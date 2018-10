Pazite: Debljina, dehidracija i tlak krivci su za bolne kamence

Oko deset posto muškaraca i pet posto žena tijekom života dobije bubrežne kamence, upozorava nefrolog prof. dr. sc. Mladen Knotek.

- Najčešći kamenci, njih 70 do 80 posto, oni su građeni od kalcijevih soli. Uzroci tih kamenaca mogu biti prekomjerno izlučivanje kalcija urinom, izlučivanje koncentriranog urina zbog dehidracije, primjerice kod kronično premalog unosa tekućine, kao i povećano izlučivanje spoja oksalata te smanjeno izlučivanje citrata urinom. Neki kamenci građeni su od mokraćne kiseline. Njih najčešće nalazimo u oko 10 do 15 posto ljudi koji imaju problema s kamencima. Česti su kod pretilih ljudi s poremećajem regulacije glukoze u krvi, ljudi s povišenim krvnim tlakom, povećanom tjelesnom težinom i povećanom razinom masnoća u krvi. Mogu biti povezani i s mokraćnim infekcijama uzrokovanim bakterijama koje mogu razgrađivati ureju - pojašnjava prof. dr. sc. Knotek.

Mokraćni kamenci mogu biti veličine od tek nekoliko milimetara pa sve do nekoliko centimetara, a najčešći simptom je snažna bol.

- Ta bol može biti vrlo jaka. Mjesto boli ovisi o mjestu na kojem se kamenac nalazi. Ako je kamenac na ulazu u mokraćovod ili u početnom dijelu mokraćovoda, bol se javlja na jednoj strani leđa ili u gornjem postraničnom dijelu trbuha. Kad je kamenac u završnom dijelu mokraćovoda, bol se javlja u donjem dijelu trbuha sa širenjem prema preponi na strani gdje je kamenac. Kamenac u mokraćnome mjehuru i na početku mokraćne cijevi uzrokuje bol u donjem dijelu trbuha, u stidnom području, s potrebom učestalog mokrenja i pečenja pri mokrenju - kaže Knotek te upozorava kako je važno otići liječniku i utvrditi uzrok bola. Kod bubrežnih kamenaca propisuje se posebna dijeta i obavezno nekirurško liječenje.

- Svaki nalaz začepljenja mokraćnog sustava kamencem razlog je za hitni odlazak urologu kako bi se spasila funkcija ugroženog bubrega - upozorava prof. dr. sc. Knotek.

Vidljivi simptom je krv u urinu

Napad bubrežnih kamenaca (kolika) u više od 90 posto slučajeva praćen je pojavom krvi u mokraći. Ponekad pacijent primijeti pijesak ili sitne kamence u mokraći, kaže dr. Knotek.

Bol zbog kamenaca raste i pada u valovima

Tipičan napadaj zbog mokraćnih kamenaca iznenadna je pojava umjerene ili jake boli u području slabina ili u gornjem dijelu trbuha s ili bez širenja prema istostranoj preponi, a jačina raste i smanjuje se u valovima.

Napad bola traje do sat vremena

Napadaji teškog bola obično traju od 20 minuta do jedan sat. Mjesto bola može se mijenjati ovisno o gibanju (spuštanju) kamenca duž mokraćovoda, ako se kamenac nije zaglavio. Bol ponekad može biti gotovo neizdrživa.

Analgetike pijte nakon pregleda

Važno je razlikovati bol uzrokovanu mokraćnim kamencima od drugih uzroka boli u tom području pa ne treba samoinicijativno uzimati lijekove protiv boli prije liječničkog pregleda.

Ako bol ne stane u roku od jednog sata - liječniku

Bol koja spontano (ili na blago sredstvo protiv bolova) ne prođe unutar jednog sata razlog je za neodložan posjet liječniku. Pri jakoj boli ili pri sumnji da se radi o drugom uzroku potrebno je potražiti hitnu liječničku pomoć.

Kamenci mogu dovesti do oštećenja bubrega, ali i po život opasne sepse

Kamenci nisu opasni, no mogu se komplicirati, a neke komplikacije mogu biti opasne. Ponekad kamenci mogu dovesti do oštećenja bubrežne funkcije, a osobito su opasne mokraćne infekcije, posebno u starijih ili u bolesnika s drugim bolestima te one zahtijevaju hitno antibiotsko liječenje jer mogu dovesti do sepse, upozorava prof. dr. sc. Mladen Knotek.

Uz lijekove treba piti puno vode i jesti više povrća

U prevenciji i usporavanju formiranja kamenaca važna je dijeta. Pacijenti s mokraćnim kamencima moraju piti dovoljno tekućine, najbolje običnu vodu, u količini od oko 2,5 litara dnevno kako bi izmokrili dvije litre mokraće.

Preporučuje se dijeta s puno voća i povrća bogatog kalijem. U slučaju kamenaca građenih od kalcij oksalata treba smanjiti unos hrane bogate oksalatom, kao što su špinat, kikiriki i bademi. Primjenjuju se i lijekovi za izmokravanje (diuretici) ili soli citrata koje povećavaju izlučivanje citrata urinom, pojašnjava nefrolog Knotek.

Kamenci se mogu kirurški razbiti da se spasi bubreg

Kamence je moguće ukloniti mrvljenjem udarnim valovima, endoskopski (laserski) kroz mokraćovod ili kroz bubrežnu nakapnicu, a u određenim slučajevima i otvorenim kirurškim zahvatom. U slučaju jake boli pacijenti trebaju što prije otići k liječniku radi pravovremene reakcije koja spašava bubrege.