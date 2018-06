Pazite na prehranu i spavanje jer navike utječu na vaše gene

Poznato je da se navike mogu mijenjati, ali isto se tako mogu mijenjati i veze između živčanih stanica te genska ekspresija, poručuju u svojoj knjizi “The Healing self” Deepak Chopra i Rudolph E. Tanzi dodajući kako svatko posjeduje moć samoiscjeljenja.

- Potrebno je 60 dana da bismo usvojili novu naviku, i to ne samo mentalno, nego i fizički. Vaša neuronska mreža utječe na izgradnju vašeg karaktera i pogled na svijet. U tijelu postoje stotine milijardi neurona i trilijuni sinapsi koji se obnavljaju kad usvojite novu naviku. Isto je i s vašim genima. Od roditelja ste naslijedili određene gene, no vaš životni stil i svakodnevne navike direktno utječu na aktivnost vaših gena. Kad usvojite novu naviku, dolazi do promjena u vašim genima, neuronskoj mreži, pa i u epigenetici - pojašnjava Tanzi, profesor neurologije, koji je u suradnji s Deepakom Choprom napisao niz knjiga o mozgu i genima.

Foto: Promo

- Budući da živimo u svijetu zasićenom toksinima, u kojemu nam prijete razne epidemije i superbakterije, očuvanje zdravlja nikad nije bilo izazovniji zadatak - kažu autori te napominju da uspješno izvršenje tog zadatka ovisi o svakom pojednicu i njegovim svakodnevnim izborima.

- To znači da ste vi, a ne vaš liječnik ili farmaceut, odgovorni za svoje zdravlje - kažu.

U knjizi su predstavili šest temelja zdravlja - spavanje, kretanje, kontroliranje stresa, emocije (ljubav, suosjećanje i radost), pravilna prehrana i povezivanje s prirodom.

- Emocije imaju direktan utjecaj na fizičko zdravlje. Tuga, tjeskoba i depresija mogu značajno utjecati na razinu energije, apetit, ali i oslabiti imunitet. S druge strane, ljubav ima moć pojačati rad imunološkog sustava jer smanjuje razine stresa. Tu je od najveće pomoći meditacija, uz koju se povezujete sami sa sobom, pronalazite mir i svrhu života - poručuje Chopra.

Upoznavajući čitatelje s najnovijim istraživanjima moderne medicine, ali i rezultatima iz njihove prakse, autori u knjizi predstavljaju i sedmodnevni akcijski plan te alate koje su potrebni kako bi pronašli svoju formulu za samoiscjeljenje. Kao najvažniju komponentu dugovječnosti i zdravlja ističu sposobnost vladanja stresom te sprečavanje upalnih procesa u tijelu. To su, tvrde, glavni okidači mnogih kroničnih bolesti, poput dijabetesa tipa 2, visokog tlaka, bolesti srca i krvnih žila te Alzheimerove bolesti, koje “tinjaju” nekoliko desetaka godina prije nego što se jave prvi simptomi.

- Naime, 90 posto kroničnih bolesti može se spriječiti. Samo je pet posto bolesti koje su usko povezane s genskim mutacijama na koje za sada ne možemo utjecati - kaže Chopra.

Jedno od njihovih istraživanja pokazalo je da je školovanje do 15 godine jedan od ključnih faktora za smanjivanje rizika od demencije. Naime, cjeloživotno učenje je bitno jer se usvajanjem novih znanja stvaraju nove neuronske veze.