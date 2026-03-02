Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RAZNI IZLAGAČI

Panel pozitivne psihologije u Zagrebu: Pokreni promjene u svom životu i zajednici

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Panel pozitivne psihologije u Zagrebu: Pokreni promjene u svom životu i zajednici
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Povodom Međunarodnog dana sreće, u Zagrebu će 17. ožujka biti Konferencija pozitivne psihologije, posvećena znanosti o sreći, otpornosti, optimizmu i ljudskom potencijalu

Admiral

Konferencija, koja počinje u 18:00 sati u Algebra Bernays centru na adresi Gradišćanska 24, održava se pod motom „Pokreni stvarne promjene“ i okuplja stručnjake iz akademskog, poslovnog i društvenog sektora.

POGLEDAJ VIDEO: Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini"

Pokretanje videa...

Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini" 02:04
Zagreb: Predstavljanje istraživanja o mentalnom zdravlju "Brini o nutrini" | Video: 24sata/pixsell

Program konferencije podijeljen je u tri ključne perspektive. Poslovna perspektiva fokusira se na primjenu pozitivne psihologije u organizacijama, uključujući primjere tvrtki poput Erste Banke i Salveo CEE, te ulogu wellbeinga zaposlenika, a prezentirat će je Iva Lopac Butorac, Mirna Radošević i prof. dr. sc. Ana Havelka Meštrović.

ILI POSTAVITE GRANICE... Psiholozi otkrivaju 10 tipova ljudi koje trebate izbaciti iz života za vlastito dobro
Psiholozi otkrivaju 10 tipova ljudi koje trebate izbaciti iz života za vlastito dobro
Businesspeople working together at night in a creative office, analyzing data and discussing strategies for growth and profitability.
Foto: 123RF

Osobna perspektiva istražuje znanstvene spoznaje o sreći i dobrobiti, uključujući dobrobit djece i načine kako pojedinci mogu graditi ispunjeniji život; panelistice su dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec i Tamara Bijelić iz dm-drogerie-markt.

PREMA ISTRAŽIVANJU Što je 'Efekt Lucifera'? Evo kako obični ljudi mogu postati zli
Što je 'Efekt Lucifera'? Evo kako obični ljudi mogu postati zli

Društvena perspektiva obrađuje primjenu pozitivne psihologije u obrazovanju, zajednici i javnim inicijativama, a prezentirat će je Snježana Šarančić, Ana Podvorec Uršić i Iva Mia Krušlin.

Konferencija je nekomercijalna, a ulaznice su simbolične i služe za pokrivanje troškova organizacije, dok svi panelisti volontiraju. Sudionici će imati priliku saznati praktične savjete i primjere iz poslovnog, osobnog i društvenog života te se inspirirati za primjenu principa pozitivne psihologije u svakodnevici. Cijeli program i više informacija dostupni su na pozitivnapsihologija.net

DAROVITA DJECA, DRUGI DIO Top savjeti za roditelje: Evo što učiniti za darovitu djecu da budu uspješni, ali i sretni
Top savjeti za roditelje: Evo što učiniti za darovitu djecu da budu uspješni, ali i sretni


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...
PRVI ZNAKOVI PRELJUBA

Evo što odaje znakove Zodijaka dok varaju u vezi: Rak troši kao da nema sutra, Vaga se licka...

Izdaja nikada ne dolazi bez traga - pa čak ni kada se netko trudi sakriti. Svaki horoskopski znak ima svoje tipične geste i ponašanja kojima nesvjesno odaje da nije potpuno iskren
Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...
ŠTO VAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Vatrena crnka Anamaria zapalila mreže: Pogledajte njezinu besprijekornu figuru
FITNESS INFLUENCERICA

FOTO Vatrena crnka Anamaria zapalila mreže: Pogledajte njezinu besprijekornu figuru

Anamaria Jurković osvaja domaću fitness scenu: s više od 24 tisuće pratitelja, ova mlada influencerica pokazuje kako kombinacija treninga, sportskih outfita i zdravog životnog stila može inspirirati sve generacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026