Pet grešaka koje mnoge žene rade u seksu - i to na svoju štetu

Žene katkad previše razmišljaju, umjesto da se jednostavno opuste i uživaju. Ovo su najčešće greške koje žene rade u krevetu, pa čak i one najsamouvjerenije

<h2>1. Čekate da budete raspoložene za seks</h2><p>Ako čekate da se vaš mozak i tijelo "napale" na seks, vjerojatno to nećete činiti baš često. To je zato što velika većina žena ne osjeća požudu dok ih nešto ne potakne na to - partnerovi poljupci, dodiri... </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>- Predigra, pa i sami dodiri, pokreću tijelu da šalje mozgu poruku da se aktivira zanimanje za seks, pokazala su istraživanja - kaže američki liječnik Scott Haltzman. </p><p>- Čak i ako osjećate da niste dovoljno spremni za sam čin, npr. niste dovoljno vlažni, to ne znači da niste uzbuđeni. U ovakvim slučajevima mogu pomoći lubrikanti tijekom predigre - ispričala je Madeleine Castellanost, psihijatrica koja se specijalizirala za seksualnu disfunkciju za <a href="http://www.webmd.com/sex-relationships/features/6-sex-mistakes-women#2">WebMD.</a></p><h2>2. Partnerove potrebe su vam ispred vaših</h2><p>Preusmjeravanje cijele svoje energije u zadovoljavanje partnera neće vas učiniti boljim ljubavnikom, već samo manje sretnim. To može loše utjecati na oboje. </p><p>Seks je vrijeme da budete sebični i da uživate. </p><p>- Biološki, žene su predodređene da stavljaju tuđe potrebe prije svojih. Ali taj instinkt treba odbaciti kad je u pitanju vaš seksualni život. Usporite. Ženama treba duže i da se uzbude i da dožive orgazam i to je u redu. Ne osjećajte se krivima. Vaš užitak napaljuje partnere - objasnila je Castellanos. </p><p>Dodaje da je vrlo važno da budete iskreni prema sebi i partneru što vam odgovara. Ne volite određenu pozu? Recite. U 11 navečer ste preumorni? Zakažite jutarnji seks. Prilagodite sebi ono što želite. </p><h2>3. Kad on ima problema, mislite da ste vi krivi</h2><p>I muškarci nekad jednostavno ne mogu, ne žele, nisu raspoloženi, u depresiji su ili ne mogu postići erekciju. </p><p>- Iscrpljenost, stres i depresija mogu značajno utjecati na muški libido, jednako kao i na žensku želju - objasnio je Haltzman. </p><p>Muškarci također imaju period oporavka nakon orgazma, koji se s godinama produžuje. </p><h2>4. Mišljenje o vašem tijelu stoji između vas i dobrog seksa</h2><p>Činjenica je da većinu muškaraca uopće ne zanima kakve gaćice i grudnjak nosite, imate li špek oko struka ili jesu li vam nadlaktice mlohave. Oni žele seks sa svojom partnericom i to je to. Opustite se i uživajte. Vaše mišljenje o svom tijelu šteti samo vama, on tako ne razmišlja.</p><h2>5. Prestali ste maštati</h2><p>Parovi koji su dugo skupa mogu katkad doživjeti period dosadnog seksa. To je zato što su prestali maštati. Žene se u tome posebno ograničavaju, jer osjećaju da je to krivo. No psihijatrica Castellanos kaže da nema ništa loše u tome da razmišljate o seksu i maštate o različitim scenarijima. </p><p>- To pojačava želju što vam omogućava uzbudljiv seks s partnerom. To je dobitak za oboje - objasnila je. </p>