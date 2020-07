Prilikom kupnje nisu mislili da \u0107e biti toliko posla, a na Instagramu su podijelili svoju pri\u010du o transformaciji stare ku\u0107e u modernu ljepoticu sa stilom.

Par preobrazio neuglednu kuću iz 1970.: Od stare i umorne do inspirativne, chic i moderne

Kozmetičarka Hannah i njezin suprug kupili su staru kuću i ustanovili da je u lošijem stanju nego što su mislili, no onda su uložili novac u obnovu i stvorili pravo malo dizajnersko čudo

<p>Hannah Hooper (33) i njezin suprug Berran vole dekoracije interijera, a svojim obiteljskim pothvatom dokazali su da su takvi projekti vrlo ozbiljni. Kupili su kuću iz 1970. godine, a onda su otkrili da je prizemlje popločano pločicama od terakote dok su u toaletu na katu zbog urina istrunule sve daske, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8498641/Couple-bring-1970s-house-date-stunning-renovation.html">Daily Mail.</a></p><p>Svoj proces preobrazbe neugledne kuće bilježe na Instagram profilu oldandtired_to_chicandinspired, što u prijevodu znači 'od stare i umorne do chic i inspirativne' kućice. Gotovo na svakoj slici koju stave prikažu i kako je ta prostorija nekada izgledala. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tanja i Zvonimir sami su uredili kuću</p><p>Hannah i Berran su platili svoj novi dom gotovo tri milijuna kuna kako bi se doselili u peterosobnu kuću u Oxfordshireu lani, a od tada su je obnavljali kako bi je osposobili za život.</p><p>Prilikom kupnje nisu mislili da će biti toliko posla, a na Instagramu su podijelili svoju priču o transformaciji stare kuće u modernu ljepoticu sa stilom.</p><p>Kažu kako su na uređenje potrošili oko 300.000 kuna, a još im je preostala kuhinja. Sad imaju novi bojler, kamin i uredili su vrt čime su podignuli vrijednost kuće za najmanje 150.000 kuna ako je odluče prodavati.</p><p>Hannah je kozmetičarka i trenutačno ne radi zbog pandemije, a kaže kako su se strepnjom uselili u kuću budući da je tad bila trudna i očekivali su rođenje najmlađe kćeri. No ideja da imaju peterosobnu kuću s vrtom bila je jača od svih strahova. </p><p>- Ovo nije kuća iz snova i bilo je tu puno različitih osjećaja. Uselili smo se na moj 32. rođendan kad sam bila u devetom mjesecu trudnoće i imali smo bebu, a s radovima smo započeli tri dana poslije. Mučili smo se baš sa svime - kazala je.</p><p>Ona i suprug Berran (35) koji je inženjer dizajna, odlučili su započeti s renovacijom odmah.</p><p>- Kupaonica i toalet u prizemlju bili su u očajnom stanju pa smo morali skinuti sve do golih zidova. Priključci za vodu bili su samo u garaži pa smo morali probiti zid i ondje osposobiti praonicu rublja za koju se nadamo da će funkcionirati i u budućnosti - pojasnila je na.</p><p>U međuvremenu je rodila dvoje male djece i živjeli su bez kupaonice osam tjedana. Kad su skinuli stare pločice, doživjeli su novi šok - u toaletu na katu zbog urina su istrunule grede. Kad su to obnovili i stavili nove pločice, otkrili su da prostorija nije jednakih duljina zidova pa su morali ravnati i zidove. Potom im je napukla nova kada baš u trenutku kad su dovršavali kupaonicu, a morali su ukloniti i bojler star 30 godina te instalirati novi.</p><p>U prizemlju kuće su u dnevnom boravku napravili kamin jer nisu htjeli otvoreni prostor za dječju igru. Smatrali su da im je potreban prostor za odrasle.</p><p>- To nam omogućuje odmor u zajedničkom boravku koji vodi u dječju igraonicu. Užitak je uvečer popiti čašu vina, a da ne moramo gledati igračke - dodala je Hannah.</p><p>I pročelje kuće su u potpunosti obnovili. Stavili su bijele PVC prozore s dodatkom antracitno sive, ugradili su nova garažna vrata i postavili cedrovinu na ulaz. Svoju priču podijelili su na Instagramu, a fotografije dnevnog boravka s novim tapetama koje su stajale svega 170 kuna osvojile su simpatije pratitelja.</p><p>- Prije smo živjeli u drugačijoj kući, pa se trudimo unijeti novosti. Fotografiranje radova usput bio je definitivno dobar potez. Najveći savjet svima koji se bacaju na renovaciju jest da fotografiraju što više kako bi se poslije mogli sjetiti što su sve napravili i koliko su toga promijenili - preporučila je ona.</p><p>Na pitanje bi li se odlučila na još koju renovaciju, nasmijala se i odgovorila da bi se svakako upustila u to, ali ne bez novorođenčeta. Vjeruje kako će u ovoj kući živjeti barem deset godina, a onda će razmišljati o novim projektima.</p>