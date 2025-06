Party tramvaj zaludio Zagreb: 'Ovdje je tulum tri puta jači nego u bilo kojem klubu'

Ako ste se posljednjih mjeseci našli u Zagrebu i začuli house beatove kako se probijaju kroz šum automobila i tramvaja, ne, nije vam se učinilo. Vjerojatno ste naletjeli na party tramvaj. Riječ je o pokretnoj glazbenoj avanturi na tračnicama, ali i novoj dimenziji gradske zabave. Iza cijele ideje stoji DJ Josip Mioć, poznat kao Butterfly Jam. Josip je prekinuo karijeru inženjera i krenuo za glazbom. Po struci magistar inženjer s PBF-a, po pozivu DJ, a po duši vizionar koji vidi grad kao pozornicu. Prije tramvaja, zabavljao je ljude na onaj klasičan način.

Zagreb je uvijek imao svoju urbanu vibru, svoje skrivene tulume, dvorišta, klubove, kvartovske kafiće koji u ponoć postanu plesni podiji. No, ovaj je tramvaj sve to spojio u jedno. Kretanje, svjetla, glazbu, iznenađenje i doživljaj.

- Dao sam otkaz jer više nisam mogao. Bila je riskantna odluka jer tada nisam imao ni kune. Vratio sam se roditeljima, živio s par stotina eura mjesečno s 30 godina. Moj novi poziv bio je plaćen malim honorarima. Moji vršnjaci su započinjali obitelj i kupovali stanove, a ja sam se vratio starcima jer nisam imao novaca - ispričao je Josip.

- Bilo je izazovno preživjeti, ali se isplatilo. U šest mjeseci se obujam posla povećao. Moja ustrajnost je doprinijela tome da se rodila i ideja putujuće zabave - rekao je Josip.

Inspiraciju je našao u svjetskim metropolama kao što su London, Berlin, New York, gdje se spontani partyji događaju svuda. Od podzemnim željeznica, na krovovima, u parkovima.

- Pomislio sam, pa imamo mi sve tramvaje, ulice, ljude, a volju. Samo još nedostaje glazba i doživljaj. Mogu reći da ovakvu zabavu ne pruža nitko drugi. Jedinstveni smo - rekao je.

ZET je pokazao otvorenost, a uz partnerstva poput onog s barom Regular, stvorio se prostor za testiranje ideje. Tako je nastao prvi tramvaj pretvoren u klub, s DJ pultom, rasvjetom i zvučnicima.

- Bio mi je zanimljiv naš niskopodni tramvaj. Ima prostora u njemu, koliko-toliko je dobro iskorišten i ima tu neku futurističku vibru. Mislio sam da bi to moglo biti zgodno za nešto drugačije. Ideja se vrlo lako pretvorila u stvarnost. Na ZET-ovoj stranici sam pogledao, vidio da postoji mogućnost najma tramvaja i odmah se javio. Javio sam se i dečkima iz Regulara, gdje sam zapravo prvi put počeo puštat nešto javno. Trebala mi je neka baza, nisam htio kretat s okretišta, bez koncepta. Regular je u centru grada, a program im je orijentiran na house glazbu. Pa sam to spojio. Početno stajalište kod njih, završno isto tamo. Tako se to nekako zakotrljalo. Što se tiče organizacije, ne, nisam dugo čekao odgovor iz ZET-a. Poslao sam upit na email koji je bio na njihovoj stranici i bili su stvarno otvoreni za suradnju. Ideja im se svidjela, pogotovo kad je prva vožnja prošla odlično - objasnio je Josip.

U početku je, kako nam je ispričao, mislio da će ova ideja neće imati nastavak. No, oduševljenje građana ga je iznenadilo.

- Mislio sam okej, jednom će to biti fora i to je to. No, kad smo već sve to pripremili i light i sound unutra. Kad smo radili tu probnu vožnju po okretištu, ja sam već tada, samo sa tehnikom u tramvaju, znao da će to biti jako dobro. Da će se sigurno trebati ponoviti - kazao je.

Priznao je da tehnička priprema ima svojih izazova. Tramvaj nema stabilno napajanje, pa su morali doskočiti tome raznim tehnikalijama.

