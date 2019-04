Pazite na ovih osam simptoma raka pluća čak i ako ne pušite

Rak pluća predugo se povezivao samo sa pušenjem. Naime, iako pušenje uzrokuje oko 85 posto slučajeva raka pluća, na tisuće nepušača, među kojima su i pasivni pušači, u svijetu umire od te bolesti. Zbog toga je presudno bolje poznavanje simptoma, koje bi pomoglo da se bolest otkrije ranije i povećaju šanse za izlječenje, upozoravaju britanski liječnici u medicinskom časopisu Journal of the Royal Society of Medicine.

- Potrebno nam je ozbiljno povećanje svijesti o simptomima koji ukazuju na tu bolest kod stručnjaka i onih koji odlučuju o zdravstvenoj politici, ali ne samo o simptomima, nego i o drugim faktorima rizika, kao što su zagađivači prostora koji su prisutni u zatvorenim ili otvorenim prostorima - upozoravaju.

Naime, većina ljudi koji nisu pušači često nisu svjesni drugih rizika i kad se pojave simptomi ni ne pomišljaju na mogućnost raka pluća. Većina jaki kašalj liječi na svoju ruku, msileći da je riječ o posljedici prehlade ili upale, a da pritom ne odlaze na detaljnije preglede. No postoje simptomi koji tijelo šalje, pa ako su udruženi, trebali bi biti znakom da je vrijeme za odlazak liječniku.

Evo simptoma koje nipošto ne biste smjeli zanemariti:

1. Kašalj koji ne prestaje ni nakon dva do tri tjedna

2. Kašalj koji se pogoršava

3. Upalne infekcije prsnog koša

4. Iskašljavanje krvi

5. Bol tijekom disanja i kašljanja

6. Česta zadihanost, čak i kad nema velikih napora

7. Trajni umor i nedostatak energije

8. Gubitak apetita i neobjašnjivi gubitak težine