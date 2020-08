Randi je pri\u010du podijelila na Instagramu. U objavi je napisala da je Franklin jako pametan i ljubazan i da sve \u0161to je \u017eelio je bilo da prona\u0111e svoju obitelj.

Par beskućniku pronašao obitelj koju nije vidio dugih 20 godina

<p>John i Randi, koja je 2014. pokrenula dobrotvorni projekt 'Project Backpack' koji pomaže beskućnicima u Los Angelesu, šetali su sa svojim psom kada su naišli na čovjeka po imenu Franklin. Čuli su ga kako govori nešto što ih je stvarno dirnulo.</p><p>Franklin je rekao: 'Zašto ljudi samo stoje i gledaju u mene ili mi se smiju? Ja sam izuzetno obrazovan čovjek. Pozdravite me. Nemojte me samo ignorirati i upućivati mi 'one' poglede.'</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (Frizer Joshua koji besplatno uređuje i šiša beskućnike):</p><p>Randi i John odlučili su Franklinu pokloniti jedan ruksak koji nude i drugim beskućnicima u gradu, pun hrane, vode, čarapa i drugih stvari. No dok su mu nudili predmete, počeli su razgovarati s Franklinom i saznali su malo više o njegovom životu. Tako su otkrili da on nije vidio svoju obitelj 20 godina.</p><p>Kada su to čuli, Randi i John su mu odlučili pomoći pronaći njegovu obitelj. Počeli su tražiti po internetu i telefonirati. Na kraju su pronašli njegovog ujaka koji je došao u L.A. kako bi upoznao Franklina i odveo ga kući.</p><p>Randi je priču podijelila na Instagramu. U objavi je napisala da je Franklin jako pametan i ljubazan i da sve što je želio je bilo da pronađe svoju obitelj.</p><p>- On i njegova obitelj nisu razgovarali više od 20 godina. Čim smo im rekli da smo ga pronašli, rekli su da će doći po njega jer su i oni njega tražili zadnjih 20 godina. Prikupili smo novac i odveli ga u hotel, nabavili mu svježu odjeću i obuću, hranu i ostale potrepštine - dodala je Randi i pozvala je ljude da ne ignoriraju beskućnike nego da im se nasmiješe i pozdrave ih jer njima to može uljepšati dan, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/08/16/couple-reunites-homeless-man-family-hasnt-seen-20-years-13135368/" target="_blank">Metro</a></p><p> </p>