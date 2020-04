Pandemija: Gdje su završili svi oni silni dezinfekcijski gelovi?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: I u Dubrovniku uskoro počinje 'drive in' testiranje na koronu

Je li svijet uspio potrošiti sve zalihe dezinfekcijskih sredstava, ponajprije gelova za ruke i vlažnih maramica? Liječnici nam savjetuju da peremo ruke sa sapunom, ali i da koristimo dezinfekcijska sredstva, no velik broj ljudi muči se da uopće dođe do njih.

Kad bi svaki čovjek na svijetu imao jednu malu bočicu dezinfekcijskog gela, trebalo bi nam 385 milijuna litara takvih sredstava. Prije korona virusa, svijet je proizvodio manje od jedne tisuće te količine godišnje, oko 300 tisuća litara, tvrdi tvrtka za analizu Arizton Advisory and Intelligence.

To možda objašnjava i zašto sada postoji, dok pandemija hara svijetom, problem, piše BBC.

Jesu li krive tvrtke koje ih proizvode?

Ako pokušate nabaviti sanitizer na bazi alkohola - vrstu koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija - vidjet ćete da su sve uobičajene marke rasprodane.

Cijene takvih sredstava čak su i u marketima porasle za sedam puta od prije situacije s koronom. Lako je optužiti prodavače za povećanje cijena, no, tvrtka koja ga prodaje u Velikoj Britaniji Herts Tools, kaže da to nije tako jednostavno.

- Doista nas se nepotrebno napada. Ljudi misle da smo profiteri izvanredne situacije, ali uvjeravam da nismo. Zarađujemo tek dovoljno da možemo dalje poslovati - kaže Paul Stephenson iz Herts Toolsa.

Ta se tvrtka inače prvenstveno bavi prodajom i iznajmljivanjem građevinskih alata te su se prebacili na proizvodnju dezinficijensa zbog potreba tržišta.

No problem im je doći do sirovina čija cijena raste svakog dana, prvenstveno jer je povećana potražnja za ključnim sastojkom - alkoholom.

Kompanija koja se inače bavi proizvodnjom takvih sredstava, Zidac, kaže kako su nekoć plaćali oko 5700 kuna za tonu etanola, što je dovoljno za oko 32 tisuće bočica gela za ruke.

Prošli tjedan im je dobavljač ponudio tonu za 87 tisuća kuna te si ih odbili. BBC je kontaktirao nekoliko distributera industrijskog alkohola, a prva zaposlenica koja se javila bila je na rubu suza. Njenu tvrtku su zatvorili zbog nedostatka zaliha. Ostali su bili toliko zauzeti da se nisu mogli ni javiti, a nitko od njih ne prima nove narudžbe jer naprosto nemaju robe.

Politika individualizma

Ako gel nije napravljen od etanola, onda se radi od izopropilnog alkohola, koji se također naziva IPA. Postoji ograničen broj tvrtki koje proizvode ove vrste alkohola u industrijskim razmjerima. Najveći proizvođači su u Kini, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u.

U Francuskoj je vlada naredila da svi IPA-i napravljeni u zemlji ostanu tamo. Druge bi države lako mogle slijediti takve naputke.

- To je prilično ekstremno za Europu, gdje bismo svi trebali biti kao jedan - kaže Steven Willekes iz dobavljača kemikalija DutCH2 u Nizozemskoj.

Svaka zemlja koja ne radi svoju robu u potpunosti mogla bi vrlo brzo nestati bez proizvoda, a to objašnjava zašto tvrtke pića poput Pernod Ricard, koji radi Absolut votku, i Diageo, koji Johnnie Walker čini viskijem te druge manje tvrtke od Londona i New Yorka, do Manile na Filipinima - sada svoj alkohol ustupaju za izradu dezinfekcijskih sredstava.

Indijska vlada izričito je zatražila od industrije alkoholnih pića i industrije šećerne trske da etanol pruže tvrtkama za sanitizaciju.

