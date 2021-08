Ona se specijalizirala za seks na internetu

Lexie (30) je biseksualka koja radi kao model na popularnoj web stranici za streaming, a također proizvodi sadržaj za odrasle za stranici OnlyFans.

- Ja sam biseksualka i, prema mom iskustvu, smatram da druge žene prihvaćaju i poštuju rad u seksualnoj industriji. Prije sam se znala spojiti s nekoliko muškaraca na Tinderu koji, čim saznaju čime se bavim, traže moje aktove ili 'besplatne probe' na mojim premium stranicama, što je vrlo neugodno. Mnogi očekuju da ćete izlaziti s nekim tko je, također, u toj industriji, ali svaka žena koju poznam u vezi je s 'civilima', a ne s drugim seksualnim radnicama - ispričala je.

- Prije nego što sam postala seksualna radnica, patila sam od anksioznosti i uvijek sam dopuštala partneru da preuzme vodstvo. Ako ništa drugo, seksualni rad povećao mi je samopouzdanje i to se definitivno vidi u spavaćoj sobi - dodala je.

- Mislim da ljudi ne griješe kad pretpostavljaju da je svatko tko radi u industriji seksa fantastičan u krevetu. Ali, ono što nije istina je to da smo uvijek spremni za akciju. Kad smo daleko od posla, mi smo samo obični ljudi sa redovnim spolnim nagonom i imamo dane u kojima ne želimo seks - nastavila je.

Opisala je razliku između poslovnog i privatnog seksa.

- Seks kad radim je drugačiji jer se nikad potpuno ne izgubim u trenutku. Moj um tad luta od teme do teme, znam se zateći kako razmišljam o tjednoj listi za kupovinu ili o tome koje poslove moram obaviti za vikend. Kad imam spolni odnos s partnericom, to je potpuno drugačije. Samo smo ona i ja u tom trenutku. Mogu se potpuno prepustiti ranjivosti. To je intenzivno, strastveno i nevjerojatno - opisala je.

EVO ŠTO KAŽE NJEZINA PARTNERICA:

Julie ima 25 godina, a upoznale su se na Instagramu preko Lexiene profesionalne stranice.

- Nas dvije imamo najfenomenalniji seksualni život ikad. Kad je vidim na internetu, poželim je još više. Njezin scenski nastup je toliko realističan. Jako smo povezane i obje smo svjesne toga da je naš seks izvanredan - kazala je pa nastavila:

- Ne čini me nesigurnom ono što moja partnerica radi. Ona izabire mene, iz dana u dan, i zbog toga se osjećam sigurnom bez obzira na to što radi. Njezin je posao biti koketna i poželjna. Da imam problem s povjerenjem u njezine osjećaje prema klijentima, tad ne bih bila s njom. Seksualni rad je posao, bez obzira na stigmu oko njega i doista se prema njemu treba odnositi upravo tako, kao prema poslu. Ona svoj posao tretira kao posao i osjećam da sam u vrlo sretnoj i sigurnoj vezi - pojasnila je.

Njegova cura je radila kao eskort

Jason (35) je prekinuo tu vezu nakon tri mjeseca, jednostavno nije išlo.

- Upoznao sam je u najnevinijim okolnostima, dok smo šetali pse u parku. Rekla mi je da radi kao eskort dama već na našem prvom spoju. Priznala je da su ti odnosi nekad skroz prijateljski, a ponekad uključuju i seks. Iznenadili biste se koliko klijenata joj plaća samo da bi bili u njezinom društvu i imali njezinu naklonost - ispričao je.

- Bio sam šokiran, ali ujedno i oduševljen njome. Bila je smiješna i ljubazna, sjajno je izgledala. Odmah smo kliknuli. Puno smo razgovarali o njezinom poslu i osjećao sam se dovoljno sigurno da se upustim u tu vezu - dodao je i prisjetio se prvog seksa s njom, vrlo neugodnog iskustva.

- Prestravio sam se prvi put kad smo imali spolni odnos. Nisam mogao dobiti erekciju, a bio sam uvjeren kako me uspoređuje s drugim muškarcima s kojima je spavala. No, ona je imala razumijevanja, iako nisam se nikad istinski opustio. Zatekao sam sam sebe kako je promatram i razmišljam je li se stvarno dobro zabavila ili se samo pretvara - dodao je.

Kaže da je vjerovao kako će se moći nositi s njezinim poslom.

- Svaki put kad bih je nekome predstavio, bilo me strah da će shvatiti čime se ona bavi. Uvijek je izgledala nevjerojatno i odijevala se seksepilnije od većine djevojaka. Nisam mogao prijateljima i obitelji reći što radi jer su prilično tradicionalni i konzervativni. Nisam je vodio u posjet roditeljima, nisam im želio lagati. Da sam tad imao 22 godine i nisam tražio ozbiljnu vezu, sve bi bilo drugačije. Ali, imam 34 i volio bih se smiriti - priznao je.

Bilo mu je, kaže, strašno što ju je morao iznevjeriti, jer je zapravo 'bila sjajna djevojka i zaslužila je da bude voljena i poštovana'.

