Partner je na WC-u pola sata? To što radi traje tek 12 sekundi

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 35 ljudi objavilo snimke kako se 'ludo' zabavljaju u karanteni

Sjedenje na WC školjci bez nekog posebnog cilja je popularna aktivnost za one s inače užurbanim životom. To je dobrodošlo odvraćanje pažnje od svakodnevnih problema i omogućava nam bavljenje 'ni s čim pametnim'. No, osim zdravstvenih rizika predugog obavljanja nužde, nosi sa sobom i bijes onog tko se nalazi s druge strane vrata, piše Bright Side.

Liječnici naime ne preporučuju da se na WC školjci sjedi dulje od vremena koje nam je doista potrebno za obavljanje velike nužde, što u prosjeku traje tek 12 sekundi.

Zašto baš 12 sekundi?

Upravo se tim pozabavila zanimljiva studija fizičara koji istražuju dinamiku fluida te su među ostalim prikupljali roditeljska iskustva s kombinacijom pelena i izmetom, što je značilo oblik, konzistenciju, boju, niz drugih odlika koje su zanimale dijagnostičare.

Foto: Pixabay

U jednom trenutku ih je zainteresiralo kakve su razliku u izmetu od životinje do životinje. Tako je nastao tekst za znanstveni dio BBC-a. Zoološki vrt u Atlanti bio je sretan što im može pomoći.

Ispalo je, jasno, da veće životinje imaju dulji izmet. Ali i da veće životinje obavljaju nuždu brže od manjih. Primjerice, brzina kod slona je 6 centimetara u sekundi, oko šest puta brže nego kod psa. Kod čovjeka je, pak, dva centimetra u sekundi. Ono što je iznenadilo, bilo je da postoji relativno malo odstupanje u trajanju velike nužde kod životinja – 12 sekundi, plus ili minus sedam sekundi kod 66 posto životinja. Uključujući u to i čovjeka.

Foto: Pixabay

Ako se pitate čemu ovo istraživanje, ono je pomoglo u dizajniranju pelena za odrasle za astronaute, svemirske putnike/ radnike kojima se dogodi da u svemiru provedu i sedam dana, a da nisu u mogućnosti redovito mijenjati pelene.

Rješenje ako imate jednog takvog doma

Inovatori su se dosjetili pametnog rješenja problemu ako imate kod kuće jednog od onih koji obožava sjediti na školjci - štopericu za WC koja mjeri pet minuta i nakon toga upozorava da je vrijeme isteklo.

Foto: Pixabay

Postoji nekolicina raznih verzija, a neke od njih su specifično napravljene za očeve jer su oni prepoznati kao 'osobito riskantna skupina' dugotrajnih sjedača na školjci.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Njima nije dosadno: Dečku radi frizure, on u tome zbilja uživa

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA s kuharom Ivanom Pažaninom