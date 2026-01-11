Pera je spretno obrtala novce i lonce u gostionici, dok je suprug Gondola zabavljao ekipu

Obavijesti

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 9 min
Pera je imala 165 centimetara i 149 kilograma, i kako danas prepričava njezin unuk Frane, odlično je kuhala. Njezin suprug Gondola bio je mršav i veliki šaljivdžija te se nije puno uplitao u posao vođenja gostionice. Za sve je bila zadužena ona

Ovih je dana glavna tema razgovora starih Imoćana u Imotskom gostioničarka Pera Marendić (1880. - 1949.), koja je obilježila svojim radom i svojom gostionicom dio povijesti “grada na gori”. Poznata gostioničarka umrla je 4. siječnja 1949. godine, prije točno 77 godina. Imoćani i danas rado prepričavaju dogodovštine koje se povezuju uz Perin život i rad te i danas vole uspoređivati neke životne situacije s njezinim životom.