- Kroz metodu pokušaja i pogreške, došli smo do nekog standardiziranog načina kako to sve može funkcionirati. Oprema se cijeli tramvaj sa zvučnicima, profesionalnom rasvjetom. Cilj nam je stvoriti pravi klupski doživljaj, ne nešto polovično. Želimo potpuni podražaj zvukom i svjetlom. Da to ljudima stvarno bude dojmljivo. Jer ako to nije tako, onda to nije to. I stvarno, kad je prvi put održan, svi portali su to prenijeli. Bio je ogroman boom - kazao je.

Na dan partijanja, svi se ulaznicom okupe u Regular Baru. Josip sa svojim malim timom na okretištu Remize preko dana opremaju tramvaj.

– Sve se složi ujutro, a predvečer se vraćamo i ukrcamo piće, to ostavimo za kraj. Ispred Regulara imamo izvanredno stajalište, gdje se možemo zadržati dvije-tri minute. Taman da svi uđu. Bitno je da svi dođu ranije. Vožnja traje dva sata, s povremenim stajanjima tri do četiri puta. Stanemo na mjestima gdje nema puno ljudi. To je da se putnici malo odmore, prošeću, zapale ako treba. Jer cijelo vrijeme je dosta intenzivno. Prostor je skučen, ljudi su blizu, zabava je velika, ali dobro dođe malo zraka. I onda se nastavi. Na kraju se svi vraćamo opet u Regular, odakle je sve i krenulo - objasnio je.

Doživljaj ove vožnje je, ako nam je pokušao opisati, jedinstven. Reakcija njegove publike potvrđuje da je ostvario ono što je i zamislio.

- To nije samo party. To je iskustvo. Nema tog kluba koji ti može pružiti osjećaj kad puštaš muziku, a ti prolaziš kroz grad. Prvi event je uvijek najdojmljiviji. Sjećaš se tog straha, neizvjesnosti hoće li ljudima sjest ili ne. No sad, evo, gotovo svaki tramvaj ima neki poseban trenutak. Nekad to bude glazbeni drop u pravom trenutku, nekad reakcija publike. Pljesak, osmijeh, ples to su trenuci ekstaze. To su emocije koje me pune. Nema konkretne anegdote, nego cijeli taj doživljaj, cjelina. Upravo je to ono što ostaje. Reakcije publike su fantastične. Iskreno, to me i drži da nastavim raditi. Ljudi su oduševljeni, vraćaju se, pričaju o tome. Naravno, nije za svakoga i uvijek postoji tih par posto kojima možda ne klikne, ali većina bude stvarno prezadovoljna. Neki ne dođu odmah na idući, ali se pojave opet za dva-tri mjeseca. Plus, stalno dolaze novi. I to mi je posebno drago. Priča se širi, živi, diše. Ne bih radio to da nije tako. Ne bih se trudio, ne bih gurao. Bilo je dana kad sam se znao pitat kako ću i što ću, ali sam ostao ustrajan.

Priznao je da ovaj format partyja ne bi širio i pretvarao ga u nešto drugo jer je ovako sam po sebi poseban.

- Imam nekih ideja za dodatke, nešto što bi mogli oplemeniti cijeli koncept. No, ne bih širio ovu priču. Mislim da je tramvaj sam po sebi već dovoljno jak format. Radije paralelno razvijam druge ideje. Evo, nedavno sam pokrenuo jedan dnevni party 'Coffee Jam'. Bio je prvi baš ovu subotu i ispalo je super. To je nešto novo, nešto što u Zagrebu još ne postoji. Dnevni party koji krene oko 11 ujutro i traje do nekih 15, 16 sati. Subotom. Koncept koji je vani već duže vremena popularan, pogotovo u gradovima poput Berlina, a meni je to došlo kao ideja još prije godinu i pol, kad sam bio u Kanadi. Nije bilo prilike tada, ali sad je sjelo. To je jedan potpuno drugačiji osjećaj. Otvoreno, dnevno, glazba drukčija, ljudi drukčiji, doživljaj sasvim drugačiji. A meni je to izvrstan osjećaj - zaključio je.