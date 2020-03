Pariz nudi i virtualnu šetnju kroz njihove čuvene katakombe

Zahvaljujući tehnologiji danas se mnoge poznate atrakcije mogu istraživati i od doma, pa tako možete posjetiti i jednu od popularnijih atrakcija grada svjetla, pariške katakombe - i to besplatno i u bilo koje doba dana.

Sve što trebate napraviti da doživite atmosferu ovog podzemnog kamenoloma s ostacima od preko šest milijuna Parižana je posjetiti stranicu catacombes.paris.fr i pustiti da vas vodi.

Naći ćete se unutar drevnih tunela koji su se krajem 1700-ih počela koristili kao groblje, jer su groblja u Parizu bila preplavljena tijelima što je predstavljalo zdravstveni rizik za stanovnike.

Grad je tada odlučio da je najbolje tijela položiti pod zemlju, što će rezultirati mjestom s najviše ljudskih kostiju na cijelome svijetu.

Ako ste pariške katakombe posjetili uživo, znate da je pred njima obično jako dugačak red jer istovremeno unutra ne smije više od 200 ljudi. Karte online dođu 31 dolar (213 kn), a na licu mjesta oko 15 dolara (103 kn).

Premda virtualni posjet nema zvuka, dovoljno je realistično, a možete i povećati prikaz kako biste izbliza pogledali neke od lubanja. Kliknite gore da vidite strop, dolje za zemlju i lijevo i desno za putovanje podzemnim labirintom.

Katakombe su inače otvorene od 1809. godine i protežu se preko 320 kilometara; a posjetitelji (virtualni ili ne) mogu doživjeti tek manji mali dio, piše House Beautiful.

Heaven is yours where I live / I followed the catacombs / Left my soul at home / This letter never sent / And it’s so far / It’s so dark / I’m so lost

☠️ #Catacombs #Catacombes #CatacombsParis #CatacombesParis 💀 Info https://t.co/SjaoECwNef 🌃#Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/GQFJqZUGCQ