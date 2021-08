Sian Davies (62) je umirovljena učiteljica iz Velike Britanije, majka petero djece i baka šestero unučadi, a bivšeg policajca Davida Jonesa (63), upoznala je u grupi za podršku ožalošćenima u travnju 2016., godinu dana nakon što su oboje izgubili partnere zbog raka. I on ima petero djece.

Dva mjeseca kasnije su počeli izlaziti, a kad su stvari postale vrlo intimne, Sian se šokirala - shvatila je da je David neumorni maratonac kad je vođenje ljubavi u pitanju, bez problema može izdržati pet sati.

- Prve godine seks je trajao do pet sati, a prvih nekoliko puta bile su to cjelodnevne sesije. Nikad nisam doživjela nešto takvo s muškarcem. Počeli bismo ujutro, uzimali male pauze, i tako dok se nije smračilo. Redovito smo kasnili na dogovore, a ja nisam mogla nikome reći pravi razlog pa sam izmislila da smo zaboravili na to - ispričala je.

- Da vam budem iskrena, to je pravi maraton. Imam problem s jednim koljenom i kad se strast rasplamsa, to postaje agonija, bez obzira u kojoj pozi se nađemo. Nije važno u koji položaj uđem, to je agonija. I moji bokovi trpe - požalila se novinarima The Suna.

- Ozlijedila sam i desnu ruku od naprezanja, no o tome mi je previše neugodno govoriti. Kad doživim orgazam, znam razmišljati: 'Koliko još?'. Misli mi počnu lutati zbog čega se osjećam pomalo loše - dodala je.

Kaže da su ona i David (gore na slici lijevo) jako zaljubljeni jedno u drugo i jako su se povezali nakon što su izgubili supružnike u istom hospiciju.

- Nakon pet godina koje smo proveli zajedno, tijekom kojih smo se uglavnom svaki dan seksali, sada sam mnogo čvršća i mogu reći Davidu kada je mi je previše. On ponekad može doživjeti orgazam nakon pola sata, no katkad to traje i traje - rekla je.

Pokušat će te maratonske sesije skratiti na sat vremena.

- Sve smo stariji pa moram biti oprezna, ne želim da mi se ozljede pogoršaju. Da se razumijemo, on je fantastičan ljubavnik pa se ne mogu previše žaliti. Vrlo je pažljiv i brižan. Ako mu kažem da je dosta, nije uporan da nastavi - ispričala je ova žena.

- Svima koji žele da im partner to može dugo raditi rekla bih: 'Pazite što želite!’. Meni bi bilo idealno najviše 15 do 20 minuta, uključujući pet do deset minuta predigre. To je najbolji dio - dodala je.

Dok je ona pričala David ju je promatrao s laganim osmjehom pa se i on uključio u razgovor.

- Ne vidim smisao raditi to na brzaka. Radije odvojim vrijeme i uživam u cijelom iskustvu. Za mene je idealno vrijeme sat do sat i pol. Ali ako Sian kaže: 'Ne mogu više', tad stanemo. Ne ljutim se jer uvijek možemo pokušati ponovo sutra - prokomentirao je.