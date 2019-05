Par iz Kanade: Naša tijela su prekrivena tisućama tumora

Gail Appelgre (58) i Tim Golumbia (55) iz Kanade imaju neurofibromatozu, genetski poremećaj koji uzrokuje rast bolnih masa, odnosno malenih tumora uzduž živaca. Nema poznatog lijeka za ovu bolest, a tumore se ponekad može ukloniti kirurškim zahvatom. Zahvaća jednog od tri do četiri tisuće ljudi.

Tim ima blaži oblik bolesti od Gail. Naime, njezini tumori prekrivaju čak 90 posto tijela. Od rođenja je imala brojne madeže, a izrasline su se počele pojavljivati kad je ulazila u pubertet. Brzo su se proširile po cijelom tijelu i dijagnosticirana joj je neurofibromatoza koju su imale i njezina majka i sestre.

- Imala sam više od 180 izraslina samo na jednoj ruci. Najveću imam na trbuhu, a na leđima je jedna veličine šake.

Prije nego li je upoznala svog supruga, umirovljena socijalna radnica zbog nesigurnosti nije tražila ljubav. Sve dok joj prijateljica nije pokazala Timove fotografije i nagovorila ju da ode na spoj s njim.

- Rekla mi je: 'Gail, ovaj muškarac ima istu bolest kao i ti. Tvojih je godina, ali ti ga moraš pozvati na spoj'. Zvala sam ga na mobitel dan kasnije. Pričali smo sat vremena i shvatili da imamo toliko toga zajedničkog, a ne samo bolest - kaže.

Nakon toga, čuli su se svakodnevno. Tim joj je ubrzo poslao cvijeće.

- Jako smo brzo shvatili da trebamo biti zajedno. Odmah sam je i zaprosio, a ona je rekla 'da' - priča Tim. Danas su u braku pet godina, a umirovljenica ističe da je Tim najbolje što joj se dogodilo u životu.

- Dijelimo mnoga iskustva i divno se nadopunjujemo. Uvijek volimo reći da mi imamo neurofibromatozu, ali da ona nema nas - govori Gail. Zbog svoje je bolesti, nailazila na ružne komentare, ali kako kaže, danas je zbog njih jača.

- Kad sam izašla, ljudi su 'buljili' u mene. Svjesna sam da sam drugačija, ali me to smetalo. Kada bi u javnosti sjela do nekoga, taj bi se brzo digao i otišao - rekla je. Ispričala je kako su na jednom putovanju imali incident u zrakoplovu. Ljudi su se micali od nje jer su mislili da je zarazila supruga.

- Čula sam ih kako govore: 'To mu je sigurno ona prenijela'. Osjećala sam se grozno - priča Gail kojoj je Tim vratio vjeru u život. Često joj daje komplimente, a to joj laska. Timova borba počela je kad je imao sedam godina. Bolest se pojavila zbog genetske mutacije, a najviše mu je smetala prilikom adolescentske dobi.

- Kolege u školi su me zezali i maltretirali, ali uspio sam steći neke prijatelje - priča Golumbia. Gail je prošla oko 40 operacija, a samo prošle godine šest puta je išla 'pod nož'. Svaka operacija je opasna, a jednom je bila blizu smrti.

- Kad su micali jedan tumor s prsa krvarila sam i mislili su da ću umrijeti. Ali nisam se predala - kaže. Dodaju kako im je velika želja pomoći u stvaranju svijesti za ovu tešku bolest.

- Zajedno podupiremo ljude koji su poput nas. Sigurni smo da ćemo zajedno postići puno - zaključili su.