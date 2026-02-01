U Muzeju Pošte i telekomunikacija možete se prisjetiti vremena kad se s telefonom u ruci nije moglo šetati, a okretanje brojčanika dok ste birali brojeve činilo se beskonačnim
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Pamtite li iščekivanje poziva kraj fiksnog telefona?
Čitanje članka: 1 min
Pamti li danas još itko iščekivanje poziva pored fiksnog telefona, vrijeme kad smo se tijekom svakog razgovora dogovarali kad ćemo se čuti ponovno i onda u dogovoreno vrijeme sjedili kraj telefona čekajući da zazvoni? Kako nisu svi još imali telefon kod kuće, neki su morali otići do govornice u Pošte, pa se znalo dogoditi da pozivi kasne i prvo bismo pomislili da se dogodilo nešto loše...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku