Pas hodao gotovo mjesec dana da pronađe vlasnike koji su ga slučajno ostavili na benzinskoj

Nakon hodanja kroz gusti promet i prometne autoceste gotovo mjesec dana, ova iscrpljena životinja bila je malaksala i u potpunosti prekrivena prljavštinom kada se napokon vratila kući

<p>Vjerni pas propješačio je 37 kilometara u roku od 26 dana u mukotrpnoj potrazi za pronalaskom svojih vlasnika koji su ga slučajno ostavili na benzinskoj pumpi u Kini. Naime, kineska je obitelj svog sedmogodišnjeg ljubimca, imenom Dou Dou, zaboravila kad su se zaustavili na objektu kod autoceste na pauzi od putovanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kujica Lilo odlična je u izvođenju košarkaških trikova</p><p>Nakon hodanja kroz gusti promet i prometne autoceste gotovo mjesec dana, iscrpljena životinja bila je malaksala i prekrivena prljavštinom kad se napokon vratila kući, izvijestile su državne novine. Prema Qianjiang Evening Newsu, gospodin Qiu i njegova obitelj iz istočnokineskog grada Hangzhou putovali su automobilom u selo kako bi posjetili rodbinu prošlog mjeseca.</p><p>Poveli su sa sobom obiteljskog psa Dou Dou koji je živio s njima već sedam godina. Tijekom dugog putovanja obitelj se zaustavila na pauzi na benzinskoj crpki Tong Lu, koja je od njihove kuće udaljena oko 60 kilometara. Gospodin Qiu rekao je novinarima da pretpostavljaju da je Dou Dou ostao u vozilu dok je obitelj bila zauzeta čuvanjem njihovog malog djeteta. Vlasnici očito nisu primijetili nestalog ljubimca sve dok nekoliko sati kasnije nisu stigli na odredište.</p><p>Sutradan je obitelj odjurila natrag do benzinske crpke i provela gotovo dva sata tražeći Dou Doua. Nakon toga, gospodin Qiu i njegova supruga također su se nekoliko puta vraćali u objekt u nadi da će pronaći svog ljubimca, ali sve bezuspješno. Obitelj je na kraju prihvatila činjenicu da se njihov obiteljski pas neće vratiti.</p><p>- Nadali smo se da će preživjeti i da će pronaći osobu dobrog srca koja će je usvojiti - izjavio je gospodin Qiu za Večernje vijesti Qianjiang. U četvrtak, gotovo mjesec dana nakon nestanka Dou Doua, obitelj je iznenada spazila 'prljavog, mršavog psa lutalicu' koji se pojavio na njihovom pragu.</p><p>Bili su šokirani i iznenađeni kad su otkrili da je taj mršavi pas zapravo njihov izgubljeni kućni ljubimac. Gospodin Qiu je rekao da se Dou Dou toliko iscrpio da ga je jedva prepoznao na prvi pogled. Oduševljena njegovim dolaskom, obitelj je nakon mukotrpnog putovanja kući dala svom voljenom kućnom ljubimcu puno hrane i toplu kupku.</p><p>- Osim što je bio mršaviji nego prije, Dou Dou je još uvijek bio isti pas. Oči su mu imale isti sjaj - rekao je gospodin Qiu.</p><p>- Srećom nije imao ozljeda - dodao je vlasnik kućnog ljubimca. Iako je Dou Dou bio umoran i nesigurno je hodao prvog dana nakon povratka kući, u posljednje vrijeme postao je puno energičniji, a priča Dou Doua čak je zadivila i stručnjake za životinje koji su impresionirani sposobnošću ljubimca da pronađe svoj dom.</p><p>- Još uvijek pokušavamo razumjeti mnoga ponašanja pasa, ali pas Dou Dou može pronaći svoj dom i izdaleka. On zaista ima iznimne talente - rekao je trener pasa za novine sa sjedištem u Hangzhouu. No stručnjaci su tvrdili da je ponašanje Dou Doua bilo 'slučajno' i upozorili su druge vlasnike da pažljivo promatraju svoje ljubimce dok putuju ili se igraju na otvorenom jer ne mogu očekivati ​​isti ishod ako im psi nestanu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8880311/Dog-finds-home-Pet-dog-Dou-Dou-walks-37-miles-26-days-home-left-owner.html?ito=social-facebook" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>