- Volio sam je i poštovao, ali nisam se mogao nositi sa time. Planiram imati djecu i ne želim da majka moje djece prolazi takva iskustva. Osjećao sam se grozno kad smo prekinuli, nedostaje mi. Ali, ne mogu si pomoći, želim vezu u kojoj je seks nešto što radite samo jedno s drugim - zaključio je.

On snima porno filmove

John (29) je poznata gay muška porno zvijezda.

- Uglavnom se potencijalni partneri povuku kad im kažem čime se bavim. Seks je veliki i važan dio veze, a pomisao da vas dijele s nekime je velika je prepreka koju mnogi ne mogu prevladati. Jednom se momku stvarno nije svidjelo to što radim i rekao mi je da ću završiti sa spolno prenosivim bolestima te da ljepota blijedi i kako ću završiti tako da me nitko neće željeti. Nekoliko dana kasnije poslao mi je poruku da se nađemo radi seksa. Blokirao sam ga - ispričao je.

Kaže kako momci uvijek od njega očekuju seksualne performanse na nekoj višoj razini.

- Jedan tip je želio da se moja pornografija vrti u pozadini dok se seksamo. Ljudi često pretpostavljaju da porno zvijezde konstantno žele ludi, vrući seks i da smo uvijek napaljeni. Realnost je takva da nakon snimanja scene odlazim kući, jedem nezdravu hranu i gledam Netflix - dodao je.

- Imam li osjećaj tjeskobe zbog performansi kad sam u krevetu s nekim do koga mi je jako stalo? Apsolutno! Kažem im da se seksaju sa mnom, a ne s porno zvijezdom i da ne očekuju svaki put puno toga. Istina je da su porno zvijezde obično prirodno nadarene u krevetu, zato smo i izabrani, ali i mi smo ljudi koji vole slobodne dane - kaže John.

EVO ŠTO KAŽE NJEGOV PARTNER:

Matt (32) je Johnov dečko zadnje tri godine.

- Ne očekujem seks od Johna nakon što je proveo cijeli dan na snimanju jer to jednostavno nije pošteno. Navečer dolazi kući, meni, i ako se treba opustiti, to je skroz u redu. Nikad se uz njega nisam osjećao kao drugi, ponaša se prema meni kao prema osobi koju jako voli - ispričao je.

Opisao je i kakav je tijekom seksa.

- U krevetu je puno bolji nego što biste očekivali! Iskreno, ne mogu se sjetiti situacije da nismo imali dobar seks. Razlika je u tome što radimo u krevetu što želimo, a ne ono što mu je rečeno da radi na snimanju. Tada to nije njegov izbor, ali kad smo zajedno, tad sam bira - dodao je.

- Nikada ne bih tražio od Johna da prestane raditi to što radi. Želim da bude sretan i uživa u poslu, jer stvarno je dobar u tome. Kad bi sutra odlučio prestati, ja bih ga podržao, ali ako želi nastaviti i u tome ga podržavam. Tako se to radi u pravom ljubavnom odnosu - napomenuo je.

Kaže kako njegovi prijatelji i obitelj znaju čime se John bavi.

- U početku su me znali pitati: 'Oh, kako se osjećaš zbog toga?, ali sad ga poznaju i razumiju, mislim da ga većina moje obitelji voli više nego mene - našalio se.

Ona je domina

Sara (28) je profesionalna domina i seksualna trenerica.

- Naporno je ići na spojeve kad vas ljudi pretjerano seksualiziraju. Stižu mi poruke od mnoštva muškaraca jer misle da sam laka žena i da će mi se lako zavući u gaćice. Želim najprije upoznati osobnost potencijalnog partnera, prije nego što spavam s njim - kaže i dodaje da ljubomora može biti veliki problem.

- Postoje pravila kada se radi o poslovnom odnosu. Granice su stroge i ne popuštam. Imam potpunu kontrolu nad situacijom i neću se emocionalno povezati sa svojim klijentima. Jesam li bolja u krevetu od prosječne osobe? Imam vještine koje mnogi pojedinci nemaju, a i educirana sam pa mogu ponuditi stvari koje drugi ne mogu - pojasnila je.

- Jedan od najvećih mitova koji kruže vezani za nas radnike u seksualnoj industriji je to da svi uzimamo droge. Ne mogu garantirati za druge, no ja ne uzimam ništa - napomenula je.

ŠTO KAŽE NJEZIN PARTNER:

Njezin partner Jack ima 26 godina, a upoznali su se na Twitteru.

- Imam li osjećaj da glumi kad smo zajedno? Svi mi u seksu ponekad malo glumimo. Brinem li se da njezini osjećaji prema meni nisu iskreni? Ne. Nije važno s koliko ste ljudi spavali. Važno je upoznati se s partnerovim sklonostima, što vaš partner voli, koje su njegove naporne osobine, kakav stil odnosa želi itd. - kaže John.

NAPOMENA: Sva imena u tekstu su izmišljena kako bi se sačuvao pravi identitet sugovornika, piše Daily Mail.