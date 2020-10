Pandemija nam remeti san, no postoje načini da si pomognemo

Dok su se prilagođavali na život u pandemiji, mnogim ljudima promijenio se ciklus spavanja. Neki se dižu kasnije ujutro, dok neki rade do kasnije nego prije

<p>Naš unutarnji sat održavaju točnim društvene interakcije, vježba, dnevna svjetlost i mnoge druge stvari. Stoga svaka promjena u našoj dnevnoj rutini može utjecati i na vrijeme u koje nam se svaki dan spava ili kada se budimo, piše <a href="https://www.insider.com/pandemic-may-be-affecting-sleep-schedule-quality-how-to-fix-2020-10" target="_blank">Insider</a>.</p><p>- Ljudi pronalaze novi ritam u životu i zbog toga im se ponekad poremeti ciklus spavanja - rekao je dr. Michael Gardner voditelj istraživačkog programa na Sveučilištu Arizona.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Mnogi stručnjaci kažu kako je korona utjecala na san ljudi, jer sada neki mogu spavati više, a neki manje nego prije. Osim toga, korona je utjecala i na naše snove.</p><p>Donosimo nekoliko načina na koje je pandemija mogla utjecati na vaše spavanje:</p><h2>Možda se dižete i idete leći kasnije</h2><p>Tijekom pandemije, ljudi su izvijestili kako pomiču vrijeme spavanja kako bi kasnije lijegali i kasnije se probudili, rekao je Julio Fernandez-Mendoza, istraživač spavanja i izvanredni profesor na Sveučilištu Penn State.</p><p>To bi moglo imati veze s time da mnogi rade od doma, rekao je, dopuštajući ljudima da spavaju kad bi se obično vozili na posao.</p><p>Cathy Goldstein, izvanredna profesorica neurologije sa Sveučilišta u Michiganu, rekla je da su se neki pacijenti oporavili od kroničnog djelomičnog gubitka sna jer ih je pandemija prisilila da rade od kuće.</p><p>Istraživanje provedeno u Italiji u ožujku pokazalo je da su mladi odlazili spavati kasnije i budili se kasnije tijekom karantene. I studenti i radnici odgodili su vrijeme buđenja za oko 40 minuta, a radnici su spavali čak i više od studenata, ustajući gotovo sat i 15 minuta kasnije nego što su to činili prije pandemije.</p><h2>Ako previše vremena provodite u krevetu možda sabotirate svoj san</h2><p>Sveukupno, ta studija iz Italije pokazala je da su ljudi provodili više vremena u krevetu tijekom karantene, ali svi su se žalili kako lošije spavaju. Uz to, povećale su se i razine stresa, tjeskobe i depresije.</p><p>- Ako se dižete prekasno ili provodite previše vremena u krevetu tijekom dana, vaše tijelo možda neće biti spremno za san kada i vi - rekao je dr. Grandner.</p><p>To se može riješiti tako da se ranije dižete i manje vremena provodite u krevetu tijekom dana.</p><p>Osim toga, za dobar san bitni su i sunčeva svjetlost i vježbanje, a ništa od toga nećete dobiti ako cijeli dan ležite u krevetu.</p><h2>Visoke razine stresa vode do Covidsomnije</h2><p>Studija iz Kine s početka pandemije pokazala je da su oni koji su se više bojali korone imali veći rizik da će patiti od nesanice, a slučajevi su bili češći međi mladim ženama.</p><p>Studija koja je provedena u Americi pokazala je da je čak 68% ljudi i nakon karantene nastavilo imati problema sa spavanjem zbog povećanog stresa.</p><p>- Mnogi ljudi navečer kad legnu u krevet ne mogu prestati razmišljati o svemu što se događa i zbog toga teško zaspu. Čak i oni koji su navikli buditi se po noći sada teže ponovno zaspu. Ako ne možete spavati, odite raditi nešto drugo dok vam se opet ne prispava, nemojte samo ležati u krevetu i vriti se jer bi vam tada mozak mogao povezati krevet s budnošću - rekao je dr. Grandner.</p><h2>Možda se sjećate više ružnih snova</h2><p>Iz dnevnika spavanja koji su prikupljani u Finskoj tijekom karantene vidljivo je da nam je korona ušla i u snove. Mnogi Finci sanjali su strah od rukovanja, smrt voljenih zbog virusa i slično.</p><p>Žene su u toj studiji prijavile više noćnih mora i veće razine stresa. U sličnom istraživanju u Americi, dobiveni su isti rezultati.</p><p>Ipak, voditeljica studije iz Finske, Anu-Katriina Pesonen, tvrdi kako su nam takvi snovi možda i mehanizam koji nam pomaže da se lakše nosimo s nečim što je nepoznato i opasno.</p>