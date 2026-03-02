Panel pozitivne psihologije u Zagrebu: Pokreni promjene u svom životu i zajednici

Konferencija, koja počinje u 18:00 sati u Algebra Bernays centru na adresi Gradišćanska 24, održava se pod motom „Pokreni stvarne promjene“ i okuplja stručnjake iz akademskog, poslovnog i društvenog sektora.

POGLEDAJ VIDEO: Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini"

Pokretanje videa... 02:04 Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini" | Video: 24sata/pixsell

Program konferencije podijeljen je u tri ključne perspektive. Poslovna perspektiva fokusira se na primjenu pozitivne psihologije u organizacijama, uključujući primjere tvrtki poput Erste Banke i Salveo CEE, te ulogu wellbeinga zaposlenika, a prezentirat će je Iva Lopac Butorac, Mirna Radošević i prof. dr. sc. Ana Havelka Meštrović.

Foto: 123RF

Osobna perspektiva istražuje znanstvene spoznaje o sreći i dobrobiti, uključujući dobrobit djece i načine kako pojedinci mogu graditi ispunjeniji život; panelistice su dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i Tamara Bijelić iz dm-drogerie-markt.

Društvena perspektiva obrađuje primjenu pozitivne psihologije u obrazovanju, zajednici i javnim inicijativama, a prezentirat će je Snježana Šarančić, Ana Podvorec Uršić i Iva Mia Krušlin.

Konferencija je nekomercijalna, a ulaznice su simbolične i služe za pokrivanje troškova organizacije, dok svi panelisti volontiraju. Sudionici će imati priliku saznati praktične savjete i primjere iz poslovnog, osobnog i društvenog života te se inspirirati za primjenu principa pozitivne psihologije u svakodnevici. Cijeli program i više informacija dostupni su na pozitivnapsihologija.net



