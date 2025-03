Legendarni zagrebački tramvaji: 'Nitko nije mogao mlade fakine spriječiti da se voze na pulferu'

Prepoznatljivi plavi zagrebački tramvaji, koji su se svojevremeno proizvodili u 'Đuri Đakoviću', tvorničkom gigantu iz Slavonskog Broda, plove ulicama grada Zagreba već više od sedamdeset godina i za to vrijeme postali su neizostavna vizura grada, baš kao što su to i katedrala, Markova crkva, ili Hendrixov most. Iako danas većinu voznog parka čine novi niskopodni, tramvaji koji su obilježili drugu polovinu 20. stoljeća upravo su oni koji su prevezli na milijune putnika u svom životnom vijeku. U njima su snimani i spotovi popularne grupe 4M, popričati se moglo s kondukterom koji je sjedio odostraga za svojim 'šankom', a uglavnom su vozili na linijama 2, 11, 12 i 17...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+