretnim trakama i najprije ih se važe, pa fotografira s pet strana da se dobiju dimenzije paketa s kojeg se potom očitava adresa. Ako ju stroj ne uspije očitati to će morati radnici ručno razvrstati. Kad stroj očita adresu, pošiljka putuje do određenog tobogana. Ima ih 55, a još se može razvrstati u 90 vreća. Sve je automatizirano, a još dodatno prilagođavaju skenere i strojeve da bolje pročitaju adrese i slično.

Godišnje kroz sortirnicu prođe oko pet milijuna pošiljki. Najveća je gužva prije Božića pa su sretni da su se ova nova pravila počela primjenjivati od 1. srpnja, a ne od Nove godine. No gužve zna biti i tijekom godine. Tako je nedavno jedan web shop imao akciju i mnogi su kupili proizvode u pola cijene pa je u sortirni centar u kratkom roku stiglo 220.000 paketa.

Već više od godine dana pošiljke iz Kine putuju dulje. U pošti kažu da najčešće ne stižu zrakoplovom već brodom ili željeznicom preko Rusije. Osim toga, napominju da pošiljke koje stignu u Nizozemsku oni ne prosljeđuju odmah dalje nego čekaju da se napuni kamion pa k nama odjednom stignu paketi poslani tijekom više dana.

U pošti napominju da male pakete iz Kine najčešće šalju kao obično pismo jer je tada jeftinija poštarina i za takvu pošiljku nema sustava praćenja. Da bi putovanje pošiljke mogli pratiti mora imati oznaku na primjer LP zatim 12 znamenki i na kraju su dva slova zemlje iz koje kreće na put. Ako ide iz Hrvatske to je HR.

Iz Hrvatske pošte napominju da je uvijek odgovornost onog koji šalje da odabere uslugu primjerenu sadržaju pošiljke. No mnogi odaberu jeftiniju pa na primjer šalju novac ili dokumente u običnom pismu, a kasnije se čude ako je nestalo ili oštećeno.