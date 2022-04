Patak Dodo je osvojio srca djece

Mnogi iz djetinjstva rado pamte crtanog lika Patka Dodu. U originalnoj verziji on se zove Daffy Duck, a debitirao je u kratkom crtanom filmu Texa Averyja "Porky's Duck Hunt" u proizvodnji studija Warner Bros 17. travnja 1937. godine. Bio je najbolji prijatelj Zekoslava Mrkve, a ponekad su bili i suparnici. Nastao je kao dio Looney Tunes i Merrie Melodies crtanog serijala. Producenti su se odlučili na stvaranje ovoga lika kako bi popunili prazninu koja je nastala padom popularnosti do tada slavnih likova poput Mickeya Mousea i Popaja. To je bio odličan potez jer je Patak Dodo postao prava zvijezda. Svaki animator studija napravio je svoju verziju ovoga lika pa je u jednom crtiću Dodo bio pravednik, a u drugoj zločesti lik. Tako je stigao u 50 najboljih crtanih likova svih vremena.