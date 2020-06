- Ona se naljuti svaki put kada proleti auto\u00a0- ka\u017ee jedan od stanovnika grada te dodaje da\u00a0za\u0161titni\u010dki pas svoj posao shva\u0107a ozbiljno te zna \u010dekati i po sat vremena kako bi djeca sigurno stigla do parka.\u00a0

<p>Životinje nas mogu iznenaditi na razne načine, no veseli pas zvan <strong>Kupata</strong> iz Gruzije sigurno je u prošlom životu bio prometni policajac jer svakodnevno pomaže djeci iz obližnjeg vrtića da sigurno prijeđu cestu. </p><p>Grupa djece svaki dan u gradu Batumi u Gruziji s odgajateljicama prelazi cestu odlazeći u šetnju. Sve u svemu, djeca su sigurna jer tu se pojavi njihov 'zaštitar' koji zaustavlja promet. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kupata je bolji od pravog prometnog policajca</p><p>- Ona se naljuti svaki put kada proleti auto - kaže jedan od stanovnika grada te dodaje da zaštitnički pas svoj posao shvaća ozbiljno te zna čekati i po sat vremena kako bi djeca sigurno stigla do parka. </p><p>Kupata je zapravo pas lutalica, no s vremenom su mještani preuzeli zajedničku brigu o psu. </p><p>- Sigurna sam da on misli da je briga o djeci i susjedstvu njegova briga te da vraća uslugu za to što radimo za njega. Ovo je dokaz koliko su psi odgovorni i odani - kaže jedna od mještanki. </p><p>Djeca ga obožavaju i rado se maze sa psom kad ga sretnu. Kupata je pravi hit, a na ulici ima i svoju zvijezdu baš kao u Hollywoodu. Nedavno je netko naslikao njezin grafit u tom gradiću njoj u čast. Pas ima i svoj službeni profil na Instagramu i Facebooku, a na fotografijama se može vidjeti da Kupata voli i odmoriti nakon napornog radnog dana, piše <a href="https://www.boredpanda.com/dog-street-guard-children-georgia/?cexp_id=29969&cexp_var=4&_f=featured&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic" target="_blank">Bored Panda. </a></p>