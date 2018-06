Pedijatar: Ne postoji razlog da ne cijepite dijete tijekom ljeta

Niti jedan proizvođač MPR cjepiva, koje se koristi protiv ospica, rubeola i zaušnjaka, na uputama za primjenu ne ističe bilo kakvo ograničenje vezano uz sezonu, zbog kojeg se dijete tijekom ljeta ne bi smjelo cijepiti.

To danas nikome ne bi smjela biti izlika da ne cijepi dijete na vrijeme. Istina, ranije se ljeti nije cijepilo djecu cjepivom protiv dječje paralize (poliomijelitisa), jer je ljeto inače vrijeme kad vladaju enteroviroze i smatralo se da, ako dijete dobije enterovirozu u vrijeme cijepljenja može doći do toga da dijete unatoč cijepljenju ne bi stvorilo dovoljnu zaštitu, odnosno bilo bi umanjeno djelovanje cjepiva. No to se nije odnosilo na MPR cjepivo, pa se u tom slučaju zaista ne treba povoditi za godišnjim dobima, odgovara pedijatar dr. Milivoj Jovančević na komentar čitatelja 24sata ispod teksta o slaboj procijepljenosti djece u nekim hrvatskim županijama i gradovima, na što smo upozorili prije nekoliko dana.

U djece se razviju teže komplikacije

U tekstu se ističe poziv Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da se necijepljena djeca cijepe što prije zbog povećanog rizika od širenja zaraze upravo tijekom ljeta, pa je zabrinuti roditelj upozorio kako ima i Foto: Dreamstime pedijatara koji djecu ne bi cijepili ljeti. No dr. Jovančević kaže kako se ta ograda odnosila prvenstveno na polio-cjepivo, i to u vrijeme kad se kod cijepljenja još koristio živi virus, kojim se poticao prirodni imunitet djeteta. U Hrvatskoj se od 2008. u zaštiti od poliomijelitisa koristi samo “mrtvo” - inaktivirano cjepivo protiv poliomijelitisa (IPV), kod kojega nema takvih ograničenja.

- Kad je u pitanju cijepljenje protiv ospica, već imamo nezaštićenu populaciju kod koje je rizik od zaraze vrlo velik: djecu do godine dana, koja se ne mogu cijepiti, a još nemaju razvijen prirodni imunitet. Zbog njihove je zaštite izuzetno važno da je populacija oko njih što bolje procijepljena, zato zaista ne bismo smjeli trošiti vrijeme na ovakve rasprave - kaže dr. Jovančević.

Upravo kod male djece mogu se razviti teže komplikacije, pa roditelji koji nisu cijepili svoje dijete trebaju imati na umu da, ne samo da ugrožavaju njega nego i bebe do godine dana s kojima njihovo dijete može biti u kontaktu, ili će podijeliti igračke, dodaje. Virus se, naime, može zadržati i na igračkama i sličnim predmetima, odnosno na zraku ostaje aktivan i do dva sata.

Ljeti raste rizik od epidemije

- Zato cijepljenje nipošto nije dobro odgađati, osobito ljeti, s obzirom na velik broj turista koji dolaze u Hrvatsku, kao i putnika koji putuju u zemlje gdje postoji epidemija, zbog čega je i rizik od prenošenja zaraze i epidemije viši - upozorava pedijatar.

Prenosi se i igračkama

Jedan zaraženi može zaraziti i 90 posto ljudi koji su toj osobi u blizini, a koje nisu imune, kažu stručnjaci.Riječ je o visoko zaraznoj bolesti koja se prenosi kapljičnim putem i predmetima koje je dirala zaražena soba.

Cijepljenjem se gradi imunost u cijeloj državi

Lani je U Hrvatskoj prije škole procijepljeno 95,14 posto djece, što se smatra i granicom kod koje više nije moguće širenje epidemije, no kod predškolske djece procijepljenost je ispod 90 posto. Naime, dobra procijepljenost bitno doprinosi imunosti u zajednici ili populaciji (stvara se kolektivni imunitet).

Niste sigurni jeste li cijepljeni? Test otkriva imate li odgovarajuću zaštitu

Činjenica da cijepljenje nije dobro odgađati vrijedi i za odrasle koji se nisu cijepili, pa i za sve ljude koji nisu sigurni jesu li dobili i drugo cjepivo, odnosno imaju li odgovarajuću zaštitu.

- Sve češće javljaju mi se roditelji koji nisu sigurni jesu li dovoljno procijepljeni, što je vrlo lako utvrditi određivanjem titra protutijela na ospice. Tako se može utvrditi je li potrebno dodatno cijepljenje, i ako jest, možemo ga odmah obaviti - kaže Jovančević.

‘Cjepivo protiv ospica je sigurno’

Cjepivo protiv ospica koje se koristi u Hrvatskoj djelotvorno je i sigurno. Potrebno je primiti dvije doze za dugotrajnu zaštitu. Brojna istraživanja su dokazala da MRP cjepivo ne uzrokuje autizam niti poremećaje iz domene autističnih poremećaja, kao ni šećernu bolest, rekla je za 24sata epidemiologinja dr. Milka Brzović iz Splitskog NZZJZ-a.

Rizične skupine koje ne smiju primiti cjepivo

Inače, MPR cjepivom ne smiju se cijepiti djeca koja su alergična na jaja, želatinu, antibiotik neomicin ili starija djeca koja su razvila alergiju na prethodnu dozu cjepiva protiv ospica, parotitisa i rubeole. Ovo cjepivo ne smiju primiti ni djeca kod koje su oslabjele obrambene funkcije organizma, prirođeno, ili zbog težih bolesti ili dugotrajnog liječenja (to se osobito odnosi na liječenje zračenjem ili kemoterapijom). Kod djece koja su teže bolesna i imunitet im je oslabljen ponekad se cijepljenje može odgoditi dok dijete ne ozdravi i ne ojača.