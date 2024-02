Pedijatar Jovančević: Vodene kozice čak i kod djece mogu biti opasne, razmislite o cjepivu

Vodene kozice su visoko zarazna bolest među djecom, ali i kod odraslih. Nema točnih podataka, no procjenjuje se da ih 5 do 10 posto odraslih nije preboljelo, a u odrasloj dobi je to vrlo teška i opasna bolest, jer se mogu razviti ozbiljne komplikacije, kaže pedijatar prof. dr. sc. Milivoj Jovančević na informaciju da smo ove godine u siječnju zabilježili val porasta broja oboljelih.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) njihove službe u siječnju su primile 1994 prijave o oboljelima od vodenih kozica u Hrvatskoj, što je nešto više u odnosu na prosinac 2023. (1775 prijava), ali ipak manje u odnosu na lanjski siječanj, kad je bilo 2194 prijavljenih.

U Službi za epidemiologiju kažu kako službeni podaci sustava za prijavu zaraznih bolesti pokazuju da je lani ukupno zaprimljeno 22.463 prijava oboljelih od vodenih kozica, u usporedbi sa 'samo' 13.540 prijava u 2022. godini. No, riječ je o brojkama iz kojih se ne mogu izvlačiti pretpostavke o trendovima, jer je riječ o visokozaraznoj bolesti koja se često javlja kod djece i vrlo lako se širi u dječjim kolektivima, a ne postoji program obaveznog cijepljenja pa time ni generacije koje bi mogle steći imunitet na temelju procijepljenosti.

Iako ono za djecu nije obavezno i vodene kozice kod njih obično prolaze bez ozbiljnijih komplikacija, dr. Jovančević ističe kako se kod djece s oslabjelim imunitetom zbog drugih bolesti.one itekako mogu razviti. Na primjer, čest je slučaj da se zakomplicira kod djece s jakim atopijskim dermatitisom, jer s rane na koži mogu inficirati.

- Imao sam u praksi dijete koje je već imalo upalu srednjeg uha, kao i dijete sa streptokoknom upalom ždrijela, koja su na to dobila vodene kozice i jedva preživjela. Zato sam osobno kod pregleda djeteta radi potvrde za upis u vrtić roditelje uvijek podsjetio da već 50 godina imamo cjepivo protiv vodenih kozica koje je učinkovito i da nema razloga da se dijete iznad godinu dana ne cijepi. I roditeljima sam znao preporučiti cijepljenje ako nisu preboljeli vodene kozice, ističe sugovornik. Poseban rizik od komplikacija imaju trudnice, jer virus može utjecati na plod, a često se događa da žena koja je trudna ima dijete vrtićke dobi koje može donijeti vodene kozice kući, kaže.

- Zato je važno da se žene koje planiraj trudnoću, a nisu preboljele vodene kozice, ili nisu sigurne u to, cijepe prije trudnoće - podsjeća dr. Jovančević.

- Ako roditelji nisu sigurni jesu li ih preboljeli, običnim vađenjem krvi lako je utvrditi postoje li antitijela u organizmu, pa ako ih ima, znači da postoji imunitet i cijepljenje nije potrebno. U protivnom, dobro je cijepiti se - pojašnjava.

I u HZJZ ističu da se cijepljenje preporučuje i odraslima koji su pod povećanim rizikom, što podrazumijeva ljude s bolestima koje kompromitiraju imunološki sustav u stanju remisije, ljude s teškim oblicima dermatitisa koji nisu preboljeli vodene kozice, te osjetljive osobe koje su bile u bliskom kontaktu s bolesnicima koji imaju visok rizik za nastanak komplikacija, a sami ne smiju primiti cjepivo. To uključuje i zdravstvene radnike koji rade na novorođenačkim, dojenačkim, infektološkim te na hematološkim odjelima, jer tako indirektno štite one o kojima skrbe.

- U odraslih osoba i kod ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom, neovisno o dobi, vodene kozice mogu imati težu kliničku sliku i češće su komplikacije kao što su upala pluća, sekundarne bakterijske infekcije, hemoragične komplikacije i upala mozga (encefalitis), te rijetko smrtni ishod ističe se u odgovorima HZJZ. Dodaju kako nakon preboljenja vodenih kozica virus ostaje doživotno u organizmu u neaktivnom obliku, ali se godinama kasnije može aktivirati uzrokujući kliničku sliku herpes zostera. Najčešće će se manifestirati kao peckanje kože, crvenilo i svrbež na jednoj strani tijela, obično u predjelu pojasa, a mogu ga pratiti vrlo izraženi bolovi pa i to treba imati na umu.

Inače, prvi simptomi bolesti kod djece obično se javljaju između 10. i 21. dana nakon kontakta s oboljelom osobom. Kod neke djece prije pojave karakterističnog osipa javit će se povišena temperatura, smanjen apetit, slabije raspoloženje i curenje iz nosa, što može potrajati dan, dva dok se ne pojavi i osip. No, bolest se odmah može javiti i tipičnim osipom koji jako svrbi.

Crvene mrljice ili sitne kvržice obično se prvo javljaju najprije na glavi, trupu i vratu i brzo se šire cijelim tijelom, a zahvaćaju i sluznice. Kvržice se ubrzo pretvaraju u mjehuriće sa zamućenom tekućinom koji pucaju i na tim se mjestima stvaraju kraste. Dijete je zarazno dva dana prije izbijanja osipa pa dok se sve promjene na koži ne pretvore u kraste, najčešće 7-10 dana od početka bolesti.

Posebnih lijekova za bolest u pravilu nema, osim što treba pribjeći uobičajenim metodama i lijekovima za snižavanje temperature te pomoći djetetu da što manje češka prištiće koji ga svrbe. Maloj djeci na ruke možete navući rukave ili čarapice, dok se u ljekarni mogu nabaviti krema i sprej kojim se mogu tretirati prištići na koži kako bi manje svrbjeli, kaže sugovornik.

Dodaje kako roditelji tek rođenih beba često strahuju od vodenih kozica, jer dijete još nema razvijen imunitet. No, treba znati da je rizik od oboljenja vrlo mali ako je majka ranije preboljela vodene kozice, jer se dio njenih antitijela posteljicom prenosi na dijete.

- Tako je rizik od obolijevanja za djecu od mjesec ili dva starosti zapravo jako mali, odnosno čak i ako obole bolest je vrlo blaga - zaključuje prof. dr. sc. Jovančević.