Peach Fuzz je proglašena bojom 2024.: Opuštajuća je i bit će na svemu, od tepiha do šminke

Peach Fuzz proglašena je Pantone bojom godine za 2024. godinu. To je nježna, topla nijansa smještena negdje između ružičaste i narančaste. Za tu boju kažu da je mirna i ugodna te u ljudima stvara osjećaj utjehe, ljubaznosti i nježnosti - sve što lanjska godina nije bila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Liiječenje bojama | Video: 24sata

- Mislim da se svi možemo osvrnuti na prošlu godinu i složiti se da je bila puna neprekidnih previranja. Naša potreba za njegovanjem empatije i suosjećanja postaje sve jača - rekla je Laurie Pressman, potpredsjednica Instituta za boje Pantone koji je Peach Fuzz proglasio bojom godine koja je pred nama.

Ovom bojom obilježavaju 25. godišnjicu programa 'Pantone Color of the Year', koji je pokrenut 1999. godine s izrazito opuštajućom 'Cerulean' plavom bojom. Kao i svake godine, izbor nove boje pokrenuo je mnoge suradnje pa proizvođači već imaju u planu u Peach Fuzz boju pofarbati mnoge stvari, od mobitela i tepiha do boja za kosu, rumenila, odjeće...

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Svake godine Pantone provede više od šest mjeseci pretražujući tržišta, od mode do kozmetike i dekora za dom. Ove godine je njihov tim primijetio da se tonovi breskve pojavljuju posvuda, od haljine J.Lo za dodjelu Oscara i fotografija iz portfelja dizajnerske guruice Kelly Wearstler do nijansi sjajila za usne i papuča.

- To je boja za kojom želite posegnuti, dotaknuti je - dodala je Pressman.