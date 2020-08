Pazite koga želite ostaviti: Ovo su najgori bivši po horoskopu

Prekide nitko ne podnosi lako. Međutim, ovim horoskopskim znakovima prekidi padaju izuzetno teško, a njihove reakcije mogu jako loše utjecati i na vas

<h2>1. Bik</h2><p>Njihova smirena i prizemljena priroda može se prebaciti na bijes i agresiju kad ih netko uznemiri. Ako se nađete u prekidu s Bikom, oni će kraj prihvatiti s uznemirujućom smirenošću. U početku se možete čak pitati jesu li uopće pogođeni prekidom. Ali, samo zato što ne ispuštaju suze ne znači da ne osjećaju gubitak.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako preboljeti prekid):</p><p>Njihova nepredvidivost emocija čini ih posebno frustrirajućim ako ih ostavite, a njihov često racionalan i iskren stil komunikacije vjerojatno će biti zamijenjen riječima ili djelima koja izgledaju čudno ili iracionalno. </p><h2>2. Lav</h2><p>Većina Lavova posjeduje neodoljiv šarm koji privlači ljude prema njima - uključujući i vas (barem u jednom trenutku). Da, oni zrači pozitivnom energijom kada se povezuju s drugima, ali kad dođe vrijeme za prekid veze, možete ih naći kako 'lepršaju' bez svog najvećeg izvora energije.</p><p>Iako su u svom pristupu možda traljavi i teatralni, Lav će se često oslanjati na manipulaciju kako bi stekao što više simpatije tijekom raskida, a to uključuje i simpatiju od vas. Nemojte se iznenaditi ako ih budete tješili na kauču, a oni jednog dana budu jako bezobrazni prema vama.</p><h2>3. Djevica</h2><p>Dok ste bili zajedno mudra, promatračka Djevica uvijek je znala što reći kako bi se vi osjećali da ste najbolji. Kao bivša, Djevica točno zna što reći kako bi vam krv u potpunosti zakuhala. To je dar i prokletstvo Djevica. Jednom kada se povežu s tobom, upijaju svaku vašu nijansu, što znači da točno znaju kako vam se uvući pod kožu.</p><h2>4. Vodenjak</h2><p>Vodenjak voli biti neovisan i sposoban i to je ono čemu ste se često divili tijekom vašeg odnosa. Međutim kada veza završi, Vodenjak će vas emocionalno i fizički potpuno pokušati zaboraviti. Ako kasnije i budete htjeli razgovarati s njima to vam vjerojatno neće uspjeti jer će vas oni tretirati s potpunom ravnodušnošću. Vodenjak će se vratiti fokusiranju na vlastite potrebe i želje, a vas će ostaviti da sami prolazite kroz cijeli prekid, prenosi <a href="https://stylecaster.com/zodiac-sign-worst-ex-partner/" target="_blank">StyleCater.</a></p>