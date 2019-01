Pažljivo odaberite: Ime može utjecati na ponašanje djeteta

U zadnje vrijeme sve su popularnija neobična imena, pa čak i izmišljena. Izbor zna biti i stresan, pogotovo ako se roditelji ne mogu dogovoriti, a ime može imati trajne posljedice na dijete.

David Figlio, prof. ekonomije i obrazovanja na američkom Sveučilištu Northwestern, koji je istraživao utjecaj imena na djecu, pronašao je poveznice.

Tako, kaže, dječaci s imenima koja se tradicionalno daju djevojčicama imaju veću šansu da će se ponašati lošije nego vršnjaci s muškim imenima. Kao što izvlačimo zaključke o osobi na temelju načina pričanja ili odijevanja, tako nesvjesno stvaramo stav o osobi na temelju imena. Prof. Figlio uzeo je imena s milijuna rodnih listova i ‘razbio’ ih na više od tisuću glasovnih komponenti te analizirao. Pomoću statističkih analiza pokušao je procijeniti vjerojatnost da ime pripada nekome niskog socioekonomskog statusa.

- Djeca koja, iz lingvističke perspektive, imaju imena koja su dali slabo obrazovani roditelji, lošija su u školi i često imaju poteškoće u učenju - rekao je za Live Science.

Djecu koja imaju imena koja povezujemo s lošijim socioekonomskim statusom, okolina može označiti kao manje sposobnu. Djeca pokušavaju ispuniti tuđa očekivanja, a ako su ona niska, djeca se ni ne trude, i obratno.

Hranjenje bočicom utječe na ljevorukost?

Foto: Dreamstime

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Asymmetries of Body, Brain and Cognition otkrilo je kako na ljevorukost može utjecati hranjenje bočicom u prvih devet mjeseci. Proučavali su 62.219 majki i njihove bebe.

- Mislimo da dojenje optimizira procese kroz koje mozak prolazi kad se opredjeljuje za lijevu ili desnu ruku - stoji u istraživanju.

Inteligentnija djeca ne spavaju noću, a danju spavaju kraće

Foto: Dreamstime

Bebama nije prirodno da spavaju dulje. Nema ni dokaza da imaju ikakve koristi od tog, a to možda neki roditelji ne žele čuti, kaže Petar Fleming, profesor za zdravlje dojenčadi i razvojnu psihologiju na Sveučilištu u Bristolu. On i njegov tim pronašli su vezu između visokog razvoja i intelektualnih postignuća i budnosti tijekom noći. Kaže i kako je najbolje vrijeme za spavanje tijekom dana, a od 18 sati do ponoći bebe najviše žele biti budne.